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Откройте для себя Майорку!

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Майорки
Мы отправимся исследовать самый крупный остров 🏝️ Балеарских островов.

Вы увидите значимые и красивые 🤩 места Майорки, познакомитесь с её историей 📖 и культурой местных жителей.

Побываете в древнем монастыре, узнаете о Чёрной Мадонне, полюбуетесь сказочным пляжем, перекусите на берегу моря 🌊, прокатитесь на картере и проедете сквозь горы ⛰️ на старинном поезде 🚂.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €77 за человека

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Откройте для себя Майорку!
Откройте для себя Майорку!

Что вы увидите

  • Город Инка
  • Монастырь Льюк
  • Бухта Са Калобра
  • Ущелье Торрент де Парейс
  • Сольер
  • Хребет Сьерра-дэ-Трамунтана
Как пройдет наша поездка
  • Инка - Монастырь Льюк
  • Наше увлекательное путешествие по острову мы начнем на автобусе 🚌. Первую остановку мы сделаем в городе Инка, который является центром кожевенного производства. Затем мы посетим монастырь Люк. Это место по праву считается духовным центром Майорки.
  • Северная дорога - Узел галстука
  • На вершине горы ⛰️ нам откроется впечатляющий спуск по знаменитому горному серпантину, в бухту Са Калобра.
  • Са Калобра - Торрент де Парейс
  • Далее из живописной бухточки мы совершим прогулку 👣 через тоннели в горах в грандиозное ущелье Торрент де Пареис с его неповторимым маленьким пляжем, наполненной природной красотой, первозданностью и всегда освежающей прохладной водой. Мы сможем полюбоваться красотами ущелья Торрэнт-де-Парэйс, искупаться в море 🌊 и перекусить* в одном из ресторанчиков на берегу моря.
  • Из бухты на катере мы отправимся в порт городка Сойер.
  • Порт Сойер - Сольер - сойерский поезд
  • Эту местность называют «золотая долина» из-за многочисленных апельсиновых, лимонных и оливковых деревьев, растущих здесь повсюду. Туристический трамвайчик доставит нас до центра города, где мы пересядем на старинный поезд с деревянными вагонами, перевозящий пассажиров с 1912 года. Проехав через дюжину туннелей, мы пересечем горный хребет Сьерра-дэ-Трамунтана, созерцая плавно проплывающие за окном рощи миндальных деревьев, цитрусовые сады и живописные горные склоны. Возле города Пальма 🌴 мы пересядем на автобус и вернемся в наши отели.
  • Экскурсия начинается из отелей из зон Camp de Mar, Santa Ponca, Magaluf, Palma Nova, Son Caliu, Illetas, Cala Mayor, Can Pastilla, Playa de Palma, Arenal. Точное время и место встречи зависит от местоположения отеля.
Что входит
  • Все виды транспорта, указанные в описании экскурсии
  • Русскоязычный гид
Что не входит
  • Питание и напитки
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Там же где проходила посадка в автобус
Откройте для себя Майорку!
Откройте для себя Майорку!
Откройте для себя Майорку!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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