Поднимитесь на борт своей лодки в Порт-д'Алькудия. Отправьтесь в плавание вдоль залива Алькудия и насладитесь прогулкой на лодке ⚓ всей семьей. Пройдите под палубу и посмотрите через подводного зрителя катамарана. Посмотрите на красивую морскую флору и фауну, погрузившись в подводный мир.

Испытайте красоту Майорки, любуясь видом на сверкающее море 🌊. Полюбуйтесь идиллическими бухтами, расположенными на северном побережье Майорки. Позвольте живописной сельской местности Майорки пройти мимо вас, когда вы доберетесь до пляжа Coll Baix. Оказавшись там, освежитесь в кристально чистой воде.