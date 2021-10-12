Полезная информация о Пальма-де-Мальйорке
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Местное время в Пальма-де-Мальйорке
03:5120
12 октября 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Пальма-де-Мальйорка
|По-английски
|Palma Mallorca
|Статья о городе
|Статья о Пальма-де-Мальйорке
|Аэропорт
|Пальма-де-Майорка PMI
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
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Где находится Пальма-де-Мальйорка на карте
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