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Вальдемоса и Усадьба Ла Гранха

TEZ T.
TEZ T. – Гид из Майорки
Групповая экскурсия ⛳ по Вальдемоса и Усадьбе Ла Гранха.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €72 за человека

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Вальдемоса и Усадьба Ла Гранха
Вальдемоса и Усадьба Ла Гранха

Что вы увидите

  • Музей-усадьба Ла-Гранха
  • Стеклодувная фабрика
  • Монастырь Вальдемосса
Самой красивой деревушкой Майорки по праву считается Вальдемосса, укрывшаяся в высокой горной долине, среди склонов лесистых гор ⛰️ мы посетим дворец короля Санчо и Картезианский монастырь. В бывшем королевском дворце у Вас будет возможность послушать в живом исполнении несколько музыкальных произведений Шопена. В свободное время мы сможете самостоятельно насладиться прелестью этой деревушки.
Во второй половине дня мы отправимся в местечко Эспорлас, где находится старинная усадьба Ла-Гранха. Практически до XX века это было полноценное, самодостаточное хозяйство. У нас будет возможность ознакомиться с разными орудиями труда прошлых веков, а также посетить господский дом, в настоящее время являющийся музеем, и посмотреть, как жила знать Майорки. И в заключение - дегустация местных продуктов!
Вас ожидает день, наполненный яркими впечатлениями!
Формат экскурсии 🧭 совмещенный: автобусная и пешеходная.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Начало
🚩 Avinguda de Gabriel Roca, 1A, Palma, Illes Balears
Место завершения
🏁 Avinguda de Gabriel Roca, 1A, 07013 Palma, Illes Balears, Spain
Вальдемоса и Усадьба Ла Гранха
Вальдемоса и Усадьба Ла Гранха
Вальдемоса и Усадьба Ла Гранха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TEZ T.
TEZ T.
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