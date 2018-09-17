21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Программа

Мы пройдем одним из главных туристических маршрутов — от городских ворот Алкала до площади Пуэрта дель Соль. Мадрид арабский и средневековый, Мадрид Габсбургов и Бурбонов, а также типичнейшие, самые «кастисо» уголки испанской столицы откроются вам на прогулке в сопровождении историка и искусствоведа, большого знатока города.

Мы расскажем вам о домах и людях Мадрида, о местах, которые мадридцы любят и которых остерегаются из-за дурной славы, о городских традициях, народных преданиях и привычках горожан. О том, как в католической стране удалось прижиться памятнику Люцеферу, о фанатах Реал Мадрида и неожиданных местах, где стоит искать лучшие городские сладости. И, конечно, о скелетах в шкафах.

Будет еще история города и архитектура, но в меру. Ведь наша основная задача — взглянуть на Мадрид глазами его жителей, открыть мадридское мироощущение и понять, как горожане воспринимают себя и город.

В экскурсии присутствует также театрализованный музыкальный элемент: в одном из живописнейших мест Мадрида, перевоплотившись в типичного исторического персонажа мадридских улиц — чулапу, ваш поющий гид исполнит одну из известнейших песен Мадрида, практически ставшую символом этого города!

Известные туристические памятники предстанут перед вами неожиданно, как их знают и любят мадридцы. Приготовьтесь к открытиям!