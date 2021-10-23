Где проходят рождественские ярмарки в Европе, когда они открываются и работают в 2021 году (ноябрь, декабрь, январь), какие из них обязательны для посещения, стоимость входа, что на ярмарках можно посмотреть и купить, какой отель 🏨 выбрать на рождество и Новый год, чтобы отметить рядом с самыми праздничными местами европейских стран

Лучшие Европейские ярмарки 2021

Что может быть волшебнее и праздничнее, чем посещение одной из лучших рождественских ярмарок Европы со всеми достопримечательностями, музыкой и запахами, которые делают это время самым прекрасным временем года? После всех потрясений последних 2-х лет неудивительно, что многие хотят нормально отдохнуть в эти Рождественские и Новогодние каникулы.

Рождественская ярмарка – это причудливые маленькие деревянные шале, украшенные мерцающими огоньками и украшениями. Где продают тематические рождественские вещи, такие как поделки ручной работы, рождественские украшения, горячий глинтвейн, традиционные пряничные сердечки (Lebkuchenherzen) и множество сладостей.

Чем холоднее погода, тем атмосфернее ощущения. Они расположены в красивейших городах Европы. Представьте средневековый город, обнесенный стеной, со старинной городской площадью, и вероятнее всего, вы найдете там рынок.

Рождественские базары возникли в Германии. Возможно, вы по-прежнему найдете лучшие ярмарки в этой стране, хотя сейчас они сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны рождественских ярмарок по всей Европе.

Сейчас в Европе так много рождественских базаров, что выбор может быть ошеломляющим, поэтому ХорошоТАМ сузили его для вас и выбрали лучшие рождественские ярмарки в Европе.

Будут ли рождественские ярмарки в Европе в 2021 году?

Перед тем как отправляться в путешествие, узнавайте заранее не отменилась та или иная ярмарка

В этом году большинство рождественских ярмарок вернуться и будут готовы принимать посетителей с конца ноября по декабрь. Как и во всех путешествиях, ограничения Covid означают, что события могут измениться в последнюю минуту, поэтому регулярно проверяйте даты.

Нюрнберг, Германия

Рождественский базар в Нюрнберге Маленькие фигурки из грецких орехов, чернослива и проволоки Традиционное имбирное печенье с миндалём Колбаски Братвурст Lebkuchenherzen пряник сердце

Нюрнбергская рождественская ярмарка – является одной из старейших рождественских ярмарок Германии и датируется примерно 1530 годом. Она проводится на Хауптмаркт (главная площадь), а также известна своими пряниками и жареными колбасками Братвурст, запахи которых будут вас манить пока вы прогуливаетесь по рынку. Все деревянные шале имеют характерную красную и белую полосатую крышу из тростника.

Все изделия ручной работы производятся на месте, особенно нам нравится, то что они вносят неоценимый вклад в защиту окружающей среды, используя многоразовые чашки для глинтвейна (аналогично Венской системе), а их электричество поступает от расположенной неподалёку гидроэлектростанции.

Также рекомендуем посетить рождественский базар в Мюнхене, особенно для тех кто прилетает в Мюнхен или вылетаете из него. Другие немецкие базары, на которые стоит наведаться, – это Гамбург, Лейпциг, Дюссельдорф, Берлин, Аахен и Бремен.

Даты открытия Нюрнбергской рождественской ярмарки в 2021году:

26 ноября - 24 декабря 2021 г.

Где остановиться в Нюрнберге:

Апарт-отель Adina (роскошный вариант) – шикарный апарт-отель в центре Нюрнберга. Прекрасно подойдёт для семейного отдыха.

(роскошный вариант) – шикарный апарт-отель в центре Нюрнберга. Прекрасно подойдёт для семейного отдыха. Отель SORAT Hotel Saxx Nurnberg (бутик) – самое главное преимущество находится рядом с рождественским рынком.

(бутик) – самое главное преимущество находится рядом с рождественским рынком. Апартаменты Centr Nürnberg (средний бюджет) – стандартные апартаменты в центре Нюрнберга.

Будапешт, Венгрия

Рождественский базар в Будапеште на площади Святого Стефана Ну куда же без традиционных рождественских напитков В сказочных шале местные мастера продают сделанные вручную произведения народного и прикладного искусства Каждый день праздника фасад Базилики украшают величественным видеомэппингом В центре ярмарки установлен каток Рождественский базар на площади Вёрёшмарти

Главная рождественская ярмарка Будапешта проходит на площади Святого Стефана перед прекрасной базиликой Святого Стефана.

Он относительно новый, но здесь продают традиционные венгерские поделки. Наслаждайтесь сытными венгерскими традиционными блюдами, такими как гуляш, и завершите его кусочком Флуден, пятью сладкими слоями торта с 4 различными начинками или пирогом Chimney.

Здесь царит дух сообщества, где люди могут наслаждаться бесплатными концертами, световыми шоу в 3D-очках и кататься на коньках.

Даты открытия рождественского рынка в Будапеште:

Площадь Вёрёшмарти – даты пока неизвестны.

Рождественский рынок Будапештской базилики – с 29 ноября 2021 года по 2 января 2022 года.

Где остановиться в Будапеште:

Отель Aria Budapest (роскошный вариант) – потрясающий отель с люксом для 4 человек недалеко от рождественского базара.

(роскошный вариант) – потрясающий отель с люксом для 4 человек недалеко от рождественского базара. Резиденция Art Deco Basilica Residence (бутик) – расположен в непосредственной близости от рождественской ярмарки, подходит для семейного отдыха.

(бутик) – расположен в непосредственной близости от рождественской ярмарки, подходит для семейного отдыха. Апартаменты Luxury Central (средний бюджет) – недалеко от базара, есть 2-комнатные квартиры.

Брюссель, Бельгия

Рождественская ярмарка на Гран-Плас в Брюсселе Рождественские базары в Брюсселе превосходны Вертеп в натуральную величину на Гран-Плас Прилавки перед Биржей базируются на еде и напитках Вы можете отведать необычные рождественские блюда в Брюсселе, например лосось

Главный рождественский базар в Брюсселе (Зимние чудеса) проходит на площади Гран-Плас в самом центре города. Здесь есть огромная рождественская елка, волшебные огни и каток, и все это выходит на величественную ратушу.

Вы найдете все рождественские подарки и украшения в деревянных шале, и, будучи в Бельгии, у вас есть дополнительный бонус в виде дегустации одного из многих сортов бельгийского пива в близлежащих барах.

Даты открытия Брюссельской рождественской ярмарки 2021 года:

Дата уточняется.

Где остановиться в Брюсселе:

Отель Rocco Forte Amigo (роскошный вариант) – расположен на углу Гран-Плас с прекрасным видом на рождественскую ярмарку.

(роскошный вариант) – расположен на углу Гран-Плас с прекрасным видом на рождественскую ярмарку. Отель The Dominican (бутик) – расположен в центре.

(бутик) – расположен в центре. Апартаменты Grand Place (средний бюджет) – прекрасные 2-комнатные квартиры в центре города.

Манчестер, Великобритания

Рождественская ярмарка на площади Альберта Рождественский декор Ряды рождественских шале Праздничные украшения Шоколадные сувениры на площади Святой Анны

Первый город в Великобритании, где стали проводить рождественские ярмарки – Манчестер. Впервые ярмарку провели в 1999 году и с тех пор их количество продолжает расти. Сегодня в городе насчитывается около 10 базаров с более чем 300 киосками, каждый год ярмарку посещает почти 9 миллионов посетителей. Это самая большая рождественская ярмарка в Великобритании.

Здесь вы найдете традиционные рождественские подарки, уличных артистов и целый ряд блюд интернациональной кухни, включая братвурст, гуляш и глинтвейн. На секунду можно подумать, что вы находитесь в Германии!

Даты открытия рождественской ярмарки в Манчестере в 2021 году:

Площадь Альберта – с 8 ноября по 22 декабря с 10:00 до 21:00.

Соборные сады – с 8 ноября по 5 января с 10:00 до 21:00.

Сады Пикадилли – с 8 ноября по 22 декабря с 10:00 до 21:00.

Маркет-стрит – с 8 ноября по 21 декабря с 10:00 до 21:00.

Биржевая площадь – с 8 ноября по 21 декабря с 10:00 до 21:00.

Новая Соборная улица – с 8 ноября по 21 декабря с 10:00 до 21:00.

King Street – с 8 ноября по 21 декабря с 10:00 до 21:00.

Площадь Святой Анны – с 8 ноября по 21 декабря с 10:00 до 21:00.

Где остановиться в Манчестере:

Отель Мидленд (роскошный вариант) – самый центральный отель. Люксы с 2 двуспальными кроватями.

(роскошный вариант) – самый центральный отель. Люксы с 2 двуспальными кроватями. Апарт-отель Native Manchester (бутик) – красиво переоборудованный склад в центре города с апартаментами с 2-мя спальнями.

(бутик) – красиво переоборудованный склад в центре города с апартаментами с 2-мя спальнями. Апартаменты Dreamhouse (средний Бюджет) – апартаменты с 2 спальнями в самом центре Манчестера.

Цюрих, Швейцария

Цюрихская рождественская ярмарка Крытый рождественский базар в здании вокзала Традиционные праздничные пряники Цюрихская рождественская ярмарка Винахтсдорф Бельвю Каток на рождественской ярмарке Винахтсдорф

Цюрихская рождественская ярмарка на главном вокзале в центре города – отличное место встретить Рождество в Швейцарии.

Она включает около 140 различных киосков прямо в главном зале вокзала, а также потрясающую рождественскую ёлку, которая сама по себе является туристической достопримечательностью. Она возвышается над рождественским рынком, высотой почти 10 метров и щедро украшена кристаллами Сваровски сверху донизу.

Это также самый большой крытый рождественский рынок в Европе

Если же вы хотите почувствовать атмосферу настоящего рождественского рынка под открытым небом, вам придется отправиться в Бельвю, где находится ещё одна замечательная праздничная ярмарка. Она чем-то похожа на рынок в Цюрихе, но меньше по размеру. Здесь также нет сногсшибательной рождественской ёлки, но её все же стоит посетить.

Даты открытия Цюрихской рождественской ярмарки в 2021 году:

25 ноября - 24 декабря 2021 г.

Где остановиться в Цюрихе:

Отель Schweizerhof Zurich (роскошный вариант) – решающую роль играет его расположение в непосредственной близости от центрального вокзала.

(роскошный вариант) – решающую роль играет его расположение в непосредственной близости от центрального вокзала. Отель Widder (бутик) – тщательно отреставрированный роскошный таунхаус в 300 м от центрального вокзала.

(бутик) – тщательно отреставрированный роскошный таунхаус в 300 м от центрального вокзала. Мотель One Zurich (средний бюджет) – современный и недорогой дизайн-отель недалеко от вокзала.

Лондон, Великобритания

Гайд-парк «Зимняя страна чудес» Очаровательные шале, торгующие предметами искусства, подарками, украшениями Баварская деревня, где вы найдёте множество кафе, ресторанов, баров и уютных шале Каток на рождественской ярмарке Не забудьте наведаться в грот Санты 🎅🏻

В Зимней стране чудес в Гайд-парке есть чем заняться. Рождественская ярмарка (более 200 киосков) – лишь малая его часть.

Здесь находится самый большой каток в Лондоне, аттракционы ярмарочной площади, Санта-Лэнд, а также проводится шоу-программа. Но в предпраздничный сезон большинство людей приходит сюда в основном на рождественский рынок, купить подарков, выпить горячего глинтвейна и поесть баварской еды. Он такой большой, что вы можете провести здесь целый день (но не забудьте оставить время для всех других замечательных рождественских мероприятий в Лондоне).

Вход бесплатный, но большинство развлечений платные, и некоторые желательно бронировать заранее. Лондон – один из лучших городов Великобритании, который стоит посетить на Рождество с детьми, и Зимнюю страну чудес обязательно нужно посетить во время поездки. Здесь также находится один из лучших гротов Санты в Лондоне.

Даты открытия зимней страны чудес в Лондоне в 2021 году:

19 ноября 2021 г. – 3 января 2022 г.

Где остановиться в Лондоне:

Отель The Berkeley (роскошный вариант) – отель в Найтсбридже всего в нескольких минутах ходьбы от Гайд-парка. Если вы путешествуете с семьей, в нём имеются смежные комнаты.

(роскошный вариант) – отель в Найтсбридже всего в нескольких минутах ходьбы от Гайд-парка. Если вы путешествуете с семьей, в нём имеются смежные комнаты. Отель The Capital (бутик отель) – расположен в непосредственной близости от Гайд-парка с апартаментами с 2 спальнями.

(бутик отель) – расположен в непосредственной близости от Гайд-парка с апартаментами с 2 спальнями. Хостел YHA London St Pancras (средний бюджет) – в районе Гайд-парка / Найтсбриджа на самом деле не большой выбор бюджетных отелей, поэтому можно остановиться где-нибудь с простым доступом к линии метро.

Кёльн, Германия

Рождественский рынок Кельнского собора Имбирные пряники, стали символом рождественских ярмарок Здесь подают замечательный ассортимент вкусностей из немецкой классики Рождественский базар «Дом эльфов» Рождественский рынок ангелов Вафли в виде Кёльнского собора

ХорошоТАМ решили разместить здесь ещё одну немецкую рождественскую ярмарку, поскольку они возникли в Германии. В Кельне рождественские рынки предлагают что-то для всех, и они встречаются по всему городу. Наиболее традиционным считается Альтер Маркт, который находится прямо у ратуши, это отличное место для семей с детьми. Здесь можно найти классические детские карусели, театр кукол, грот Санта-Клауса и бесчисленное количество стендов с игрушками.

Все ярмарки сопровождаются музыкой, декоративно-прикладным искусством, игрушками, рождественскими украшениями, ароматом глинтвейна, горячими каштанами и имбирными пряниками.

Даты открытия Кельнской рождественской ярмарки в 2021 году:

С 22 ноября по 23 декабря 2021 г.

Где остановиться в Кёльне:

Отель Excelsior Ernst am Dom (роскошный вариант) – расположен прямо напротив Кельнского собора.

(роскошный вариант) – расположен прямо напротив Кельнского собора. Отель Stern am Rathaus (бутик) – расположен в центре города у ратуши и предлагает семейные апартаменты.

(бутик) – расположен в центре города у ратуши и предлагает семейные апартаменты. Отель и ресторан Lowenbrau Koln (средний бюджет) – отлично подойдёт для семей.

Вена, Австрия

Рождественская ярмарка Венской мечты на Ратхаусплац Киоск с рождественскими украшениями на рождественской ярмарке перед Венской ратушей Рождественский рынок Art Advent на Карлсплац На рождественских базарах Вены можно купить много красивых украшений Глинтвейн и Пунш в Вене продают в милых кружках

История рождественских базаров в Вене восходит к 1298 году, в то время когда король Альберт I позволил жителям провести декабрьскую ярмарку. Мероприятие со временем стало популярным, и сегодня только в Вене насчитывается около 20 рождественских ярмарок. Можно конечно попытаться посетить их все, но вы обязательно не можете пропустить центральное место – Рождественскую ярмарку Венской мечты на Ратхаусплац на великолепном фоне ратуши. Кроме подарков и рождественских украшений, здесь вы также можете побаловать себя жареными каштанами и рождественским пуншем (Weihnachtspunsch), который готовят из чая, сахара, пряных специй и добавлением алкогольных напитков (как правило бренди и рома).

Другие австрийские рождественские ярмарки, рекомендуемые к посещению, находятся в Зальцбурге, Инсбруке, Санкт-Галлене и Граце.

Даты открытия венских рождественских ярмарок в 2021 году:

Рождественский базар Венской мечты – с 12 ноября по 26 декабря;

Рождественская деревня Belvedere Palace – с 19 ноября по 26 декабря;

Рождественская деревня на площади Марии Терезиен – с 17 ноября по 26 декабря;

Рождественский рынок в замке Шенбрунн – с 20 ноября 2021 года по 2 января 2022;

Рождественский рынок на площади Святого Стефана - с 12 ноября по 23 декабря.

Где остановиться в Вене:

Отель Sacher (роскошный вариант) – для настоящих венских впечатлений. Обязательно попробуйте их знаменитый торт Захер.

(роскошный вариант) – для настоящих венских впечатлений. Обязательно попробуйте их знаменитый торт Захер. Отель Konig von Ungarn (бутик) – один из старейших отелей в Вене, построенный в 1746 году и расположенный в самом центре города, неподалёку от праздничной ярмарки Stephans Platz.

(бутик) – один из старейших отелей в Вене, построенный в 1746 году и расположенный в самом центре города, неподалёку от праздничной ярмарки Stephans Platz. Апартаменты KH Universitaet (средний бюджет) – современные чистые апартаменты, расположенные в непосредственной близости от рождественской ярмарки Rathaus.

Стокгольм, Швеция

Рождественский рынок в Гамла-Стан Шведские изделия ручной работы на базарчике в Гамла-Стан Рождественский рынок Скансена работает с 1903 года Прилавок рождественской ярмарки в Скансен Один из мастеров, продающих Томтена в Скансене Печенье «Пеппаркакор» – идеальный десерт к кофе, чаю или теплому напитку

Как и в большинстве других городов, в Стокгольме есть несколько рождественских ярмарок. Главная (и лучшая), которую стоит посетить после Скансена (у которого достаточно высокая плата за входной билет), находится в Гамла-Стан.

Гамла-Стан (старый город) – старейшая и самая традиционная рождественская ярмарка в Стокгольме, открытая впервые в 1837 году. Здесь можно найти изделия ручной работы, глёгг (шведский глинтвейн) и другие шведские гастрономические изыски.

Даты открытия рождественской ярмарки в Стокгольме в 2021 году:

23 ноября – 23 декабря 2021 г.

Где остановиться в Стокгольме:

Отель Nobis (роскошный вариант) – в самом центре торгового района и недалеко от Старого города.

(роскошный вариант) – в самом центре торгового района и недалеко от Старого города. Апартаменты Lady Hamilton (бутик) – расположены в Старом городе и очень близко к рождественской ярмарке. Подойдут семьям, есть варианты с 2-мя комнатами.

(бутик) – расположены в Старом городе и очень близко к рождественской ярмарке. Подойдут семьям, есть варианты с 2-мя комнатами. Отель Old Town Lodge (средний бюджет) – в самом центре города, поблизости от района ярмарки в Гамла Стан. Здесь есть четырехместные номера с общей ванной комнатой преимущественно подойдёт для семей, доступны с завтраком.

Таллинн, Эстония

Таллиннская рождественская ярмарка Варежки, войлочные пинетки и другие аксессуары из козьей шерсти ручной работы, можно приобрести на таллинском рождественском базаре Дед Мороз на таллиннской рождественской ярмарке Продажа товаров на базаре Ратушной площади Звезда таллиннской рождественской ярмарки – ёлка, которую устанавливают на Ратушной площади с 1441 года

Легенда гласит, что на Ратушной площади в 1441 году была установлена первая рождественская елка, и, хотя это остается предметом споров, это не помешало эстонцам с энтузиазмом продолжить традицию. На самом рынке есть киоски в деревянных шале, где продаются типично эстонские продукты и блюда (кровяная колбаса, имбирные пряники, квашеная капуста и горячие рождественские напитки). Также есть карусель и сцена, где проходят народные выступления.

Дата открытия таллиннской рождественской ярмарки в 2021 году:

26 ноября 2021 г. – 2 января 2022 г.

Где остановиться в Таллинне:

Отель Schlössel (роскошный вариант) – красивый отель в Старом городе.

(роскошный вариант) – красивый отель в Старом городе. Отель Savoy Boutique (бутик) – лучший бутик-отель Эстонии три года подряд. Очень стильный.

(бутик) – лучший бутик-отель Эстонии три года подряд. Очень стильный. Апартаменты Liivalaia 40 cozy kitchen studio (средний бюджет) – уютные апартаменты в самом центре города.

Прага, Чешская Республика

Рождественский базар на Староместской площади в Праге Рождественская ярмарка на Вацлавской площади На рождественских базар в Праге продают множество напитков, чтобы согреться, особенно грог и глинтвейн Рождественские ёлочные игрушки в виде Крота (любимый чешский мультипликационный персонаж) – забавный подарок из Праги Трдельник – традиционные сладкие булочки из Праги

Мы не можем придумать более идеального места для рождественской ярмарки, чем Прага. Средневековый центр Праги представляет идеальные условия, а погода в конце ноября – декабре достаточно холодная, чтобы уже лежал снег.

Есть две основных ярмарки находящиеся на Староместской и Вацлавской площадях. Они находятся всего в 5 минутах ходьбы друг от друга, так что вы можете легко посетить обе.

Здесь вы найдете традиционные игрушки с резьбой по дереву, изделия из хрусталя ручной огранки и множество кондитерских изделий. Наслаждайтесь сытной (т.е. мясной) чешской кухней и жареными каштанами, запивая их столь необходимым согревающим бокалом глинтвейна.

Непременно отведайте Трдельник (традиционные чешские булочки). Большинство считает Пражскую ярмарку одной из лучших, если не самой лучшей.

Даты открытия Пражской рождественской ярмарки в 2021 году:

27 ноября 2021 г. – 2 января 2022 г. (включая канун Рождества, Рождество и Новый год).

Где остановиться в Праге:

Отель The Alchymist Grand Hotel & Spa (роскошный вариант) – здание в котором находится отель, охраняется ЮНЕСКО, с богато украшенными спальнями и ванными комнатами.

(роскошный вариант) – здание в котором находится отель, охраняется ЮНЕСКО, с богато украшенными спальнями и ванными комнатами. Отель MOODs Charles Bridge (бутик) – расположен в самом центре города и отлично подходит для семей, здесь подают прекрасные завтраки.

(бутик) – расположен в самом центре города и отлично подходит для семей, здесь подают прекрасные завтраки. Отель Old Prague House (средний бюджет) – в центре города, со сказочными завтраками.

Кольмар, Франция

Рождественская ярмарка в Кольмаре Рождественский базар в Кольмаре прекрасное место для красивых снимков для вашего Instagram Каток уже считается неотъемлемой частью любой рождественской ярмарки, Кольмар не исключение Милые пряничные домики, добавляют сказочности этому месту Дети так же найдут развлечения Запаситесь вкусными рождественскими товарами на городском базаре

Кольмар (Эльзас) – один из сказочных городов Европы. Узкие мощеные улочки старого города украшены яркими домами, он напоминает настоящий Дисней.

На Рождество в старом городе открывается около 180 киосков. Здесь вы найдете традиционные рождественские вещи, а также киоски с изысканной едой.

Это место вам обязательно понравится из-за сказочной атмосферы. Здания похожи на пряничные домики, что делает их идеальным фоном для рождественской ярмарки.

Также привлекает тот факт, что старый город настолько мал, что здесь легко ориентироваться, в основном это пешеходные улицы. Кольмар – остановка в круизе по реке на Рождественский рынок Таук, поэтому у вас есть возможность полюбоваться городом с воды.

Стоит посетить близлежащий Страсбургский рождественский рынок, а также соседние Эгисхайм и Риквир, две из самых красивых деревень Франции.

Даты открытия рождественского рынка в Кольмаре в 2021:

26 ноября - 29 декабря 2021 г.

Где остановиться в Кольмаре:

Отель Le Colombier (роскошный вариант) – в самом центре Старого города.

(роскошный вариант) – в самом центре Старого города. Отель Quatorze (бутик) – прекрасный отель в центре Кольмара с семейными апартаментами.

(бутик) – прекрасный отель в центре Кольмара с семейными апартаментами. Апарт-отель Pierre & Vacances La Petite Venise(средний бюджет) – всего в 10 минутах ходьбы от Маленькой Венеции и Старого города. Апарт-отель хорошего уровня с бассейном.

Команда ХорошоТАМ надеется, что данная статья настроила вас на Рождество и что вы будете наслаждаться рождественскими базарчиками так же, как и мы. Это отличное развлечение для всей семьи.