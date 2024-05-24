Экскурсии проходящие только летом в Пальме-де-Мальйорке

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Святые, гении и злодеи Майорки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
10 июня в 11:00
17 июня в 11:00
220 за всё до 5 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
390 за всё до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Встреча с прекрасной Майоркой
Обзорная экскурсия по острову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
390 за всё до 4 чел.
Майорка для круизных путешественников
🚗 На машине
Круиз
4 часа
25 отзывов
Майорка для круизных путешественников
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Спасибо восхитительной Дине за увлекательную прогулку. Всё было великолепно. Место, куда хотелось бы обязательно вернуться. Ощущения, что интересно провели время с хорошей знакомой и в великолепной Пальме теперь есть свой человек.
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Мы отлично покатались с Владимиром по Майорке. Посмотрели основные достопримечательности и вкусно покушали. Но наверное хотелось возможно чуть больше рассказа
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    про эти места, истории или историй позитивных, так больше было ощущение, что мы ездим от точки до точки и все. При этом стоимость за экскурсию не маленькая. Но Владимир очень интересный мужчина, общаться быть приятно, а мы были немного уставшие после раннего перелета. Если есть возможность арендовать самим машину, то конечно лучше так и делать и исследовать остров от и до. Но если времени мало, то такой вариант хорошо подойдет.

  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Провели несколько замечательных часов в Пальме, спасибо Лине
  • Е
    Елена
    2 апреля 2024
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота ☀️Гуляли, разговаривали как старые
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    добрые друзья, настолько легкой и отзывчивой оказалась Дина. Посетили самые старые места острова, проникли во многие тайны,которые хранят улочки, двери, фасады зданий. это невероятно, но на каждом шагу история граничит с современностью, причем делает это очень изящно:современное искусство в часовне 14 века, старинная пекарня с модной выпечкой,-всего не перечислить. Для кого эта экскурсия?для детей или взрослых?!?! Ответ однозначный -для всех. Информации так много,что каждый найдет что то интересное для себя. Восторг! Дина, мы хотим к вам снова!

    Были на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка ШарлотаБыли на Майорке первый раз, нашим проводником на этом удивительном острове стала Дина и малышка Шарлота
  • О
    Ольга
    26 ноября 2023
    Майорка для круизных путешественников
    В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌 Во-первых: Владимир забрал
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    нас на авто с парковки порта, потом мы поехали в невероятнейший красоты городок Вальдемоса. Гуляли по живописным улочкам, слушали историю, делали мега- атмосферные фоточки, зашли в местное кафе и покушали знаменитых булочек, запивая кофе, потом зашли в мастерскую к русскоговорящим художникам и приобрели несколько картин (сейчас они красуются у нас в доме)) И после этого поехали в Пальму, где продолжили экскурсию) Мне этот вариант идеально подошел, особенно в том, что Владимир не нагружал лишними историческими фактами и датами (у нас это была 4-я за неделю экскурсия, поэтому хотелось вообще не напрягаться, а получать удовольствие от нового места) Так, что я очень довольна, что выбрала эту экскурсию и теперь у нас есть одна из целей- снять домик в Вальдемосе и прилететь туда на отдых🥰

    В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌В Пальме мы оказались проездом на один день в круизном путешествии, поэтому эта экскурсия была для нас идеальна👌
  • A
    Alexandru
    12 октября 2023
    Майорка для круизных путешественников
    Грамотный экскурсовод,хорошая подача материала.
  • Е
    Егор
    14 сентября 2023
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Большое спасибо Владимиру за экскурсию! Узнали много интересного про историю острова, популярные места и людей, связанных с островом. Владимир заранее
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    предупредил о временных ограничениях по посещению мыса и мы скорректировали время поездки, чтобы везде успеть. Во время экскурсии заехали в винодельню и попробовали прекрасные вина. Очень понравилась Вальдемосса и сады Альфабия! Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с островом!

  • Е
    Елена
    3 августа 2023
    Встреча с прекрасной Майоркой
    Владимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок на наш праздник. Поездка была
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    сделана специально под нас с учетом наших интересов и пожеланий. Изначально ее не было в программе экскурсий. Спасибо за индивидуальный подход!

    Владимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок наВладимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок наВладимир очень приятный и внимательный, пунктуальный и предусмотрительный. Учел особенности и наши пожелания. Подарил подарок на
  • А
    Александр
    23 июля 2022
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2021
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в июне 2024
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 390. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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