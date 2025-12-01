Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Малаги

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Малаге на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Вы увидите скрытую среди узеньких улочек Церковь Святого Иоанна и пройдете по Площади Конституции — сердцу Малаги, где сплелись разные эпохи»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€92 за всё до 30 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Пешая
4.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в культурное наследие Малаги: крепости, музеи, винные бодеги и потрясающие виды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Plaza de la Marina
«Кафедральный собор Малаги, построенный на руинах древней мечети»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
Отправляйтесь в Севилью, чтобы насладиться её архитектурой и историей. Увидите Кафедральный собор, Алькасар и узнаете о тайнах города
«Вы увидите самый большой готический собор, где захоронен Колумб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€467 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    1 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному экскурсоводу Эльмире! Экскурсия получилась насыщенной и интересной благодаря её профессионализму и внимательному отношению к
    читать дальше

    группе. Мы посетили самые интересные места и везде Эльмира рассказывала увлекательно, слушать её было одно удовольствие.
    Отдельно хочется отметить её прекрасное чувство юмора, которое создавало лёгкую и позитивную атмосферу на протяжении всей экскурсии. С удовольствием отправимся в путешествие с Эльмирой ещё раз.
    Татьяна

  • Д
    Дмитрий
    8 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Добрый день, экскурсия понравилось, очень душевная и интересная экскурсия
  • Д
    Дмитрий
    8 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Долго пытался подобрать подходящее слово, чтобы описать нашу прогулку, но так и не смог – любой эпитет звучит слишком заезжено
    читать дальше

    и избито, а наша экскурсия, напротив, была максимально далека от любых ярлыков и клише. Вместо бездушной лекции по истории вы получаете живой и искренний рассказ о том, чем живет этот замечательный город. Гигантское спасибо Эльмире за этот опыт! И отдельное – за локальные рекомендации: тапасов лучше мы не ели за те полтора года, что сами живем в Испании 😅

  • Ф
    Феликс
    7 ноября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий, наш гид по Малаге, нам очень понравился, т. к. его рассказ был очень интересный, подробный и содержательный. Во время экскурсии, мы узнали много нового, интересного и увлекательного. Гид нам очень понравился!!!
  • Н
    Назиля
    27 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Знакомство с Малагой произошло в компании с Эльмирой. Эльмира - прекрасный гид, тонко чувствующий настроение и с великолепным чувством юмора.
    читать дальше

    Город с очень интересной историей, чистый, уютный. Эльмира в неспешном ритме смогла показать нам самые интересные места, посоветовала какие места еще стоит посмотреть самостоятельно. Ну и посещение «наливайки» не оставило нас равнодушными. День удался.

    Знакомство с Малагой произошло в компании с Эльмирой. Эльмира - прекрасный гид, тонко чувствующий настроение и с великолепным чувством юмора.
Город с очень интересной историей, чистый, уютный. Эльмира в неспешном ритме смогла показать нам самые интересные места, посоветовала какие места еще стоит посмотреть самостоятельно. Ну и посещение «наливайки» не оставило нас равнодушными. День удался.
  • и
    ирина
    26 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Экскурсия прошла на одном дыхании, материал был подан интересным и не скучным, отличное чувство юмора Эльмиры вносило легкость. Мы брали
    читать дальше

    дополнительно час включая музей Пикассо. Это было полезно, сами бы не разобрались. Остановка на винную дегустацию очень кстати. Спасибо Эльмире за прекрасную экскурсию! Очень рекомендуем.

  • К
    Карина
    26 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Die Führung mit Elmira war wunderbar!

    Sehr interessant, informativ und dabei überhaupt nicht anstrengend – die Zeit verging wie im Flug.
    Elmira
    читать дальше

    erzählt mit so viel Herz und Begeisterung, dass man ihr stundenlang zuhören könnte.

    Wir haben viel Neues erfahren und die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive gesehen.

    Absolut empfehlenswert – danke für diese tolle Erfahrung!

  • Ю
    Юлия
    15 октября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Экскурсия по Малаге была просто супер! Геннадий — настоящий профессионал и очень приятный человек. Рассказывал интересно, с юмором и любовью к городу и стране. Узнали кучу любопытных фактов. Благодаря ему мы прониклись атмосферой Малаги.
    Спасибо за отличное настроение и вдохновение!
  • L
    Liudmila
    22 сентября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)
    День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.
    Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)
День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.
  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно и информативно, спасибо большое Геннадию
  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Экскурсия по Малаге с Эльмирой прошла интересно и весело. Рекоммендую Эльмиру как знающего гида и прекрасного, остроумного собеседника. Готовую вам всегда помочь. Очень ответственную и пунктуальную.
    Экскурсия по Малаге с Эльмирой прошла интересно и весело. Рекоммендую Эльмиру как знающего гида и прекрасного, остроумного собеседника. Готовую вам всегда помочь. Очень ответственную и пунктуальную.
  • В
    Василий
    13 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Благодарим Эльмиру за интересную экскурсию, приятное общение, умение заинтересовать, подать исторический материал легко! И за прекрасное чувство юмора!
  • Г
    Гульнара
    4 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Спасибо Эльмире за знакомство с Малагой. Это было легко, приятно и интересно. Не просто прогулка, а наводка на следующие самостоятельные
    читать дальше

    вылазки. Дегустация вина пришлась очень кстати. 🍷🍷Даже после нашей встречи нам пришлось обратиться к Эльмире за помощью и она оперативно откликнулась. За что отдельное спасибо. Мы вас не забудем - восхитительная Малага и чудесная Эльмира.

    Спасибо Эльмире за знакомство с Малагой. Это было легко, приятно и интересно. Не просто прогулка, а наводка на следующие самостоятельные вылазки. Дегустация вина пришлась очень кстати. 🍷🍷Даже после нашей встречи нам пришлось обратиться к Эльмире за помощью и она оперативно откликнулась. За что отдельное спасибо. Мы вас не забудем - восхитительная Малага и чудесная Эльмира.
  • И
    Игорь
    18 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Два с лишним часа пролетели незаметно. Интересно было и детям и взрослым. Все положительные отзывы актуальные, - ни убавить, ни прибавить. Однозначно, рекомендуем экскурсию с Эльмирой и желаем ей удачи и хороших экскурсантов 😀
  • М
    Макаренко
    16 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Приятная дама во всех отношениях! Побродили хорошо, не совершали туристический подвиг, что приятно. Было время на фотки. Человек приятный, это прекрасно.
  • Е
    Евгений
    11 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Отличная прогулка по самому сердцу Малаги с интересным собеседником. Эльмира довольно-таки долго живёт в этом городе и свободно в нем
    читать дальше

    ориентируется, обильно приправляя основную нить повествания по маршруту бытовыми подробностями и городскими легендами. Такая манера очень оживляет экскурсию и делает из этого мероприятия познавательно-развекательную историю. Два часа пешком по жаркой Малаги пролетели незаметно.

    Отличная прогулка по самому сердцу Малаги с интересным собеседником. Эльмира довольно-таки долго живёт в этом городе и свободно в нем ориентируется, обильно приправляя основную нить повествования по маршруту бытовыми подробностями и городскими легендами. Такая манера очень оживляет экскурсию и делает из этого мероприятия познавательно-развекательную историю. Два часа пешком по жаркой Малаги пролетели незаметно.
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Идеальная прогулка с экскурсоводом для первого дня в Андалусии - легко, весело, с фактами и наблюдениями о жизни в стране,
    читать дальше

    о которых в сми не прочитаешь. Очень душевно! В дополнение - рекомендации по маршруту в регионе, которыми мы воспользовались и были очень довольны.

  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Хорошая уравновешенная экскурсия, где все сбаланбировано и информация о городе и его истории и житейская информация и юмор. Не перегружено историческим фактами или какими-то деталями из жизни знаменитостей, все легко, доступно, весело.
    Время пролетело незаметно, ещё и список рекомендаций получили.
  • A
    Anna
    23 июля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Сегодня побывали на удивительно увлекательной экскурсии по Малаге, оставившей впечатления, которыми хочется поделиться! Геннадий провел для нас многочасовую индивидуальную прогулку
    читать дальше

    по городу, где мы познакомились и со старой и с современной Малагой, заглянули в винные погреба, прошлись по улице, где играл маленький Пикассо, посетили две интересные крепости, откуда открываются очаровательные виды, и еще много-много интересного! Геннадий не прерывал свой рассказ ни на минуту, удивляя все новыми фактами и историями, слушать его было одно удовольствие! Очень понравился маршрут экскурсии, время пролетело незаметно, и нам действительно удалось увидеть город Малага во всей красе. Спасибо большое!

  • Н
    Надежда
    7 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Мы остались очень довольны экскурсией❤️ Эльмира очень интересно и просто все рассказывала, увлекла даже вечно недовольного подростка 🙃 Мы действительно рекомендуем 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малаге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
  2. Малага - сердце Коста-дель-Соль
  3. Путешествие из Малаги в Севилью
Сколько стоит экскурсия по Малаге в декабре 2025
Сейчас в Малаге в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 467. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Малаге (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 157 ⭐ отзывов, цены от €92. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль