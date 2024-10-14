Когда солнце уходит за горизонт, окружающий пейзаж меняется до неузнаваемости.
Это утверждение особенно актуально для Мадрида! Вы понаблюдаете за ночным городом из окна автомобиля с панорамной крышей. Вам откроется великолепие и красота небоскрёбов и фасадов старинных зданий. А мы поделимся с вами историей города!
Это утверждение особенно актуально для Мадрида! Вы понаблюдаете за ночным городом из окна автомобиля с панорамной крышей. Вам откроется великолепие и красота небоскрёбов и фасадов старинных зданий. А мы поделимся с вами историей города!
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Шумные гуляния, заполненные бары и ресторанчики, прогуливающиеся мадридцы и путешественники — всё это увлекает нас в водоворот атмосферы праздника. Подсвеченные здания превращают улицы Мадрида то в восточный базар, то в уютные городские переулки, то в шумные проспекты, сверкающие неоновыми вывесками театров.
Вы увидите
- улицы Гран Виа, Майор, Прадо, Кава Баха
- площади Сибелиус, Испании, святой Аны
- а ещё — Королевский дворец, Кафедральный Собор, Конгресс депутатов, Дворец Коммуникаций, здание Метрополис
- и многое другое
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Peugeot 5008
- Остановки у достопримечательностей — по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведёт Илья или Татьяна
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мадриде
Провели экскурсии для 636 туристов
Добрый день! Меня зовут Илья, мне 36 лет. Более 10 лет работаю гидом в Мадриде. Главное, что отмечают во мне путешественники: спокойный характер, правильная речь и большой объём знаний. СЗадать вопрос
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