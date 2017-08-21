21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ищете уникальный способ познакомиться с Мадридом? Присоединяйтесь к экскурсии "По Мадриду весело и с песней", где вы не просто увидите достопримечательности, но и почувствуете дух города через рассказы и песни.Ваш

личный гид-историк проведет вас по знаковым местам, от Королевского дворца до Пуэрта дель Соль, и поделится историями о жизни мадриленьос. Откроются не только известные памятники, но и скрытые уголки, которые не встретятся в обычных туристических маршрутах. Встреча с мистическими легендами, веселые анекдоты о "мадридских котах", домах с приведениями и музыкальное представление в стиле "чулапа" сделают вашу поездку незабываемой. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать Мадрид настоящий, полный жизни и традиций

Описание экскурсии

Мадрид глазами местных

Мы пройдем с вами одним из главных туристических маршрутов от Королевского дворца до площади Пуэрта дель Соль. Мадрид арабский и средневековый, город Габсбургов, Бурбонов и Сервантеса, а также типичные мадридские «кастисо» уголки столицы и нетуристические места откроются вам в интерпретации историка и знатока города. Весело и увлеченно мы поговорим обо всем и в меру: об исторических фактах, архитектурных стилях и известных мадридских персонажах. И, конечно же, погрузимся в мистику городских легенд и суеверий. Я расскажу вам о «мадридских котах», памятнике дьяволу, оживших головах, домах с приведениями и о многом другом…

Народный колорит

В нашей экскурсии будет присутствовать также и театрализованный музыкальный элемент! На одной из живописных площадок Мадрида, перевоплотившись в типичную мадридскую горожанку «чулапу», ваш поющий гид исполнит известную песню, ставшую одним из символов города! Туристические и нетуристические места Мадрида предстанут перед вами неожиданно, так, как знаем и любим их мы — мадриленьос.