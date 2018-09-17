21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Открыть известные места столицы с неожиданной стороны: через предания и легенды мадридцев

Дина и Маша
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Дина и Маша – ваш гид
Если спросить мадридца о городе, он не будет рассказывать об исторических событиях, королевских династиях и сорить датами.

Ведь за торжественным, парадным фасадом испанской столицы, которую видят туристы, для горожанина скрывается совсем другой Мадрид — полный тайн, суеверий и городских легенд.

Наша задача — научиться ощущать город как местные жители, уловить его нетуристическое настроение и увидеть за каменными фасадами зданий живые городские истории!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.76
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей

Программа

Мы пройдем одним из главных туристических маршрутов — от городских ворот Алкала до площади Пуэрта дель Соль. Мадрид арабский и средневековый, Мадрид Габсбургов и Бурбонов, а также типичнейшие, самые «кастисо» уголки испанской столицы откроются вам на прогулке в сопровождении историка и искусствоведа, большого знатока города.
Мы расскажем вам о домах и людях Мадрида, о местах, которые мадридцы любят и которых остерегаются из-за дурной славы, о городских традициях, народных преданиях и привычках горожан. О том, как в католической стране удалось прижиться памятнику Люцеферу, о фанатах Реал Мадрида и неожиданных местах, где стоит искать лучшие городские сладости. И, конечно, о скелетах в шкафах.

Будет еще история города и архитектура, но в меру. Ведь наша основная задача — взглянуть на Мадрид глазами его жителей, открыть мадридское мироощущение и понять, как горожане воспринимают себя и город.

В экскурсии присутствует также театрализованный музыкальный элемент: в одном из живописнейших мест Мадрида, перевоплотившись в типичного исторического персонажа мадридских улиц — чулапу, ваш поющий гид исполнит одну из известнейших песен Мадрида, практически ставшую символом этого города!

Известные туристические памятники предстанут перед вами неожиданно, как их знают и любят мадридцы. Приготовьтесь к открытиям!

Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей
Взглянуть на Мадрид глазами его жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дина и Маша
Дина и Маша
Мы две подруги, живем в Мадриде и не устаем ему удивляться. Экскурсию проводим по очереди, в зависимости от занятости, но с одинаковым энтузиазмом. Дина — филолог и романтик, Маша — историк искусств, человек с невероятной харизмой и чувством юмора.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 сентября 2018
Экскурсию провела Маша. Нам очень повезло начать знакомство с Мадридом именно с таким компетентным гидом. Маша историк по профессии и ее экскурсия - это не описание того, мимо чего мы проходим, а чётко выстроенный рассказ о городе и его истории. После этой прогулки по городу, мы стали видеть многие нюансы. С удовольствием вернулись в Прадо, чтобы ещё раз посмотреть на полотна испанских мастеров, уже детальнее и с бОльшим пониманием контекста.
24 мая 2018
Наша экскурсия с Марией удалась. Всегда приятно слушать человека который увлечён своим делом. Материал преподнесён живо, интересно. Спасибо за чудесное утро!
27 апреля 2018
Замечательно прошла экскурсия по центру Мадрида с Машей. Очень понравилась как Маша показала влияние истории на облик города
16 марта 2018
Благодарны Марии за интересную и очень содержательную экскурсию. Узнали много нового об истории Мадрида и Испании. Получили ценные советы по посещению музея Prado и остальным достопримечательностям города.
14 февраля 2018
большое спасибо Маше за чудесную экскурсию. Очень понравилось. Советуем
22 января 2018
Отличная экскурсия, очень легко и интересно. Спасибо Маше огромное
21 августа 2017
Огромная благодарность Маше за столь интересную, отлично спланированную и познавательную экскурсию по замечательному Мадриду. Маша обладает и знаниями архитектуры ,истории и искусствоведения,знает множество занимательных историй города как с его главными проспектами, бульварами и парками и дворцами, так и невидомыми обычному туристу двориками , закаулками и типичными местными кварталами . Очень советую Машино сопрвождение для знакомства с Мадридом. Ну и как бонус,мы получили рекомендации от Маши,где поесть и отведать отличный херес местного разлива. Еще раз ,Маша,огромное Вам спасибо за замечательно проведенное утро и знакомство .
17 мая 2017
Добрый день, были в Мадриде и познакомились с городом благодаря Марии! Интересно, понятно, ориентировались потом без проблем! Экскурсию надо брать в первый день посещения Мадрида, получить общую информацию и уже потом отдельно и основательно пройти по городу со знанием и пониманием дела! спасибо!
14 мая 2017
Я впервые воспользовалась услугами Трипстера и осталась очень довольна. В первый же вечер в Мадриде мы провели прекрасные два часа с Машей, получив много интересной информации, которая в дальнейшем помогла нам лучше ориентироваться в городе и в географическом и в историческом плане. Маша - очень приятный и интересный человек, с удовольствием отвечала на наши многочисленные вопросы и делилась "своим" Мадридом.
Павел
2 мая 2017
Маша, большое спасибо за интересную экскурсию — хороший маршрут, правильный баланс исторической и познавательной информации, интересные легенды и талант рассказчика! Обязательно рекомендуем!
Ещё 11 отзывов

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