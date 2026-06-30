Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии

Откройте для себя древние дольмены, римские термы и арабскую крепость. Посетите фабрики андалусийских сладостей и оливковых консервов
Во время гастро-исторического путешествия в Антекеру вы увидите древние дольмены, римские термы и арабскую крепость.

Посетите фабрику, где изготавливают знаменитые андалусийские сладости, и старинное производство оливковых консервов. Вас ждут дегустации традиционных
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продуктов региона и посещение горы Спящий индеец.

Также, если останется время, можно будет посетить каменный парк Торкаль, образованный в эпоху Юрского периода.

Это уникальное путешествие по сердцу Андалусии подарит вам незабываемые впечатления и вкусные открытия

4.5
4 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Древние дольмены
  • 🏛 Римские термы
  • 🏰 Арабская крепость
  • 🍬 Фабрика андалусийских сладостей
  • 🫒 Оливковые консервы
  • 🌄 Гора Спящий индеец
  • 🗺 Каменный парк Торкаль
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии

Что можно увидеть

  • Дольмены
  • Римские термы
  • Арабская крепость
  • Фабрика андалусийских сладостей
  • Оливковые консервы
  • Гора Спящий индеец
  • Каменный парк Торкаль

Описание экскурсии

Оливковый мир Андалусии

Путешествие начнется с посещения фабрики по производству оливковых консервов — самых вкусных в Испании! В краю бесконечных оливковых рощ вы познакомитесь с аутентичными рецептурами засола, увидите все процессы изготовления продукта, продегустируете разные сорта оливок и маслин, а также сможете купить товар по лучшим ценам из возможных.

Памятники древности

Вы осмотрите древнейшие мегалитические сооружения возрастом в 5000 лет — загадочные дольмены, считающиеся погребальными курганами. Это единственный памятник в провинции Малага, который в 2016 году внесли в список ЮНЕСКО. Во время экскурсии я расскажу, какие еще объекты и сооружения дополняют этот монументальный комплекс. Возле римских терм поговорим о наследии Древнего Рима, у арабской крепости — о мавританском влиянии на Иберийском полуострове. Также вы исследуете религиозную архитектуру старинных монастырей и церквей. Увидите гору Спящий индеец — визитную карточку Антекеры. И все это время на пути будут остановки в самых вкусных точках, где вам предложат дегустации традиционных напитков и местной гастрономии.

Кондитерская фабрика и каменный парк Торкаль

В завершение вы посетите известное производство, где под брендом Antequerana из местных злаков более 125 лет создаются неповторимые сладости и десерты. А если останутся силы и время, доедем до причудливого парка Торкаль, образованного в эпоху Юрского периода в результате движений земной коры на месте прежнего дна океана, которые привели к образованию столь причудливого ландшафта.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Одно из главных достоинств Антекеры — это ее расположение: город находится в самом центре Андалусии. В Антекеру удобно и легко добраться из любой андалусской провинции: час от Кордобы и Севильи, полчаса от Малаги и Гранады, два с половиной от Кадиса и Уэльвы.
  • Вы можете приехать на общественном транспорте, арендованной машине или воспользоваться моими услугами

Дополнительные расходы

  • Обед, дегустации и посещение объектов не входят в стоимость экскурсии — билеты стоят примерно по 6 евро/человека
  • Услуги трансфера — примерно 30 евро/человека. Точная стоимость будет зависеть от количества человек в группе и уровня автомобиля.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ворот Гранады в Антекере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 638 туристов
Привет! Меня зовут Елена, я родилась в Москве, закончила географический факультет МГУ. Мне 46 лет, из которых последние 20 я живу на юге Испании, в прекрасном городе Малага. Придумываю и провожу познавательные мастер-классы, прогулки и путешествия, а также занимаюсь организацией праздников. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу полюбить чудесную Малагу!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
А
Огромное спасибо за интересную экскурсию и особенно за пикник! Мы действительно смогли прикоснуться к духу Андалусии и уже планируем новый визит:)
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Е
Всем добра! Остался очень доволен поездкой в Антекере. Мой гид Елена встретила меня на железнодорожной станции, что было крайне важно, и помогла купить обратный билет на автобус. Программа была скорректирована
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в соответствии с моими пожеланиями. Даже плохая погода и ограниченная видимость не смогли испортить мне настроение и повлиять на яркость впечатлений. С удовольствием встречусь с ней на экскурсии в Малаге. В общем, настоятельно рекомендую!

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I
Все понравилось!
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Л
К сожалению, экскурсия была лишь частично исторической, но никак не гастрономической… Из "гастрономии" был лишь заезд в местный магазин при сыроваренной фабрике… Обещанных оливковых и др. дегустаций, к сожалению, не было… Если бы мы знали заранее реальное содержание данной экскурсии, то, скорее всего, не заказали бы ее…
Елена
Елена
Ответ организатора:
Уважаемая Лилия, Благодарю вас за отзыв, каким бы он ни был, каждый помогает нам становиться лучше.
Мне очень жаль, что моя
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экскурсия не оставила у вас ожидаемого впечатления из-за отсутствия дегустационной составляющей по причине встречающей стороны, хотя во время поездки у меня сложилось обратное (видимо, ошибочное впечатление).
Каждая туристическая поездка - это зачастую импровизация как минимум на 15 процентов- погода, партнеры, актуальные ограничения могут вносить неожиданные коррективы в полотно экскурсии и задача гида незаметно для туриста исправить текущий пробел. В нашем случае у меня не получилось.
Чтобы исправить создавшийся негатив, прошу разрешить мне доставить вам до Москвы наши местные оливковые заготовки и новогодние сладости (туррон, марципан, и пр.), чтобы вы успели насладиться ими еще до Нового Года. Спасибо!

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