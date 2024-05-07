Дегустации на экскурсиях в Малаге – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Малаге на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Экскурсия для детей длится 2 часа, экскурсия для взрослых без дегустации — 2 часа 10 мин»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
92 за всё до 30 чел.
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Освоить два самых популярных блюда испанской кухни под руководством признанного маэстро
Начало: В порту Малаги
«Знакомство пройдет под дегустацию деревенского хлеба и различных сортов местного оливкового масла, поджаренного миндаля, маслин и знаменитого испанского вина»
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
200 за всё до 2 чел.
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
«И все это время на пути будут остановки в самых вкусных точках, где вам предложат дегустации традиционных напитков и местной гастрономии»
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
250 за всё до 6 чел.
Дорогой вина и хамона
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Дорогой вина и хамона
Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией
«Ну и конечно же, дегустация вина, которое производится здесь же, на этом семейном заводике»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
249 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
    Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене научились делать гаспачо и даже знаменитую паэлью. Большое спасибо!
  • Д
    Диана
    21 апреля 2024
    Дорогой вина и хамона
    Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.
  • Д
    Диана
    21 апреля 2024
    Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
    Прекрасная экскурсия. Масса супер впечатлений. Все от детей до взрослых насладились и прогулкой и мастер классом.
  • R
    Rita
    12 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Время,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории и современной Малаге. Ещё раз - благодарим, Эльмира! 😊
    Время,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории иВремя,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории иВремя,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории иВремя,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории иВремя,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории иВремя,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории и
  • Н
    Наталия
    13 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Благодарим Эльмиру за прекасно проведённое время, интересную экскурсию, увлекательные беседы и юмор! 😊Мы очень довольны, большое спасибо❤️ Удалось погрузится в атмосферу, почувствовать настроение города, узнать многие нюансы жизни. Супер, рекомендуем👌😊
  • L
    Lina
    26 ноября 2023
    Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
    Отличное время - будем дома готовить паелью. Оказывается это не так сложно, только по написанному рецепту не приготовишь - много
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    тонкостей. Елена прекрасный гид. Спасибо Елене за интересное знакомство с рынком и Малагой и повору за мастер класс. Уверена, что с Еленой ещё встретимся

  • I
    Igor
    4 октября 2022
    Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
    Все понравилось!
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2019
    Дорогой вина и хамона
    Нудная экскурсия, материал не структурирован, гид перескакивал с одного на другое, не слышит вопросов, кот ему задают, один раз сбился с маршрута, сделали лишний пеший круг по одному и тому же месту. Неинтересная подача материала

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Дегустационные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 92 до 250. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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