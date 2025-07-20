Моя экскурсия — настоящее творческое приключение! Я покажу и расскажу вам про работы известных мастеров — не просто рисунки, а визуальные манифесты, истории и послания, скрытые в городском пейзаже. Проведу мимо спрятанных шедевров и старинных зданий. А потом помогу создать свой рисунок — на легальной стене, рядом с работами настоящих уличных легенд.

Описание мастер-класса

Пешеходная экскурсия (45 минут)

Мы дойдём до знаменитой Цветной улицы (calle de los colores) — яркой и фотогеничной, как сама Валенсия! Вы увидите работы популярных уличных художников. Среди них:

Давид Лимон — символ уличной культуры города, с его яркими персонажами и фирменным стилем

— символ уличной культуры города, с его яркими персонажами и фирменным стилем Ла Сомбра — мастер теней и философских посланий

— мастер теней и философских посланий Жюлета — единственная девушка среди уличных легенд города, создающая волшебных персонажей

Я расскажу:

Кто эти мастера и что их вдохновляет

В каких количествах и форматах они создают свои работы

Какие идеи стоят за их граффити, например, почему Давид Лимон рисует персонажей с длинными руками и что символизируют героини Жюлеты

Творческая практика (45 минут)

Под моим руководством вы создадите собственный граффити на стене в центре города! Это безопасно, легально и очень вдохновляюще. Не важно, рисуете вы каждый день или вообще ни разу не держали баллончик в руках.

