3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Город в праздничном наряде

Вы пройдёте как по центру столицы ⭐️, так и по маленьким улочкам, незнакомым туристам, где бродят со стаканчиками глинтвейна только местные жители. В районе Саламанка полюбуетесь роскошным новогодним убранством «Золотой мили» и площади у Ворот Солнца. На главном рождественском базаре Испании увидите огромную королевскую ёлку, а я обязательно расскажу об испанских традициях, связанных с любимым праздником.

Отмечаем по-мадридски

Даже в преддверии католического Рождества, которое в европейских странах отмечается более-менее одинаково, Мадрид помнит о том, что он — город 🏙️ моды и аристократии. Вы отыщете впечатляющие новогодние украшения столицы, которые выполнены известными дизайнерами — Adolfo Dominguez, Purificacion Garcia, Victorio y Luccino и многими другими. Заметите, как мадридские площади превратились в мини-парки аттракционов 🎡, а на благотворительных ярмарках работают шеф-повара ресторанов. И просто весело 🥳 проведёте время рука об руку с коренными мадридцами!

Организационные детали

Напитки и лакомства не входят в стоимость экскурсии 🧭.