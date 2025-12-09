Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Рынок Растро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в декабре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Рынок Растро" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 250. Туристы уже оставили гидам 332 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рынок Растро», 332 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль