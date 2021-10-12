Всё о Пальма-де-Мальйорке

Полезная информация о Пальма-де-Мальйорке

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Местное время в Пальма-де-Мальйорке
03:5120
12 октября 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаПальма-де-Мальйорка
По-английскиPalma Mallorca
Статья о городеСтатья о Пальма-де-Мальйорке
АэропортПальма-де-Майорка PMI
Часовой поясEurope/Madrid

Подробная статья

Пальма-де-Мальйорка
Остров Майорка и город Пальма-де-Майорка - не надо сниться, лучше съездить
Где находится испанский остров Майорка и его главный город Пальма-Де-Мальйорка, чем здесь заняться, какие интересные достопримечательности и курорты можно увидеть, какие пляжи посетить, отметить местные праздники и что попробовать из местной испанской кухни

Где находится Пальма-де-Мальйорка на карте

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Фотографии

Где находится остров Майорка на карте
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