Откройте для себя самые важные места Пальма-де-Майорки на экскурсионном автобусе 🚌 с открытым верхом. Выходите из автобуса на любой из 18 остановок, чтобы осмотреть достопримечательности 🏛️ города в своем собственном темпе.

Столица острова – это богатый микс истории 📖, культуры и ночной жизни, а обворожительный центральный район состоит из узких улиц между высокими стенами древних зданий. Сходите с автобуса рядом с десятками разных достопримечательностей, в числе которых дворец Альмудайна – королевский дворец, который выстоял после арабского нашествия и по-прежнему является домом для королевской семьи.

Автобусы ходят каждые 20-25 минут: с 09:30 утра летом, весной и осенью, и с 10:00 утра в зимний период.

1. Антонио Маура.

2. Торговая площадь (Placa Mercat).

3. Рамблас (Ramblas).

4. Площадь Испании (Plaza de España).

5. Avenida Alexandre Rosselló.

6. Porta des Camp.

7. Paseo Maritimo – El Molino.

8. Испанская деревня.

9. Замок 🏰 Бельвер.

10. Plaza Gomila.

11. Valparaiso.

12. Фонд Миро.

12В. Marivent.

13. Торговый центр Porto Pi.

14. Порт Estación Marítima.

14B. Avenida de Gabriel Roca.

15. Auditorium (выставочный комплекс).

16. Эс Балуард (Es Baluard).

17. Хайме III.

18. Muelle Comercia.