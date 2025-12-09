Найдено 3 экскурсии в категории « Рынок Растро » в Мадриде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 37 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах Начало: По договоренности от €130 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 293 отзыва Групповая до 15 чел. Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе Начало: На площади Сибелес Расписание: ежедневно в 15:15 €30 за человека Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Винтажный Мадрид Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт Начало: Возле метро Puerta de Toledo от €250 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Мадрида

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Рынок Растро»

Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рынок Растро», 332 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль