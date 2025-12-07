Н Наталия Красавица Севилья читать дальше лет сказал - отлично 👍. Севилья невероятно красивый город, Елена с таким удовольствием и любовью рассказывает, настроение передается! Огромная благодарность за рекомендации! Елена профессиональный гид и прекрасный человек 🙂! Однозначно всем рекомендую, 3-х часовая экскурсия была очень интересная и познавательная, сын 16

O Oleg Севильский экспресс - знакомство с городом Екатерина обладает обширной исторической базой и имеет большой опыт доносить эту информацию. Мы получили довольно-таки интересную информацию о городе за три часа экскурсии.

Т Татьяна Севилья королевская, Севилья народная Огромная благодарность Елизавете за увлекательную экскурсию! Время полетело незаметно). Исторический материал + юмор и шутки = отличное настроение на весь день! Рекомендуем!!!!!

P.S. Елизавета порекомендовала устричный бар - это фантастика!!! Устрицы свежие, огромные!!!

Т Татьяна Севильский экспресс - знакомство с городом Великолепный «Севильский экспресс» пронес нас по улочкам города. Екатерина увлекла нас историей города, рассказывая всё простым и понятным языком. 3,5 часа пролетели, как один миг. Рекомендую!

А Анна Севильский экспресс - знакомство с городом читать дальше очень подошло. Время пролетело незаметно за очень интересными и познавательными рассказами об истории и культуре Севильи.



Очень рекомендую Екатерину как гида по Севильи. Остались очень довольны экскурсией с Екатериной. Сразу перед экскурсией Екатерина дала возможность выбрать место начала и завершения экскурсии, что нам

А Анхель Севилья королевская, Севилья народная Получили огромное количество информации от Елизаветы и узнали много нового о Севилье! Всё прошло в расслабленной обстановке и с прекрасным чувством юмора — именно так, как мы любим.

Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию и гида Елизавету нашим друзьям!

И Ирина Свидание с Севильей каждый день Очень понравилась экскурсия с Мариной по Севилье, от её лёгкой подачи Информации,

Появилось желание дальше исследовать историю Испании!

Спасибо

Ю Юлия Красавица Севилья Елена очень грамотный специалист! Ей удалось заинтересовать своей экскурсией детей разного возраста и держать их внимание на протяжение 2,5 часов! Елена умела сочетала исторические факты с захватывающими историями, отсылками к произведениям литературы. Очень рекомендуем Елену!

Д Дмитрий Красавица Севилья Экскурсия прошла на одном дыхании! Елена – прекрасный гид и очень интересный рассказчик. Благодаря ей мы смогли увидеть Севилью такой, какой ее видит по-настоящему любящий этот город человек.

С Сергей Севильский экспресс - знакомство с городом Рекомендую Екатерину как гида - который вам откроет Севилью, с ее богатой историей. Хооошее знание истории, фактов, прекрасная подача материала.

Л Лиза Свидание с Севильей каждый день Экскурсия очень понравилась), гид Марина влюбила в город. Всё прошло эмоционально, классно и интересно!!!

Е Евгений Красавица Севилья Елена, спасибо огромное за экскурсию! Все понравилось и, благодаря вам, мы влюбились в Севилью!

О Ольга Севильский экспресс - знакомство с городом читать дальше маршруту экскурсии, любезно сориентирует по другим активностям, шоу, мероприятиям, обязательным к посещению в городе, поможет забронировать билеты по самым выгодным ценам! И порекомендует рестораны, кафе и магазины! Огромное спасибо! Екатерина - прекрасный гид по Севилье. Знает все!! Именно с ней надо начинать знакомство с Севильей! Екатерина, помимо информации по

Б Борис Красавица Севилья Было очень интересно и на одном дыхании.

С детьми тоже можно, им не скучно.

Е Екатерина Красавица Севилья Спасибо большое, Елена, за экскурсию по Севилье. Очень интересно было узнать больше об истории Испании и этого прекрасного города. Отдельная благодарность за внимание к нашему сыну, 9 лет.

Н Надежда Севилья королевская, Севилья народная Спасибо Елизавете за отличную экскурсию! Мы получили ответы на все наши вопросы, повествование было живым и активным. Спасибо за новые впечатления!

Д Денис Красавица Севилья Содержательная экскурсия с великолепным гидом полная личных рекомендации и тайных местечек 👍

N Naida Севилья королевская, Севилья народная Нам очень понравилась поездка в Севилью и встреча с нашим гидом Елизаветой.

Она очень профессиональная, знающая своё дело и очень приятная в общении личность.



Спасибо и желаю вам только успехов,

Наида

М Майя Красавица Севилья читать дальше мест Севильи, хорошо спланированы такие вещи как где сделать туалетную паузу итд. Гид очень приятная в общении. До экскурсии она была на связи и любезно предложила помочь с дополнительными организационными моментами вроде резервации фламенко на вечер. Очень понравилась обзорная экскурсия с Еленой. Елена подстроила маршрут под наш запрос. Экскурсия очень хорошо организована, маршрут захватывает много ключевых