Поднимитесь на борт своей лодки в Порт-д'Алькудия. Отправьтесь в плавание вдоль залива Алькудия и насладитесь прогулкой на лодке ⚓ всей семьей. Пройдите под палубу и посмотрите через подводного зрителя катамарана. Посмотрите на красивую морскую флору и фауну, погрузившись в подводный мир.
Испытайте красоту Майорки, любуясь видом на сверкающее море 🌊. Полюбуйтесь идиллическими бухтами, расположенными на северном побережье Майорки. Позвольте живописной сельской местности Майорки пройти мимо вас, когда вы доберетесь до пляжа Coll Baix. Оказавшись там, освежитесь в кристально чистой воде.
Что входит
Живописное путешествие на лодке из Порт-Алькудии в Коль-Бакс
Что не входит
Еда и напитки
Трансфер в порт
Начало и место завершения
🚩 Carrer de Teodor Canet, 5-1, 07400 Alcúdia
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