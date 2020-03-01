Елена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Оливковый мир Андалусии

Путешествие начнется с посещения фабрики по производству оливковых консервов — самых вкусных в Испании! В краю бесконечных оливковых рощ вы познакомитесь с аутентичными рецептурами засола, увидите все процессы изготовления продукта, продегустируете разные сорта оливок и маслин, а также сможете купить товар по лучшим ценам из возможных.

Памятники древности

Вы осмотрите древнейшие мегалитические сооружения возрастом в 5000 лет — загадочные дольмены, считающиеся погребальными курганами. Это единственный памятник в провинции Малага, который в 2016 году внесли в список ЮНЕСКО. Во время экскурсии я расскажу, какие еще объекты и сооружения дополняют этот монументальный комплекс. Возле римских терм поговорим о наследии Древнего Рима, у арабской крепости — о мавританском влиянии на Иберийском полуострове. Также вы исследуете религиозную архитектуру старинных монастырей и церквей. Увидите гору Спящий индеец — визитную карточку Антекеры. И все это время на пути будут остановки в самых вкусных точках, где вам предложат дегустации традиционных напитков и местной гастрономии.

Кондитерская фабрика и каменный парк Торкаль

В завершение вы посетите известное производство, где под брендом Antequerana из местных злаков более 125 лет создаются неповторимые сладости и десерты. А если останутся силы и время, доедем до причудливого парка Торкаль, образованного в эпоху Юрского периода в результате движений земной коры на месте прежнего дна океана, которые привели к образованию столь причудливого ландшафта.