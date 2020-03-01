Мария проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии

Ощутить дух древности, узнать историю цистерцианцев и посетить последнее пристанище королей Арагона

Мария
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Мария – ваш гид
Местные говорят, что в Монсеррате бьется сердце Каталонии.

Смело скажу, что в Поблете можно почувствовать трепет ее души.

В старейшей обители «цистерцианского треугольника» вы услышите о почти тысячелетней истории монастыря и усыпальнице правителей Арагона.

А также выясните, кто такие белые монахи, и прикоснетесь к спокойному течению затворнической жизни.
€150
128 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии

Что вас ожидает

Мощь, строгость и величие
Словно по мановению монашеского посоха, с первых минут Санта-Мариа-де-Поблет сражает наповал монументальностью и непередаваемой атмосферой глубокой древности. Вы познакомитесь с давней историей монастыря, уединенно стоящего в долине реки Франколи и первого из трех обителей, образовавших «цистерцианский треугольник». А неторопливая прогулка по многочисленным ходам, сводчатым галереям и коридорам позволит в полной мере ощутить святость и дух отшельничества. Гуляя по ухоженным площадям и дорожкам, вы узнаете и о страшных временах 19 века, когда монастырь был разграблен, узнал ужасы Испанской революции и гражданской войны, был разрушен и частично сожжен. И, конечно, увидите королевские гробницы Поблета, на которыми работали лучшие скульпторы того времени.

Истории об ордене цистерцианцев
Проходя по темным коридорам, вы заметите почти полное отсутствие ценной утвари, живописи и богатых интерьеров — это объясняется принадлежностью цистерцианцам, храмы которых стали образцом аскетичного стиля в архитектуре. Я расскажу подробнее о происхождении монашеского ордена, отпочковавшегося от бенедектинцев. Объясню их подход к духовному пути в католицизме. Также вы узнаете, благодаря каким сельскохозяйственным изобретениям и методам, а также новшествам в сыроделии и виноградарстве их прозвали величайшими агрономами своей эпохи. И, кроме того, увидите современных белых монахов, ведь монастырь действующий, и сейчас здесь живет около 40 послушников.

Монастырь Поблет в деталях
Над воротами аббата Лерина рассмотрите образ Девы Марии, которой посвящен монастырь. Я расскажу, почему скульптор и создатель великолепного алебастрового алтаря так и не получил окончательное вознаграждение за свою работу. Проведу к красивой беседке с фонтаном для омовений, строгой, но гармоничной аббатской церкви и монашеской трапезной в атмосфере Средневековья. Также вы откроете прекрасный вид на патио с террасы и, при желании, посетите музей монастыря.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включено: транспортные расходы до монастыря Поблет и входные билеты во внутренние помещения.
  • Совместное прибытие в Поблет, а также возвращение (трансфер на комфортабельном автомобиле или общественном транспорте) обсуждаются в переписке.
  • Дорога от Таррагона до монастыря занимает около 40 минут в одну сторону.
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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Мария проводит ещё 5 экскурсий

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