Крупнейшие города Испании

Список самых больших и знаменитых городов Испании по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео. Статьи с полноценной информацией есть для Мадрида, Барселоны, Севильи и Пальмы-де-Мальйорки