Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
Маленьких сеньорит и кабальеро, а также их родителей приглашаю отправиться в путешествие во времени и посмотреть, какой была Валенсия столетия назад. Вашей семейной команде потребуется находчивость, внимание и воля к победе.
Вам предстоит раскрывать секреты Святого Грааля, искать клады и выполнять другие задания, которые увлекут вас в интереснейшую историю города.
Вам предстоит раскрывать секреты Святого Грааля, искать клады и выполнять другие задания, которые увлекут вас в интереснейшую историю города.
Ближайшие даты:
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Интерактивное знакомство с прошлым Валенсии
Благодаря игровой форме, погружение в мир исторических фактов происходит увлекательно и на понятном детям языке. Валенсия раскроется в захватывающих легендах и тайнах, историях о сокровищах и казнях, приключениях и мифах.
Вам с детьми предстоит:
- найти старую карту города
- отыскать клад с золотом, спрятанный древними римлянами
- увидеть летучих мышей, затаившихся на фасадах домов и люках колодцев
- побывать на старом кладбище
- узнать тайну Святого Грааля
- ответить на все загадки и собрать занимательный пазл
Всё это приведет вас к заветному призу, который будет ожидать ребёнка в конце приключения.
Квест проходит на улицах исторического центра. В нашей программе: кафедральный собор, раскопки старой Валенсии, главная площадь Пласа-де-ла-Рейна, крепостные ворота Торрес-де-Серранос, площадь Мэрии, а также самый узкий в Европе дом.
Организационные детали
Экскурсия-квест рассчитана на детей от 7 до 13 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Провела экскурсии для 1535 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я лицензированный гид по прекрасной Валенсии! Обожаю свою работу и делаю всё, чтобы мои путешественники влюбились в этот замечательный город и получили самые тёплые впечатления о Принцессе Валенсии. У меня 2 высших образования, и уже 15 лет я живу в Испании. Постоянно учусь и самосовершенствуюсь, разрабатываю новые экскурсии и маршруты. Горжусь многочисленными прекрасными отзывами о своей работе и считаю это высшим достижением моих профессиональных качеств. Я вас жду, приезжайте и вы сами в этом убедитесь!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Валенсии
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Квесты
Мифы и легенды
Похожие туры из Валенсии
Групповая
2 часа
Валенсия, открой свои тайны
Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии
на площади de la Virgen
Сегодня
Завтра
18 окт
20 окт
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с дивной Валенсией
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
у башни Torres de Serranos
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Принцесса Валенсия
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия - на обзорной прогулке
Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
€120 за всё до 6 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду