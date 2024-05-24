Индивидуальная
2 часа
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
10 июня в 11:00
17 июня в 11:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Круиз
4 часа
Майорка для круизных путешественников
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия24 мая 2024Спасибо восхитительной Дине за увлекательную прогулку. Всё было великолепно. Место, куда хотелось бы обязательно вернуться. Ощущения, что интересно провели время с хорошей знакомой и в великолепной Пальме теперь есть свой человек.
- ВВиктория13 мая 2024Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
- ДДмитрий9 апреля 2024Провели несколько замечательных часов в Пальме, спасибо Лине
- ЕЕлена2 апреля 2024Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота ☀️Гуляли, разговаривали как старые
- ООльга26 ноября 2023В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌 Во-первых: Владимир забрал
- AAlexandru12 октября 2023Грамотный экскурсовод,хорошая подача материала.
- ЕЕгор14 сентября 2023Большое спасибо Владимиру за экскурсию! Узнали много интересного про историю острова, популярные места и людей, связанных с островом. Владимир заранее
- ЕЕлена3 августа 2023Владимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок на наш праздник. Поездка была
- ААлександр23 июля 2022Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
- ССветлана2 ноября 2021Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Летние»
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