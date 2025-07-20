Моя экскурсия — настоящее творческое приключение! Я покажу и расскажу вам про работы известных мастеров — не просто рисунки, а визуальные манифесты, истории и послания, скрытые в городском пейзаже. Проведу мимо спрятанных шедевров и старинных зданий.
А потом помогу создать свой рисунок — на легальной стене, рядом с работами настоящих уличных легенд.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00
Описание мастер-класса
Пешеходная экскурсия (45 минут)
Мы дойдём до знаменитой Цветной улицы (calle de los colores) — яркой и фотогеничной, как сама Валенсия! Вы увидите работы популярных уличных художников. Среди них:
- Давид Лимон — символ уличной культуры города, с его яркими персонажами и фирменным стилем
- Ла Сомбра — мастер теней и философских посланий
- Жюлета — единственная девушка среди уличных легенд города, создающая волшебных персонажей
Я расскажу:
- Кто эти мастера и что их вдохновляет
- В каких количествах и форматах они создают свои работы
- Какие идеи стоят за их граффити, например, почему Давид Лимон рисует персонажей с длинными руками и что символизируют героини Жюлеты
Творческая практика (45 минут)
Под моим руководством вы создадите собственный граффити на стене в центре города! Это безопасно, легально и очень вдохновляюще. Не важно, рисуете вы каждый день или вообще ни разу не держали баллончик в руках.
Организационные детали
- С собой ничего брать не нужно — все материалы я предоставлю
- Экскурсия подходит для взрослых, подростков и детей от 6 лет
в понедельник в 10:00, 12:00 и 14:00, во вторник в 13:00, 14:00 и 15:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в четверг в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу в 14:00, 15:00 и 16:00, в субботу в 10:00, 11:00 и 12:00, в воскресенье в 15:30, 16:30 и 17:30
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СССС музея
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Валенсии
👋 Меня зовут Катя, я художник и основательница школы рисования в Валенсии. Рисую всю жизнь — это моя страсть, профессия и способ общения с миром. 🎨 Как граффити-художник я начала свой путьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 июл 2025
Экскурсия нам очень понравилась: мы узнали много интересного и нового, что совершенно меняет отношение к граффити как виду современного искусства 🤩😁✌🏻 Катя - очень приятная девушка, профессиональный художник и интересный
