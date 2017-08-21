21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
Ищете уникальный способ познакомиться с Мадридом? Присоединяйтесь к экскурсии "По Мадриду весело и с песней", где вы не просто увидите достопримечательности, но и почувствуете дух города через рассказы и песни.
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личный гид-историк проведет вас по знаковым местам, от Королевского дворца до Пуэрта дель Соль, и поделится историями о жизни мадриленьос.
Откроются не только известные памятники, но и скрытые уголки, которые не встретятся в обычных туристических маршрутах.
Встреча с мистическими легендами, веселые анекдоты о "мадридских котах", домах с приведениями и музыкальное представление в стиле "чулапа" сделают вашу поездку незабываемой. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет узнать Мадрид настоящий, полный жизни и традиций
Мы пройдем с вами одним из главных туристических маршрутов от Королевского дворца до площади Пуэрта дель Соль. Мадрид арабский и средневековый, город Габсбургов, Бурбонов и Сервантеса, а также типичные мадридские «кастисо» уголки столицы и нетуристические места откроются вам в интерпретации историка и знатока города. Весело и увлеченно мы поговорим обо всем и в меру: об исторических фактах, архитектурных стилях и известных мадридских персонажах. И, конечно же, погрузимся в мистику городских легенд и суеверий. Я расскажу вам о «мадридских котах», памятнике дьяволу, оживших головах, домах с приведениями и о многом другом…
Народный колорит
В нашей экскурсии будет присутствовать также и театрализованный музыкальный элемент! На одной из живописных площадок Мадрида, перевоплотившись в типичную мадридскую горожанку «чулапу», ваш поющий гид исполнит известную песню, ставшую одним из символов города! Туристические и нетуристические места Мадрида предстанут перед вами неожиданно, так, как знаем и любим их мы — мадриленьос.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 133 туристов
Добро пожаловать в Мадрид! Меня зовут Маша Коваль. Я лицензированный гид, историк и искусствовед по образованию. Кроме того, я профессионально занимаюсь керамикой и являюсь… певицей кабаре! Вот уже 15 лет читать дальшеуменьшить
как живу в Мадриде и безнадежно влюблена в этот многоликий космополитичный город-Вавилон. И своей страстью хотела бы заразить и вас, дорогие путешественники.
Я покажу вам средневековый и литературный Мадрид, город королевских династий Габсбургов и Бурбонов, сокровища таких всемирно известных музеев, как Прадо, Тиссена-Борнемисы и музея современного искусства королевы Софии, старинные кастильские города (Толедо, Сеговию, Авилу, Эскориал) и многое другое. И уверяю вас, что в моей компании вы точно не соскучитесь!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Огромная благодарность Маше за столь интересную, отлично спланированную и познавательную экскурсию по замечательному Мадриду. Маша обладает и знаниями архитектуры,истории и искусствоведения,знает множество занимательных историй города как с его главными проспектами, читать дальшеуменьшить
бульварами и парками и дворцами, так и невидомыми обычному туристу двориками, закаулками и типичными местными кварталами. Очень советую Машино сопрвождение для знакомства с Мадридом. Ну и как бонус,мы получили рекомендации от Маши,где поесть и отведать отличный херес местного разлива. Еще раз,Маша,огромное Вам спасибо за замечательно проведенное утро и знакомство.
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Анна
Чудесная экскурсия! Дина очень приятный и позитивный человек. Сама экскурсия - совершенно то, что мы хотели - не сухие факты с кучей дат, а что-то интересное, цепляющее, от городских легенд, интересных читать дальшеуменьшить
и местами забавных исторических фактов, до полезных знаний, позволяющих сориентироваться в городе. Очень пожалели, что оставили такую полезную прогулку на последний день пребывания - после экскурсии захотелось посетить некоторые заведения, где мы не были, и поближе рассмотреть то, мимо чего пробежали, но время было на исходе. Но обязательно приедем в Мадрид еще! Огромное спасибо Дине!
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В
Виктория
Дина, спасибо за интересную экскурсию по мистическому Мадриду. Мы прогулялись по центу старого Мадрида и узнали много интересного из истории и жизни старого и современного Мадрида. Дина очень интересно рассказывает, читать дальшеуменьшить
и мы, немножко, вышли за рамки нашего времени, так нам было интересно с ней общаться. Прошлись по самым разным районам Мадрида, а в конце закончили экскурсию в баре, который находится в самом сердце старого Мадрида, куда заходят местные жители и где готовят вкуснейшую треску. Рекомендуем всем, кто любит интересные, необычные истории и прогулки на свежем воздухе.
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И
Ирина
Экскурсию провела Маша. Нам очень повезло начать знакомство с Мадридом именно с таким компетентным гидом. Маша историк по профессии и ее экскурсия - это не описание того, мимо чего мы читать дальшеуменьшить
проходим, а чётко выстроенный рассказ о городе и его истории. После этой прогулки по городу, мы стали видеть многие нюансы. С удовольствием вернулись в Прадо, чтобы ещё раз посмотреть на полотна испанских мастеров, уже детальнее и с бОльшим пониманием контекста.
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Мария
Дина,спасбо вам большое за прекрасную экскурсию. Мы остались очень довольны. Отлично провели время, в приятной компании, услышали много интересного о городе, традициях и местных жителях. Дину было очень приятно и читать дальшеуменьшить
легко слушать и воспринимать информацию. Так же по нашей просьбе мы зашли посидеть в приятное кафе. Все как мы и хотели не перегружаться историей, не устать, а просто получить удовольствие! Спасибо огромное!
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Ю
Юлия
Я впервые воспользовалась услугами Трипстера и осталась очень довольна. В первый же вечер в Мадриде мы провели прекрасные два часа с Машей, получив много интересной информации, которая в дальнейшем помогла нам лучше ориентироваться в городе и в географическом и в историческом плане. Маша - очень приятный и интересный человек, с удовольствием отвечала на наши многочисленные вопросы и делилась "своим" Мадридом.
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