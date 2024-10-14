Илья — ваша команда гидов в Мадриде

Провели экскурсии для 636 туристов

читать дальше радостью покажу вам все знаковые места испанской столицы и расскажу о них самое интересное. При этом мои экскурсии — это не академический монолог. Большой опыт работы позволяет мне вести диалог с гостями и делать каждое путешествие действительно уникальным. До встречи в Мадриде!

Добрый день! Меня зовут Илья, мне 36 лет. Более 10 лет работаю гидом в Мадриде. Главное, что отмечают во мне путешественники: спокойный характер, правильная речь и большой объём знаний. С