Я приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по старому городу Таррагоны! На нашем пути окажутся величественные древнеримские руины, окутанная тайной архитектура Средневековья и самые выразительные достопримечательности 🏛️ – обещаю, что не сможете оторваться от этих видов. А еще я поделюсь секретами города и самыми интригующими рассказами!
Практически воссоздав физическое присутствие, мы раскроем много загадок Таррагоны, не выходя из дома. Приятная онлайн-прогулка по Таррагоне – это отличная возможность без спешки узнать город 🏙️ и запланировать реальную поездку.
Вам предстоит узнать:
Почему Апостол Павел держит меч,
Чем известна Святая Фекла,
Кто сделал шахматного ферзя самой сильной фигурой,
Откуда у Моисея рожки,
Как святой покровитель Таррагоны решает судьбу обрученных каталонцев,
Кто уже второе столетие продолжает играть на рояле по ночам,
Зачем таррагонцы разрисовали парковочные пилоны,
И много других самых занимательных историй!
Начало
🚩 Plaça del Pallol, 1, 43003 Tarragona
Место завершения
🏁 Plaça dels Sedassos, 5, 43003 Tarragona
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 200 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.