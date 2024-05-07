И Игорь Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене научились делать гаспачо и даже знаменитую паэлью. Большое спасибо!

Д Диана Дорогой вина и хамона Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.

Д Диана Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии Прекрасная экскурсия. Масса супер впечатлений. Все от детей до взрослых насладились и прогулкой и мастер классом.

R Rita Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!

В Виктория Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Время,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории и современной Малаге. Ещё раз - благодарим, Эльмира! 😊

Н Наталия Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Благодарим Эльмиру за прекасно проведённое время, интересную экскурсию, увлекательные беседы и юмор! 😊Мы очень довольны, большое спасибо❤️ Удалось погрузится в атмосферу, почувствовать настроение города, узнать многие нюансы жизни. Супер, рекомендуем👌😊

L Lina Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии читать дальше тонкостей. Елена прекрасный гид. Спасибо Елене за интересное знакомство с рынком и Малагой и повору за мастер класс. Уверена, что с Еленой ещё встретимся Отличное время - будем дома готовить паелью. Оказывается это не так сложно, только по написанному рецепту не приготовишь - много

I Igor Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии Все понравилось!