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Обзорная экскурсия на автобусе Hop-on Hop-off

TicketsS
TicketsS – Гид из Майорки
Исследуйте Пальму в своем собственном темпе с 24-часовым билетом на hop-on hop-off автобусе 🚌 с открытой крышей.

Осмотрите все основные достопримечательности 🏛️ города и выходите на любой из 18 остановок маршрута.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €25 за человека

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Обзорная экскурсия на автобусе Hop-on Hop-off
Обзорная экскурсия на автобусе Hop-on Hop-off

Что вы увидите

  • 1. Антонио Маура.
  • 2. Торговая площадь (Placa Mercat).
  • 3. Рамблас (Ramblas).
  • 4. Площадь Испании (Plaza de España).
  • 5. Avenida Alexandre Rosselló.
  • 6. Porta des Camp.
  • 7. Paseo Maritimo – El Molino.
  • 8. Испанская деревня.
  • 9. Замок Бельвер.
  • 10. Plaza Gomila.
  • 11. Valparaiso.
  • 12. Фонд Миро.
  • 12В. Marivent.
  • 13. Торговый центр Porto Pi.
  • 14. Порт Estación Marítima.
  • 14B. Avenida de Gabriel Roca.
  • 15. Auditorium (выставочный комплекс).
  • 16. Эс Балуард (Es Baluard).
  • 17. Хайме III.
  • 18. Muelle Comercia.
Откройте для себя самые важные места Пальма-де-Майорки на экскурсионном автобусе 🚌 с открытым верхом. Выходите из автобуса на любой из 18 остановок, чтобы осмотреть достопримечательности 🏛️ города в своем собственном темпе.
Столица острова – это богатый микс истории 📖, культуры и ночной жизни, а обворожительный центральный район состоит из узких улиц между высокими стенами древних зданий. Сходите с автобуса рядом с десятками разных достопримечательностей, в числе которых дворец Альмудайна – королевский дворец, который выстоял после арабского нашествия и по-прежнему является домом для королевской семьи.
Автобусы ходят каждые 20-25 минут: с 09:30 утра летом, весной и осенью, и с 10:00 утра в зимний период.
1. Антонио Маура.
2. Торговая площадь (Placa Mercat).
3. Рамблас (Ramblas).
4. Площадь Испании (Plaza de España).
5. Avenida Alexandre Rosselló.
6. Porta des Camp.
7. Paseo Maritimo – El Molino.
8. Испанская деревня.
9. Замок 🏰 Бельвер.
10. Plaza Gomila.
11. Valparaiso.
12. Фонд Миро.
12В. Marivent.
13. Торговый центр Porto Pi.
14. Порт Estación Marítima.
14B. Avenida de Gabriel Roca.
15. Auditorium (выставочный комплекс).
16. Эс Балуард (Es Baluard).
17. Хайме III.
18. Muelle Comercia.
Что входит
  • билет на экскурсионный автобус (действует 24 часа)
  • аудиогид на русском языке
Что не входит
  • входные билеты в достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Обзорная экскурсия на автобусе Hop-on Hop-off
Обзорная экскурсия на автобусе Hop-on Hop-off
Обзорная экскурсия на автобусе Hop-on Hop-off

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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