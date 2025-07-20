Мои заказы

Граффити-путешествие по району Эль-Кармен и мастер-класс - с профессиональным уличным художником

Погрузиться в атмосферу уличного искусства Валенсии и создать свой граффити
Моя экскурсия — настоящее творческое приключение! Я покажу и расскажу вам про работы известных мастеров — не просто рисунки, а визуальные манифесты, истории и послания, скрытые в городском пейзаже. Проведу мимо спрятанных шедевров и старинных зданий.

А потом помогу создать свой рисунок — на легальной стене, рядом с работами настоящих уличных легенд.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00

Описание мастер-класса

Пешеходная экскурсия (45 минут)

Мы дойдём до знаменитой Цветной улицы (calle de los colores) — яркой и фотогеничной, как сама Валенсия! Вы увидите работы популярных уличных художников. Среди них:

  • Давид Лимон — символ уличной культуры города, с его яркими персонажами и фирменным стилем
  • Ла Сомбра — мастер теней и философских посланий
  • Жюлета — единственная девушка среди уличных легенд города, создающая волшебных персонажей

Я расскажу:

  • Кто эти мастера и что их вдохновляет
  • В каких количествах и форматах они создают свои работы
  • Какие идеи стоят за их граффити, например, почему Давид Лимон рисует персонажей с длинными руками и что символизируют героини Жюлеты

Творческая практика (45 минут)

Под моим руководством вы создадите собственный граффити на стене в центре города! Это безопасно, легально и очень вдохновляюще. Не важно, рисуете вы каждый день или вообще ни разу не держали баллончик в руках.

Организационные детали

  • С собой ничего брать не нужно — все материалы я предоставлю
  • Экскурсия подходит для взрослых, подростков и детей от 6 лет

Стоимость мастер-класса

Стандартный билет€65
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СССС музея
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Катерина
Катерина — ваш гид в Валенсии
👋 Меня зовут Катя, я художник и основательница школы рисования в Валенсии. Рисую всю жизнь — это моя страсть, профессия и способ общения с миром. 🎨 Как граффити-художник я начала свой путь
8 лет назад в Бразилии, где впервые взяла в руки баллончик и почувствовала магию уличного искусства. С тех пор рисую на стенах по всему миру — и делюсь этим опытом с другими. 📍Сегодня я живу в Валенсии, провожу творческие курсы и экскурсии, чтобы показать людям, что искусство может быть доступным, живым и очень личным.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
20 июл 2025
Экскурсия нам очень понравилась: мы узнали много интересного и нового, что совершенно меняет отношение к граффити как виду современного искусства 🤩😁✌🏻 Катя - очень приятная девушка, профессиональный художник и интересный
рассказчик! Время пролетело очень быстро и мы не скучали ни одной минуты 😻👍🏻 Мастер класс оказался ОЧЕНЬ увлекательным и для детей и для взрослых! Ни на что не похожая экскурсия - о современных художниках и современном облике Валенсии!

