Где находится испанский остров 🏝️ Майорка и его главный город 🏙️ Пальма-Де-Мальйорка, чем здесь заняться, какие интересные достопримечательности 🏛️ и курорты можно увидеть, какие пляжи посетить, отметить местные праздники и что попробовать из местной испанской кухни

Порт де Сольер, Пальма

На фото блюдо поданное в ресторане "Ложка", Пальма

Большие и маленькие курорты, можно найти вдоль большей части побережья, здесь вы найдете всё от спокойного отдыха до горячих пляжных вечеринок. Мега-яхты, небольшие парусники и деревянные рыбацкие лодки курсируют вдоль берега острова.

Отличная еда изобилует на Майорке. Морепродукты преобладают на прибрежных курортах, в то время как региональные блюда подаются в традиционных ресторанах по всему острову. Самые лучшие рестораны находятся в Пальме, здесь гурманы могут попробовать всё, от местной кухни до японской.

Если двигаться в глубь острова, тут вы найдете совершенно другую (менее туристическую) картину Майорки. Традиционные деревни разбросаны по всей сельской местности, звенят овечьи колокольчики, в воздухе витает цветение белого миндаля и царит спокойствие.

Самая очаровательная деревня Майорки — Форналуч

Центральная равнина является сельскохозяйственным сердцем острова с виноградниками, сонными деревушками и еженедельными рынками. Вдоль западного побережья расположились великие горы Сьерра-де-Трамонтана, покрытые сосновыми лесами, возвышающимися над равниной. Если вы ищите ту самую Испанию прошлых лет, добро пожаловать на Майорку!

Где находится остров Майорка

География Майорки

Расположенная в центре Средиземного моря, примерно в 210 км. к югу от Барселоны и в 300 км. к северу от африканского континента, Майорка имеет идиллическое географическое положение. Имея площадь 3640 кв.км, она является крупнейшей из четырех Балеарских островов (Ибица и Форментера на западе и Менорка на востоке) и имеет чрезвычайно разнообразный ландшафт.

Её основной географической особенностью является горная цепь Сьерра-де-Трамонтана, которая простирается с юго-запада на северо-восток острова на протяжении 70 км., самая высокая вершина — Пуиг-Майор (1445 м.) Побережье в основном скалистое,с небольшими бухтами, песчаными пляжами и пещерами. Три больших залива обеспечивают укрытие от открытого моря — залив Пальма, залив Алькудия и залив Полленса. Внутренняя часть острова покрыта пышным состновым лесом, оливковыми и миндальными деревьями, а на центральных равнинах — сельскохозяйственная местность и виноградники.

Охраняемые природные заповедники важны для дикой природы, наиболее значительными из которых является морской заповедник острова Кабрера и природный заповедник С'Альбуфера вблизи Алькудии. Существуют сотни видов птиц, для которых Майорка является домом, несмотря на то, что дикие млекопитающие сегодня редки, главное исключение состовляют дикие козлы, которых можно увидеть в горных районах.

Где находится остров Майорка на карте

Майорка на карте мира

Население

882 964 (2016 год)

Валюта

Евро

Форма правления

Парламенская монархия с 1978 года

Глава государства

Король Фелипе VI с 2014 года

Глава правительства

Премьер-министр Педро Санчес с 2018 года

Язык на Майорке

Официальный язык — каталанский (есть свой местный диалект Mallorguin), хотя на испанском языке, конечно же, говорят все жители. В туристических зонах, население свободно говорит на английском и немецком.

Религия

Официальной религии нет, большинство населения — католики. Большая цасть населения практикует посещение воскресных церквей и святые причастия играют важную роль в повседневной жизни.

Погодные условия

На острове умеренно средиземноморский климат. В разгар лета может быть очень жарко — свыше 40°C — но морской бриз, всё компенсирует. Лето — самое загруженное время года, и цены соответственно выше, особенно в июле и августе. В остальное время года на Майорке идеальные погодные условия, с комфортной температурой. В сочетении с меньшим количеством туристов и более низкой стоимостью на отели, весна и осень лучшее время для посещения острова, а также лучшее время для активного отдыха, такого как езда на велосипеде или пешие прогулки. Климат зимой, как правило, мягкий и сухой с редкими осадками, что делает Майорку идеальным местом для отдыха даже в зимнее время.

Какая одежда потребуется

Летние месяцы очень жаркие, поэтому нужна легкая одежда. Рекомендуем хлопковые рубашки с длинными руковами, поскольку они защитят вас от палящего солнца, особенно во время экскурсий или пеших прогулок. Осенняя и весенняя должна быть средней толщины и желательно захватить с собой непромокаемую одежду. Зимой может быть холодно, поэтому возьмите с собой теплую куртку, шарф и перчатки.

О Пальма-де-Майорке

Пальма де Майорка, Испания

Пальма-де-Майорка с её высоким собором, медовыми каменными улицами и множеством тапас-баров, может и небольшая, но вы тут точно не заскучаете.

Расположенная в заливе Пальма в форме полумесяца, город имеет долгую и интересную историю, намеки на которую всё ещё можно увидеть в архитектуре, которая меняется от мавританской и готической до современной.

Однако вы не найдете ни невзрачных небоскребов 1970-х годов, которые так портят Бенидорм и близлежащий Магалуф, ни грязных баров и клубов, которые дали последнему довольно сомнительную репутацию.

Вместо этого, Пальма — это утонченное место с пристанью для яхт и множеством отличных ресторанов, разработанных с учетом определенных требований.

Несмотря на это, центр Пальмы — тихое место, где преобладают солнечные площади и решетчатые дворы. Главное место занимает собор Ла Сеу, готический шедевр, который доминирует на набережной города.

Лабиринт мощенных аллей поблизости говорит о наличии Старого города — это место заполнено традиционными ресторанами, уличными кафе и скрытыми площадями. Довольно удивительно, что магазины, торгующие традиционными поделками, такими как стеклянными украшениями, кружевами ручной работы и резьбой по дереву из оливковых деревьев, соседствуют с дорогими (и очень дорогими) бутиками.

Внизу, на набережной, рыбаки всё ещё чинят свои сети вручную на краю гавани, в то время как десятки залитых солнцем лодок покачиваются на волнах в красивой гавани. Это источник того, что предлагается в городских ресторанах, которые, что неудивительно, полны свежих морепродуктов, большая часть которых выловлена в ближайших водах.

Вино также неотъелемая часть местной культуры, Пальма и большая часть Майорки усеяны виноградниками, которые дают достаточно большой урожай.

В одной столице Пальме, можно испытать всё, что только может предложить Испания.

История Пальма-де-Майорки

Аэросъемка Пальмы-де-Майорки

Впервые заселенная римленами, Пальма де Майорка возникла в 123 году до н.э под именем Квинт Цецилий Мете́лл Балеарский, в честь которого названы Балеарские острова. Римляни исследовали Майорку, добывая соль и выращивая оливки. Когда рухнула Римская империя, Пальму, переименовали в Медину Майурку, она стала частью византийского владычества (в 534 году) и находилась под управлением Сардинии.

Почти два столетия спустя на остров напали мавры из северной Африки, и он был в конечном счёте завоеван Кардовским Халифатом.

Новая эра началась в 1015 году, когда Майорка перешла под власть Тайфа Дении, оставаясь независимой больше столетия. Наконец, в 1229 году Джеймс I король Арагона вновь завоевал Майорку и другие Балеарские острова, включив их в Арагонскую корону.

В 1891 году, болезнь поразила виноградники острова. Многие остались без средств на существование, и в результате Пальма была лишена жителей, поскольку тысячи людей иммигрировали в Новый Свет.

Затем Пальма стала оплотом национализма во время гражданской войны в Испании и местом крупной битвы, которая разрушила большую часть города. Возможный победитель, генерал Франко, вспомнил о лояльности острова и в качестве награды он инициировал строительный бум в 1950-х и 60-х годах, большая часть которого приняла форму высотных отелей.

В то время как соседний Магалуф был полностью преобразован, Пальма сумела избежать строительства высотных зданий, сохранив нетронутыми древний центр, полный мощенных улиц и мавританских внутренних дворов.

Пальма стала самым популярным туристическим направлением в Испании: более 22 миллионов пассажиров ежегодно проходят через крошечный аэропорт Пальмы. Крупные проекты принесли в город ещё больше денежных средств, а также привлекли трудовых мигрантов. Сегодня этот город является одним из самых космополитичных в Испании.

Вы знали?

Когда Джеймс I вторгся в Пальму в 1229 году, он сделал это с конницей в 1500 лошадей и 15000 человек.

Собор Ла Сеу строился почти 400 лет, начиная с 1229 года и заканчивая в 1601 году;

Замок Беллвер использовался нетолько в качестве королевского дворца, но и являлся тюрмой и монетным двором.

Тонкости передвижения по Пальме

Такси на Майорке

Общесвенный транспорт

Пальма имеет обширную автобусную сеть, которая ежедневно совершает перевозки с 06:15 до 21:00. До аэропорта, автобусы ходят каждые 15 минут, ежедневно до 02:00 в летнее время (кроме воскресенья). Большинство автобусов проходят, через главный автовокзал, который находится на площади Испании, а расписание и карты маршрутов, можно найти на каждой автобусной остановке.

Такси

Вы легко можете поймать такси белого цвета на улице, зелёная шашка такси с надписью lliure или libre означает что машина свободна. Чтобы заказать такси заранее, можете позвонить Такси Пальма Радио: тел. +34 971 401 414. Тарифы включают в себя НДС (ночью, а так же в выходные и праздничные дни тарифы на поездку повышают). Чаевые необязательны, но если вы хотите все же дать, обычно сумма состовляет от 5 до 10% от стоимости проезда по счетчику.

Аренда автомобилей

Посколько в Пальме отличная автобусная сеть, арендовать автомобиль стоит лишь в том случае, если вы хотите покинуть город и исследовать остров. Компании по прокату автомобилей: Avis, Europcar и Goldcar Europa.

Прокат велосипедов

Пальма — это прекрасный город для путешествия на двухколесном друге, особенно вдоль набережной Пасео Маритимо. Система общественных велосипедов, которой управляет городской совет Пальмы, имеет более 30 станций проката по всему городу.

Palma on Bikes, сдает в аренду велосипеды на срок от одного дня до двух недель и организует велосипедные туры с гидом, от городских туров до трехчасовых поездок на городских велосипедах, вокруг острова.

Berganti Bikes, является ещё одним прекрасным местом для аренды качественных горных велосипедов.

Отели на Майорке

Полулюкс в отеле Protur Biomar Gran Hotel & Spa 5*, Майорка

Как одно из самых популярных туристических направлений в Европе, Пальма является местом для множества впечатляющих отелей, начиная от недорогих хостелов и заканчивая апартаментами на берегу моря и живописными курортами мирового класса.

Указанные ниже отели Пальмы, мы сгруппировали по трём категориям цен:

Роскошные (более 200 €);

Средние ( от 100 до 200 €);

Дешевые (до 100 €).

Эти цены являются начальными для стандартного двухместного номера, включая налоги и завтрак, если только не указано иное. НДС в Испании добавляется ко всем счетам в отеле в размере 7%.

Роскошные

Палау Ка Са Галеса — самый роскошный отель города, расположен в шикарном особняке XVI века. Отель Palacio Ca Sa Galesa находится в самом сердце исторического квартала Пальмы, всего в нескольких шагах от главного собора Ла Сеу. В особняке всего 12 номеров, каждый из которых оформлен по-разному, и каждый назван в честь известного музыканта.

Puro Hotel Palma — этот ультросовременный дизайн-отель представляет собой произведение современного стиля и шикарной архитектуры. Он привлекает гостей своим стильным интерьером, модным баром и небольшим бассейном на крыше. Первоначально это был городской дворец XVIII века, затем он был превращен в оазис, где стиль нью-эйдж пересекается с испанской историей.Бар-ресторан отеля Opio, также является популярным ночным клубом.

St Regis Mardavall Майорка — известен как один из ведущих гостиничных брендов в мире, отель оправдывает свою репутацию, предоставляя лучший сервис, удобства и обстановку в Пальме. Отель расположен в 9-ти км. от центра города, в эксклюзивном месте с видом на Средиземное море. Помимо круглосуточного обслуживания дворецкого, в отеле есть мишленовский ресторан Es Fum и спа-салон.

Средние

Отель Dalt Murada — это элегантный семейный особняк в стиле ренессанс, расположен рядом с собором Ла Сеу, первоначально принадлежал дворянству Майорки, в нём 14-ть элегантно оформленных номеров. Большая часть спален декорирована люстрами, кроватями с балдахинами и гобеленами с цитрусовыми оттенками сосредоточенными во внутреннем дворе. Самый роскошный номер конечно в пентхаусе, тут вам и терасса и джакузи и прекрасный вид на собор.

Отель Palau Sa Font — небольшой атмосферный отель, расположен прямо на берегу моря в двух минутах ходьбы от собора Ла Сеу, в XVI веке это был епископский дворец. Номера небольшие, офрмлены в минималистическом стиле в спокойных пастельных тонах, на крыше находится закрытый уютный бассейн.

Санта-Клара Урбан Отель & Спа — этот отель сочетает в себе стильный городской дизайн и традиционную деревенскую архитектуру. Он является отличным образцом современной Пальмы. Как следует из названия, это также полносью оборудованный спа-центр, поэтому обязательно посетите джакузи, сауну и хамам. На крыше есть терасса с шезлонгами.

Дешевые

Хостел Apundatores — этот гостевой дом с хорошим соотношением цены и качества для путешественников с ограничеснным бюджетом, он уже давно зарекомендовал себя как один из лучших экономичных вариантов размещения в Пальме. Хостел расположен в здании Ла-Лонха в самом центре города, среди множества баров, кафе и музеев. Одна из самых больших достопримечательностей хостела — это терасса на крыше, с возможно лучшим видом на Пальму.

Хостел Pons — этот уютный семейный хостал расположен в традиционном майоркском доме XIX-го века, на узкой улице в старой части Майорки, рядом с ресторанами на набережной. Декор тоже напоминает давно минувший век, в некоторых номерах есть общие ванные комнаты. Общие зоны включают в себя три комнаты отдыха, внутренний дворик и терассу на крыше, а также общую кухню.

Отель Amic Horizonte — это 2-х звездочный отель без каких-либо излишеств, расположенный недалеко от центра города, но внепосредственной близости от основных магазинов и ночных клубов Пальмы. Большинство из 199 номеров имеют вид на море, а в некоторых есть собственное джакузи. Большой бассейн является дополнительным бонусом.

Что посмотреть в Пальма-де-Майорка

Ла Сеу

Собор Ла Сеу, ПАльма

Доминирующий на набережной, величественный собор из песчаника в Пальме является одним из самых больших и красивых готических соборов в мире. С поразительным внешним видом, достопримечательность является самым важным зданием в Пальме, обязательно посетите его во время своего путешествия на Майорку. Ла Сеу расположен в замечательном месте на вершине старой цитадели.

Собор Ла Сеу, Пальма

Королевский дворец Альмудайна

Королевский дворец Альмудайна, Пальма

Королевский дворец Альмудайна, возвышается над оборонительными стенами города на набережной. Первоначально был построен как масульманский альказар во время арабского завоевания в 90-х годах нашей эры. С его замечаельным сочетанием готики и мавританской архитектуры, он прекрасен как внутри, так и снаружи — особенно королевская часовня и готический зал.

Королевский дворец Альмудайна, Пальма

Музей современного искусства Эс Балуард

Музей Эс Балуард, Пальма

Ослепительный музей современного искусства и скульптуры Пальмы содержит работы всемирно известных художников Матисса, Сезанна, Пикассо и Дали, а также замечательную коллекцию балеарских картин.Разрастающийся музей имеет постоянные экспозиции и временные выставки.

Музей современного искусства Эс Балуард, Пальма

Набережная Маритим

Набережная Paseo Maritimo, Пальма

Обширная набережная города иллюстрирует давнюю любовную связь Майорки с морем, со всем, от крошечных традиционных рыбацких лодок до супер-яхт, морских судов и массивных круизных лайнеров. На восточной оконечности находится La Liotja (Морская биржа) и Consulat Del Mar (Морской трибунал) — грандиозные исторические здания, напоминающие о морских достижениях эпохи возрождения Пальмы.

Набережная Маритим, Пальма

Музей современного испанского искусства, Фонд Хуана Марча

Музей современного испанского искусства, Фонд Хуана Марча, Пальма

Являясь одним из лучших музеев современного искусства на балеарских островах, музей Фонд Хуана Марча имеет постоянную коллекцию из 70 работ некоторые из наиболее важных современных художников Испании, таких как Пабло Пикассо, Хуан Миро, Хуан Гри и Сальвадор Дали. Эклектичный музей расположен в особняке 17-го века, известном как Can Gallard des Canyar.

Музей фонда Хуана Марча, Пальма

Базилика Святого Франциска

Базилика Св. Франциска, Пальма

Базилика Святого франциска была посторена в XIII веке, но в XVII веке её реконструировали, дабы придать типичный внешний вид зданию — но этот скучный фасад протеворечит роскошному интерьеру выполненому в стиле барокко. Монастырь является настоящим оазисом мира в сердце старого города.

Базилика Святого Франциска, Пальма

Площадь Вейлер и Площадь Меркат

Дома в стиле модерн на площади Меркат, Пальма

Эти соседние площади расположены в центре города, тут вы найдете самую красивую архитектуру острова в стиле испанского модерна. Основные достопримечательности включают: отель Gran (сейчас художественная галерея Fundacio La Caixa), пекарню Forn des Teatre, а также площади Placa Mercat, Pensio Menorquina и Casasayas.

Площадь Меркат, Пальма

Замок Бельвер

Замок Бельвер, Пальма

Единственный круглый замок Испании настолько хорошо сохранился, что трудно поверить, что он был построен более 700 лет назад в качестве королевского дворца. Сегодня вы можете посетить местный музей истории в замке и полюбоваться поистине прекрасным видом Пальмы с его крыши.

Замок Бельвер, Пальма

Здание биржи Llotja (Ллотя)

Это внушительное здание, было построенно в XIII веке, являетя городской ратушей, а также одним из самых ярких зданий в Пальме. Как часть морской стены, здание первоначально было биржой средневековых купцов. У Llotja есть готические архитектурные детали и снаружи, и внутри, включая сложные скульптуры, арки и украшения.

Здание биржи LIonja, Пальма

Арабские бани

Арабские бани, Пальма

Считается, что эти древние бани, единственное сохранившееся мавританское здание в Пальме, относится оно к X веку. Каждая из колонн, которые выравнивают внутренний двор, отличаются друг от друга, так как вполне вероятно, что они сделаны из руин римских зданий.

Арабские бани, Пальма

Чем заняться на курорте

Исследуйте воды Майорки

Подводная жизнь Средиземного моря у берегов Майорки

Воды Майорки богаты местами для дайвинга. Опытные дайверы отправляйтесь на южную оконечность острова в пещеры Porto Pi, чтобы посмотреть на затонувшие корабли Пальмы и риф Бонанза Плайя. Для новичков отлично подойдут воды близ Пальмы, они великолепны.

Винный тур по Майорке

Дегустация вин на Майорке

С ростом популярности Майоркского вина, дегустационные туры стали довольно модным развлечением. Несколько компаний организуют туры, но самым интересным считается туристический поезд, который отправляется в виноградники Эс Райгер. Чтобы попробовать лучшее местное вино, отправляйтесь в тур Mallorca Wine Express.

Получите острые ощущения от каньонинга

Каньонинг на Майорке

Каньонинг, считается довольно новым видом развлечения на Майорке, но с каждым годом всё больше смельчаков отправляются в горные районы острова, чтобы испытать себя. Торренте Горг Блау — считается самым тяжелым в прохождении местом и расчитан на тех, у кого уже имеется опыт. В то время как Торренте Коанегра отличное место для того, чтобы попробывать себя в каньонинге.

Запасайтесь хорошими ботинками и отпраляйтесь в пеший поход по острову

Пеший туризм на Майорке

С круглогодичным солнцем, холмистой местностью, всё ещё остается загадкой почему Майорка не переполнена туристами. Мы считаем что просто необходимо максимально использовать, пустынные тропы, которые пересекают весь остров. Вы можете отправиться в трехчасовую поездку или же сложное семидневное приключение, например с компанией Mallorcahiking.

Святые, гении и злодеи Майорки 5 1 отзыв € 160 за всё Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города Встреча с прекрасной Майоркой 4.2 12 отзывов € 250 за всё Обзорная экскурсия по острову Майорка для круизных путешественников 4.6 12 отзывов € 150 за всё Самые красивые и интересные места острова за 4 часа Все экскурсии Пальма-де-Мальйорки

Ночная жизнь

Ночной клуб Magaluf, Майорка

В Пальме насыщеная ночная жизнь, некоторые бары и клубы работают до самого рассвета. Особенно ночная жизнь кипит в следующих районах: La Llotia, Darsena de Ca'n Barbara, также достаточно оживлен восточный пригород Portixol и Passeig Maritim.

Бары

Бар Абак о — находится во дворце 17 века, тут вам подадут самые изысканные коктейли. Этот бар является одним из самых эклектичных ночных клубов Испании, он богато украшен птицами в клетках, скульптурами, фонтанами и свечами. Полюбуйтесь европейскими декоративными произведениями искусства или послушайте мелодраматическую музыку Bolero, играющую на заднем плане.

— находится во дворце 17 века, тут вам подадут самые изысканные коктейли. Этот бар является одним из самых эклектичных ночных клубов Испании, он богато украшен птицами в клетках, скульптурами, фонтанами и свечами. Полюбуйтесь европейскими декоративными произведениями искусства или послушайте мелодраматическую музыку Bolero, играющую на заднем плане. Hotel Hostal Cuba, Скай бар —это терасса со стеклянными стенами, с которой открывается панорамный вид на город, обязательно посетите это место. Бар оформлен в нейтральном стиле, уютные обеденные зоны, очень удобные кресла и барная стойка в центре зала — это идеальное место, чтобы насладиться апперитивом. Гости отеля также могут пользоваться частной зоной с шезлонгами и кабинками для переодевания.

Клубы

Гарито Кафе — это кафе-клуб со старинным интерьером в стиле рокабилли привлекает внимание не только своим характерным дизайном, но и выступлениями диджеев. Открывшись в 1970-х годах, клуб всегда был местом встречи самых хипповых молодых людей на острове.

— это кафе-клуб со старинным интерьером в стиле рокабилли привлекает внимание не только своим характерным дизайном, но и выступлениями диджеев. Открывшись в 1970-х годах, клуб всегда был местом встречи самых хипповых молодых людей на острове. Pacha Майорка — знаменитый своим ведущим филиалом на Ибице, Pacha является всемирно известным брендом. Ночной клуб Pacha Майорка расположен в Пальме, рядом с пристанью в форме подковы. Это мегаклуб с четырьмя характерными барами, в каждом из которых играют разные жанры музыки, при клубе находится элегантный ресторан средиземноморский кухни, где можно полакомиться перед вечеринкой.

— знаменитый своим ведущим филиалом на Ибице, Pacha является всемирно известным брендом. Ночной клуб Pacha Майорка расположен в Пальме, рядом с пристанью в форме подковы. Это мегаклуб с четырьмя характерными барами, в каждом из которых играют разные жанры музыки, при клубе находится элегантный ресторан средиземноморский кухни, где можно полакомиться перед вечеринкой. Тито Майорка — как самый большой и самый известный клуб в Пальме, Тито является обязательным местом для ночных тусовок. Клуб с более шестью барами и ярким лазерным шоу, привлекает огромную и разношерстную толпу от молодежи Майорки до стильных иностранных туристов. Клуб достаточно дорогой, от входных билетов до цен на напитки.

Живая музыка

Ресторан-бар Трилистник — знаменитый ирландский паб Пальмы имеет насыщенное расписание живых выступлений, которые включают в себя всё от исполнителей регги и цыганского джаза до поп-музыки, фанка и рок-музыки. Бар также может похвастаться солнечной террасой, потрясающим выбором тапас, приличным меню паэльи и, конечно же, бесконечным запасом Гиннеса.

— знаменитый ирландский паб Пальмы имеет насыщенное расписание живых выступлений, которые включают в себя всё от исполнителей регги и цыганского джаза до поп-музыки, фанка и рок-музыки. Бар также может похвастаться солнечной террасой, потрясающим выбором тапас, приличным меню паэльи и, конечно же, бесконечным запасом Гиннеса. Tunnel рок-клуб — если ваши музыкальные вкусы связаны с хэви-металом, а не мягким джазом, тогда это место должно быть на вашем радаре. С регулярными живыми рок концертами, а также приличным танцполом и дружелюбной местной публикой, это одно из лучших ночных заведений Пальмы.

— если ваши музыкальные вкусы связаны с хэви-металом, а не мягким джазом, тогда это место должно быть на вашем радаре. С регулярными живыми рок концертами, а также приличным танцполом и дружелюбной местной публикой, это одно из лучших ночных заведений Пальмы. Джаз клуб Voyeur — клуб расположен в потрясающем особняке 16 века в самом сердце Ла-Ллонья, в этом небольшом клубе почти каждую ночь играет живая музыка с 2002 года. Постоянная выставка фотографий на стенах и интимная атмосфера, сделало это место популярным среди хипстеров. В клубе также проходит летний джазовый фестиваль.

Шоппинг в Пальме

Торговые улицы в Пальма де Майорка

Международные сети, дизайнерские магазины и современные торговые центры можно найти в районе Avinguda Jaume III. Эль Ко́рте Ингле́с (El Corte Ingles), самая популярная сеть торговых домов в Испании, также находится на проспекте Av. de Jaume III. H&M, ещё один крупный магазин, расположен в здании Can Puing на Кан Гранде. В 2-х км. от центра города находится современный торговый центр и комплекс гипермаркетов Centro Comercial Porto Pi.

Ключевые торговые места

Основным торговым районом является Пласа Майор (Plaza Mayor), где каждый понедельник, пятницу и субботу открывается уличный рынок. На прилегающих к площади улочках, также находятся небольшие специализированные магазины, в которых продаются традиционные вещи, которые прекрасно подойдут в качестве сувениров. Ещё один популярный торговый район расположен вдоль Авингуда Жауме III и Пасео де Борн, здесь вы найдете престижные бутики, такие как Loewe, Massimo Dutti, Mont Blanc, а также популярный бренд Zara.

Рынки

В Пальме очень много рынков, где продают свежие фрукты, морепродукты, экологически чистые продукты и даже б/у одежду, что даёт возможность взглянуть на местную жизнь.

Основным рынком в Пальме является Mercat de l'Olivar, на площади Оливар, где представленно огромное колличество свежих продуктов — от красочных фруктов до рыбы, овощей и тапас.

Ещё одно интересное место — рыбный рынок Llotja del Peix в Эс Молль де Пескадорс. Если вы придете сюда рано утром, вы обнаружите рынок полный свежей кефали, сардин и сибаса.

Пере Гарау, находится в восточной части города, здесь местные фермеры продают своих животных. Это довольно шумное место, особенно в субботу утром.

Сувенирные магазины

Вокруг здания муниципалитета на площади Корт расположено несколько сувенирных магазинов. В местных ремесленных лавках, вы можете найти изделия кустарного промысла. Также очень популярным и ценным сувениром считаются жемчужины, они производятся прямо на Майорке. Глиняная посуда, поделки из оливкового дерева и выдувное стекло ручной работы также типично для Майорки и является отличными сувенирами.

Часы работы магазинов

Большинство магазинов открыты с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00, с 16:30 до 22:00, некоторые работают в субботу утром. Гипермаркеты работают весь день без перерыва, а главный универмаг Эль Ко́рте Ингле́с, открыт с понедельника по субботу с 09:30 до 21:30.

Праздники и фестивали

Фестиваль Сант Себастиа, Майорка

Фестиваль Сант Себастия

Это самый популярный фестиваль в Пальме. Проводится он 20 января и совпадает с днем покровителя Пальмы. Накануне это дня зажигается знаменитый костер, и по всему городу проводятся мероприятия с живой музыкой. Праздник начинается с огненных парадов и продолжается барбекю, уличными карнавалами и фейверками. На протяжении всего фестиваля, проводятся выставки, демонстрирующие местное ремесло, фольклор и искусство.

Фиеста Сан Антонио

Фиеста Сан Антонио Абад является большим событийным мероприятием в большинстве деревень в районе Части Форана и знаменует собой начало зимнего солнцестояния. Святой Антоний является покровителем животных, и празднование связано с древними ритуалами плодородия. Праздник начинается во второй половине дня 16 января с горения костров вокруг деревень и продолжается до окончания ночи.

Семана Санта

La Semanta Santa на Майорке — это нетолько религиозный праздник, но и многолетняя традиция, которая празднуется почти во всех испанских городах. Каждый день праздничной недели проходят шествия, но основные дни, это четверг — Сант-Кристо-де-ла-Сангре и пятница — Санто-Энтеррамьенто. Во время недельного празднования также принято полакомиться традиционными пасхальными угощениями, такими как панады, робиолы и крещелии.

Королевская кубковая регата

Ежегодно в заливе г. Пальма проходит крупная морская регата в борьбе за Кубок короля и Кубок королевы. Как одна из крупных регат в Средиземном море, она стала знаменуемым событием для любителей парусного спорта. Мероприятие, проводимое в Real Club Nautico de Palma, ежегодно встречает более 100 яхт, которые соревнуются между собой.

Шествие блаженных (Colcada de la Beata)

В память о покравительнице Майорки Санта-Каталина Томас, улицы Пальмы полны цветов, музыкантов и фольклорных групп. Перед началом парада в церкви святой Магдалины проводится утренняя месса. В конце парада участники и широкая публика встречаются на одной из площадей, чтобы испонить традиционный танец сардана.

Nochebuena (Сочельник)

Как и в других городах Испании, канун Рождества на Майорке празднуется по всему городу. Обязательными являются рождественские ярмарки и иллюминация по всей Пальме. На самой Ночебуэне местные жители обычно устраивают большой домашний праздник, а вся семья собирается за праздничным столом. Многие рестораны предлагают специальное меню на ужин, которое включает в себя несколько этапов застолья — обязательно бронируйте стол заранее, чтобы не быть разочарованными.

Фиеста де л'Эстендард (Festa de l'Estendard)

Фиеста де л'Эстендард празднуется на Майорке в последний день года, чтобы ознаменовать каталонское завоевание острова 1229 году королем Жоме по мавританским правилам. Этот фестиваль празднуется с XIII века и является одним из старейших в Европе. Фестиваль начинается на Плаза-дель-Корт в г. Пальма под изображением царя-завоевателя.

Вывод

Вы явно захотите провести большую часть времени, исследуя Пальму-де-Майорку, столицу острова. Именно здесь проживает примерно половина населения Майорки, и тут вы найдете массу вещей, которые можно посмотреть, сделать, купить и съесть.

Пальма-де-Майорка, запоминающееся и удивительное место, которое непременно стоит посетить. Конечно вы не сможете увидеть всё за одну поездку, но точно можете подготовиться к своему отпуску с нашим путеводителем. Желаем вам отличного путешествия!!!