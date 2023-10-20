Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей

Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания

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Маленьких сеньорит и кабальеро, а также их родителей приглашаю отправиться в путешествие во времени и посмотреть, какой была Валенсия столетия назад. Вашей семейной команде потребуется находчивость, внимание и воля к победе.

Вам предстоит раскрывать секреты Святого Грааля, искать клады и выполнять другие задания, которые увлекут вас в интереснейшую историю города.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интерактивное знакомство с прошлым Валенсии

Благодаря игровой форме, погружение в мир исторических фактов происходит увлекательно и на понятном детям языке. Валенсия раскроется в захватывающих легендах и тайнах, историях о сокровищах и казнях, приключениях и мифах.

Вам с детьми предстоит:

  • найти старую карту города
  • отыскать клад с золотом, спрятанный древними римлянами
  • увидеть летучих мышей, затаившихся на фасадах домов и люках колодцев
  • побывать на старом кладбище
  • узнать тайну Святого Грааля
  • ответить на все загадки и собрать занимательный пазл

Всё это приведет вас к заветному призу, который будет ожидать ребёнка в конце приключения.

Квест проходит на улицах исторического центра. В нашей программе: кафедральный собор, раскопки старой Валенсии, главная площадь Пласа-де-ла-Рейна, крепостные ворота Торрес-де-Серранос, площадь Мэрии, а также самый узкий в Европе дом.

Организационные детали

Экскурсия-квест рассчитана на детей от 7 до 13 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Квесты
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