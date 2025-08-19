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Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Трианы: традиции, керамика, хамон и вино
Увидеть аутентичную Севилью, заглянуть в лавки мастеров и познакомиться с локальной гастрономией
Начало: У Puerta de Jerez
«Отдельно оплачивается дегустация: вино — €3,5 за бокал, хамон — от €20»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Секретная Севилья: семейный квест для детей и родителей
Чуррос, тайны и приключения
Начало: На Plaza de la Encarnación
«Что входит в стоимость— услуги гида— проведение квеста с заданиями и игровыми элементами— дегустация традиционных севильских чуррос»
Завтра в 09:30
17 июн в 09:30
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хамон Иберико де Беллота и Пещера чудес: гастрономия и природная магия Андалусии
Ферма иберийских свиней, дегустация легендарного хамона и сказочная подземная пещера под Севильей
«Дополнительно оплачиваются:— посещение секадеро (производство) с дегустацией хамона с вином — 42,5 евро/чел— пещера чудес — 10 евро/челтрансфер до 3 человек — 309 евро, до 7 человек — 391 евро»
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
€260 за всё до 7 чел.
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Влюбиться в Севилью: сердце города, панорамы и чуррос
Закрутить роман с южной столицей Испании
Начало: Plaza de la Encarnación
«Дегустация испанских чуррос входит в стоимость»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 12:30
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
€72
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсию нам проводил Сергей. Нам очень понравилось, было захватывающе и интересно. Советую
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Всего 1 отзыв в Севилье в категории "С дегустацией"
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Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «С дегустацией»
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