3 отзыва оставили туристы

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Рождественские декорации Мадрида

Увидеть, как прихорошилась столица к Новому году, и зарядиться атмосферой праздника в кругу местных

5
3 отзыва
Lana
Lana – Гид из Мадрида
Подарите себе кусочек настоящей рождественской сказки! В преддверии праздника Мадрид опутывают тысячи гирлянд с лампочками, дизайн которых — почти произведение искусства.

Вы узнаете, кто приложил руку к новогоднему наряду города, побываете в самых сказочных местах Мадрида и там, где прячется истинный дух самого семейного зимнего праздника — Рождества.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €80 за экскурсию

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Рождественские декорации Мадрида
Рождественские декорации Мадрида

Что вас ожидает

Город в праздничном наряде
Вы пройдёте как по центру столицы ⭐️, так и по маленьким улочкам, незнакомым туристам, где бродят со стаканчиками глинтвейна только местные жители. В районе Саламанка полюбуетесь роскошным новогодним убранством «Золотой мили» и площади у Ворот Солнца. На главном рождественском базаре Испании увидите огромную королевскую ёлку, а я обязательно расскажу об испанских традициях, связанных с любимым праздником.

Отмечаем по-мадридски
Даже в преддверии католического Рождества, которое в европейских странах отмечается более-менее одинаково, Мадрид помнит о том, что он — город 🏙️ моды и аристократии. Вы отыщете впечатляющие новогодние украшения столицы, которые выполнены известными дизайнерами — Adolfo Dominguez, Purificacion Garcia, Victorio y Luccino и многими другими. Заметите, как мадридские площади превратились в мини-парки аттракционов 🎡, а на благотворительных ярмарках работают шеф-повара ресторанов. И просто весело 🥳 проведёте время рука об руку с коренными мадридцами!

Организационные детали

Напитки и лакомства не входят в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 на площади Колон
Рождественские декорации Мадрида
Рождественские декорации Мадрида
Рождественские декорации Мадрида
Рождественские декорации Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lana
Lana
Жизнерадостная девушка. Легкая на подъем. Неутомимая и стрессоустойчивая. Постоянно ищу неизведанное, а тем что знаю с удовольствием поделюсь.
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3 отзыва оставили туристы

10 января 2020
Экскурсия была замечательная. Маршрут был составлен учитывая наши интересы и возможности :), накануне мы прошли по Милану 20км.  Ваш профессиональный уровень, Лана, доброжелательность, умение уделить особое внимание именно тому, что интересно экскурсантам доставило нам особое удовольствие. Мы благодарны Вам за невероятную легкость, эрудицию, великолепный язык и чувство юмора, глубину знаний, искреннюю заинтересованность в нашем комфорте и чувство такта. Столько интересного, научного, исторического, грустного и забавного узнали о городе и Испании! Мы прикоснулись к чему то очень важному, трепетному, потрясающему благодаря неподдельной любви Ланы к Мадриду и этой великолепной стране. Спасибо огромное, Лана! Мы еще вернемся :) 
22 декабря 2018
Нам все очень понравилось. Гуляли на полчаса дольше, чем планировалось. Посмотреть все интересные места в Мадриде оказывается можно за один вечер. Все было интересно и познавательно. Спасибо Лане.
20 декабря 2018
Экскурсия Ланы- была супер!!! Обзор по историческому центру Мадрида такая информативная, что уже по моему больше в голове не уложиться информации!!! И человеческие качества просто поражают по своим действиям! Она одна из лучших экскурсоводов, встретившихся на моей жизни!

Lana проводит ещё 1 экскурсию

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