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Онлайн-экскурсия «Таррагона — испанский Древний Рим»

4.9
14 отзывов
Мария В.
Мария В. – Гид из Таррагоны
Приглашаю на увлекательную прогулку 👣 по старому городу Таррагоны.

На нашем пути окажутся величественные древнеримские руины, окутанная тайной архитектура Средневековья и самые выразительные достопримечательности 🏛️ — обещаю, что не сможете оторваться от этих видов.

А еще я поделюсь секретами города и самыми интригующими рассказами! Экскурсия ⛳ пройдет в прямом эфире: я буду на улицах города, показывать вам детали архитектуры и жизнь города.

Практически воссоздав физическое присутствие, мы раскроем много загадок Таррагоны, не выходя из дома.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.17 часа
  • 👫 Группа не более 200 человек

  • €5 за человека

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Онлайн-экскурсия «Таррагона — испанский Древний Рим»
Онлайн-экскурсия «Таррагона — испанский Древний Рим»

Что вы увидите

  • Портал Рузе
  • Площадь Пайоль
  • Площадь Сан Жуан
  • Дворцовая площадь
  • Кафедральный собор
  • Площадь Камбрерия
  • Площадь Сантьяго Русиньоль
  • Улица пилонов
  • Дом с привидением
  • Дом с обманным фасадом
Я приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по старому городу Таррагоны! На нашем пути окажутся величественные древнеримские руины, окутанная тайной архитектура Средневековья и самые выразительные достопримечательности 🏛️ – обещаю, что не сможете оторваться от этих видов. А еще я поделюсь секретами города и самыми интригующими рассказами!
Практически воссоздав физическое присутствие, мы раскроем много загадок Таррагоны, не выходя из дома. Приятная онлайн-прогулка по Таррагоне – это отличная возможность без спешки узнать город 🏙️ и запланировать реальную поездку.

Вам предстоит узнать:

  • Почему Апостол Павел держит меч,
  • Чем известна Святая Фекла,
  • Кто сделал шахматного ферзя самой сильной фигурой,
  • Откуда у Моисея рожки,
  • Как святой покровитель Таррагоны решает судьбу обрученных каталонцев,
  • Кто уже второе столетие продолжает играть на рояле по ночам,
  • Зачем таррагонцы разрисовали парковочные пилоны,
  • И много других самых занимательных историй!
Начало
🚩 Plaça del Pallol, 1, 43003 Tarragona
Место завершения
🏁 Plaça dels Sedassos, 5, 43003 Tarragona
Онлайн-экскурсия «Таррагона — испанский Древний Рим»
Онлайн-экскурсия «Таррагона — испанский Древний Рим»
Онлайн-экскурсия «Таррагона — испанский Древний Рим»
Онлайн-экскурсия «Таррагона — испанский Древний Рим»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 200 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария В.
Мария В.
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14 отзывов оставили туристы

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