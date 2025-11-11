Экскурсия по Мадриду раскрывает мрачные страницы истории инквизиции.
Узнайте, почему в барах и тавернах можно найти образы святых, и на какой площади бродит душа первого казнённого еврея. Прогулка по центру города приведёт к церквям и монастырям, где сохранились следы инквизиции.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя много нового о Мадриде. Бронирование гарантирует полное погружение в историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать о тайнах инквизиции
- 🏛 Посетить исторические места
- 👻 Погрузиться в атмосферу прошлого
- 📜 Открыть для себя новые факты
- 🚶♂️ Прогуляться по центру Мадрида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения экскурсии - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода в Мадриде наиболее комфортная для пеших прогулок. В летние месяцы может быть жарко, но вечерние экскурсии позволят избежать зноя. Зимой, несмотря на прохладу, также можно насладиться атмосферой города, однако следует учесть возможность дождей. В остальное время года экскурсия остаётся доступной, но может потребоваться дополнительная подготовка к погодным условиям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Центр Мадрида
- Исторические площади
- Церкви и монастыри
Описание экскурсии
Об инквизиции можно говорить и спорить бесконечно. Я предлагаю вам лучше узнать этот феномен. Почему в таких местах, как бары и таверны, есть уголок с образами святых? На какой площади бродит ночами душа первого осуждённого и казнённого инквизицией еврея? В каких церквях и монастырях сохранилось множество следов инквизиции? Вопросов много — будем искать на них ответы, гуляя по центру Мадрида.
Эта экскурсия — авторская работа, поэтому подробную программу можно узнать только после бронирования экскурсии.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пуэрта дель Соль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 103 туристов
Меня зовут Виктория. Живу в Мадриде с 2002 года. Приехала, влюбилась и осталась) Гидом работаю 6 лет. Не зря местные жители с гордостью говорят: «От Мадрида до небес!»
Входит в следующие категории Мадрида
