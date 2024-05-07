1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
«Экскурсия для детей длится 2 часа, экскурсия для взрослых без дегустации — 2 часа 10 мин»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
€92 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
4 часа
Паэлья и гаспачо: мастер-класс с поваром из Андалусии
Освоить два самых популярных блюда испанской кухни под руководством признанного маэстро
Начало: В порту Малаги
«Знакомство пройдет под дегустацию деревенского хлеба и различных сортов местного оливкового масла, поджаренного миндаля, маслин и знаменитого испанского вина»
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
«И все это время на пути будут остановки в самых вкусных точках, где вам предложат дегустации традиционных напитков и местной гастрономии»
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дорогой вина и хамона
Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией
«Ну и конечно же, дегустация вина, которое производится здесь же, на этом семейном заводике»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь7 мая 2024Ну, теперь не пропадем… Благодаря Елене и ее уникальному гастрономическому туру, а также замечательному шефу Макарене научились делать гаспачо и даже знаменитую паэлью. Большое спасибо!
- ДДиана21 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Николас любит Андалусию и ее культуру и это видно во всем. Мы с большим удовольствием пойдем на другие экскурсии Николаса.
- ДДиана21 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Масса супер впечатлений. Все от детей до взрослых насладились и прогулкой и мастер классом.
- RRita12 апреля 2024Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
- ВВиктория3 марта 2024Время,проведённое с Эльмирой,пролетело незаметно… искрометный юмор, факты, о которых не расскажет Google, любовь к истории и современной Малаге. Ещё раз - благодарим, Эльмира! 😊
- ННаталия13 февраля 2024Благодарим Эльмиру за прекасно проведённое время, интересную экскурсию, увлекательные беседы и юмор! 😊Мы очень довольны, большое спасибо❤️ Удалось погрузится в атмосферу, почувствовать настроение города, узнать многие нюансы жизни. Супер, рекомендуем👌😊
- LLina26 ноября 2023Отличное время - будем дома готовить паелью. Оказывается это не так сложно, только по написанному рецепту не приготовишь - много
- IIgor4 октября 2022Все понравилось!
- ННаталья30 апреля 2019Нудная экскурсия, материал не структурирован, гид перескакивал с одного на другое, не слышит вопросов, кот ему задают, один раз сбился с маршрута, сделали лишний пеший круг по одному и тому же месту. Неинтересная подача материала
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Дегустационные туры»
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