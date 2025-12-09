Мои заказы

Рынок Растро – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Растро» в Мадриде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Семь секретов Мадрида
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 6 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Пешая
2 часа
293 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Винтажный Мадрид
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.

