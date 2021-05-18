Полезная информация о Толедо

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Местное время в Толедо
22:3631
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаТоледо
По-английскиToledo
Столица регионаТоледо является столицей региона
Население города82 291 чел.
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота533 м. от уровня моря

Где находится Толедо на карте

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