Вячеслав – Гид из Майорки

Мы отправимся исследовать самый крупный остров 🏝️ Балеарских островов.



Вы увидите значимые и красивые 🤩 места Майорки, познакомитесь с её историей 📖 и культурой местных жителей.



Побываете в древнем монастыре, узнаете о Чёрной Мадонне, полюбуетесь сказочным пляжем, перекусите на берегу моря 🌊, прокатитесь на картере и проедете сквозь горы ⛰️ на старинном поезде 🚂.