Самой красивой деревушкой Майорки по праву считается Вальдемосса, укрывшаяся в высокой горной долине, среди склонов лесистых гор ⛰️ мы посетим дворец короля Санчо и Картезианский монастырь. В бывшем королевском дворце у Вас будет возможность послушать в живом исполнении несколько музыкальных произведений Шопена. В свободное время мы сможете самостоятельно насладиться прелестью этой деревушки.

Во второй половине дня мы отправимся в местечко Эспорлас, где находится старинная усадьба Ла-Гранха. Практически до XX века это было полноценное, самодостаточное хозяйство. У нас будет возможность ознакомиться с разными орудиями труда прошлых веков, а также посетить господский дом, в настоящее время являющийся музеем, и посмотреть, как жила знать Майорки. И в заключение - дегустация местных продуктов!

Вас ожидает день, наполненный яркими впечатлениями!

Формат экскурсии 🧭 совмещенный: автобусная и пешеходная.