Наше увлекательное путешествие по острову мы начнем на автобусе 🚌. Первую остановку мы сделаем в городе Инка, который является центром кожевенного производства. Затем мы посетим монастырь Люк. Это место по праву считается духовным центром Майорки.
Северная дорога - Узел галстука
На вершине горы ⛰️ нам откроется впечатляющий спуск по знаменитому горному серпантину, в бухту Са Калобра.
Са Калобра - Торрент де Парейс
Далее из живописной бухточки мы совершим прогулку 👣 через тоннели в горах в грандиозное ущелье Торрент де Пареис с его неповторимым маленьким пляжем, наполненной природной красотой, первозданностью и всегда освежающей прохладной водой. Мы сможем полюбоваться красотами ущелья Торрэнт-де-Парэйс, искупаться в море 🌊 и перекусить* в одном из ресторанчиков на берегу моря.
Из бухты на катере мы отправимся в порт городка Сойер.
Порт Сойер - Сольер - сойерский поезд
Эту местность называют «золотая долина» из-за многочисленных апельсиновых, лимонных и оливковых деревьев, растущих здесь повсюду. Туристический трамвайчик доставит нас до центра города, где мы пересядем на старинный поезд с деревянными вагонами, перевозящий пассажиров с 1912 года. Проехав через дюжину туннелей, мы пересечем горный хребет Сьерра-дэ-Трамунтана, созерцая плавно проплывающие за окном рощи миндальных деревьев, цитрусовые сады и живописные горные склоны. Возле города Пальма 🌴 мы пересядем на автобус и вернемся в наши отели.
Экскурсия начинается из отелей из зон Camp de Mar, Santa Ponca, Magaluf, Palma Nova, Son Caliu, Illetas, Cala Mayor, Can Pastilla, Playa de Palma, Arenal. Точное время и место встречи зависит от местоположения отеля.
Что входит
Все виды транспорта, указанные в описании экскурсии
Русскоязычный гид
Что не входит
Питание и напитки
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Там же где проходила посадка в автобус
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.