Полезная информация о Толедо
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Местное время в Толедо
22:3631
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Толедо
|По-английски
|Toledo
|Столица региона
|Толедо является столицей региона
|Население города
|82 291 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|533 м. от уровня моря
Где находится Толедо на карте
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