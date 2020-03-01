Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании

Елена
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Елена – ваш гид
Вы осмотрите древние дольмены и гору Спящий индеец, прикоснетесь к наследию прошлых эпох у римских терм и арабской крепости.

А также посетите знаменитую местную фабрику, где выпускают андалусийские сладости, проследите этапы изготовления оливковых консервов на старинном производстве и продегустируете традиционные продукты региона.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у Ворот Гранады в Антекере
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Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии

Что вас ожидает

Оливковый мир Андалусии
Путешествие начнется с посещения фабрики по производству оливковых консервов — самых вкусных в Испании! В краю бесконечных оливковых рощ вы познакомитесь с аутентичными рецептурами засола, увидите все процессы изготовления продукта, продегустируете разные сорта оливок и маслин, а также сможете купить товар по лучшим ценам из возможных.

Памятники древности
Вы осмотрите древнейшие мегалитические сооружения возрастом в 5000 лет — загадочные дольмены, считающиеся погребальными курганами. Это единственный памятник в провинции Малага, который в 2016 году внесли в список ЮНЕСКО. Во время экскурсии я расскажу, какие еще объекты и сооружения дополняют этот монументальный комплекс. Возле римских терм поговорим о наследии Древнего Рима, у арабской крепости — о мавританском влиянии на Иберийском полуострове. Также вы исследуете религиозную архитектуру старинных монастырей и церквей. Увидите гору Спящий индеец — визитную карточку Антекеры. И все это время на пути будут остановки в самых вкусных точках, где вам предложат дегустации традиционных напитков и местной гастрономии.

Кондитерская фабрика и каменный парк Торкаль
В завершение вы посетите известное производство, где под брендом Antequerana из местных злаков более 125 лет создаются неповторимые сладости и десерты. А если останутся силы и время, доедем до причудливого парка Торкаль, образованного в эпоху Юрского периода в результате движений земной коры на месте прежнего дна океана, которые привели к образованию столь причудливого ландшафта.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Одно из главных достоинств Антекеры — это ее расположение: город находится в самом центре Андалусии. В Антекеру удобно и легко добраться из любой андалусской провинции: час от Кордобы и Севильи, полчаса от Малаги и Гранады, два с половиной от Кадиса и Уэльвы.
  • Вы можете приехать на общественном транспорте, арендованной машине или воспользоваться моими услугами

Дополнительные расходы

  • Обед, дегустации и посещение объектов не входят в стоимость экскурсии — билеты стоят примерно по 6 евро/человека
  • Услуги трансфера — примерно 30 евро/человека. Точная стоимость будет зависеть от количества человек в группе и уровня автомобиля.
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Ворот Гранады в Антекере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Привет! Меня зовут Елена, я родилась в Москве, закончила географический факультет МГУ. Мне 46 лет, из которых последние 20 я живу на юге Испании, в прекрасном городе Малага. Придумываю и провожу познавательные мастер-классы, прогулки и путешествия, а также занимаюсь организацией праздников. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу полюбить чудесную Малагу!
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