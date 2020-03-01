Мария проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Мощь, строгость и величие

Словно по мановению монашеского посоха, с первых минут Санта-Мариа-де-Поблет сражает наповал монументальностью и непередаваемой атмосферой глубокой древности. Вы познакомитесь с давней историей монастыря, уединенно стоящего в долине реки Франколи и первого из трех обителей, образовавших «цистерцианский треугольник». А неторопливая прогулка по многочисленным ходам, сводчатым галереям и коридорам позволит в полной мере ощутить святость и дух отшельничества. Гуляя по ухоженным площадям и дорожкам, вы узнаете и о страшных временах 19 века, когда монастырь был разграблен, узнал ужасы Испанской революции и гражданской войны, был разрушен и частично сожжен. И, конечно, увидите королевские гробницы Поблета, на которыми работали лучшие скульпторы того времени.

Истории об ордене цистерцианцев

Проходя по темным коридорам, вы заметите почти полное отсутствие ценной утвари, живописи и богатых интерьеров — это объясняется принадлежностью цистерцианцам, храмы которых стали образцом аскетичного стиля в архитектуре. Я расскажу подробнее о происхождении монашеского ордена, отпочковавшегося от бенедектинцев. Объясню их подход к духовному пути в католицизме. Также вы узнаете, благодаря каким сельскохозяйственным изобретениям и методам, а также новшествам в сыроделии и виноградарстве их прозвали величайшими агрономами своей эпохи. И, кроме того, увидите современных белых монахов, ведь монастырь действующий, и сейчас здесь живет около 40 послушников.

Монастырь Поблет в деталях

Над воротами аббата Лерина рассмотрите образ Девы Марии, которой посвящен монастырь. Я расскажу, почему скульптор и создатель великолепного алебастрового алтаря так и не получил окончательное вознаграждение за свою работу. Проведу к красивой беседке с фонтаном для омовений, строгой, но гармоничной аббатской церкви и монашеской трапезной в атмосфере Средневековья. Также вы откроете прекрасный вид на патио с террасы и, при желании, посетите музей монастыря.