Маленьких сеньорит и кабальеро, а также их родителей приглашаю отправиться в путешествие во времени и посмотреть, какой была Валенсия столетия назад. Вашей семейной команде потребуется находчивость, внимание и воля к победе. Вам предстоит раскрывать секреты Святого Грааля, искать клады и выполнять другие задания, которые увлекут вас в интереснейшую историю города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интерактивное знакомство с прошлым Валенсии

Благодаря игровой форме, погружение в мир исторических фактов происходит увлекательно и на понятном детям языке. Валенсия раскроется в захватывающих легендах и тайнах, историях о сокровищах и казнях, приключениях и мифах.

Вам с детьми предстоит:

найти старую карту города

отыскать клад с золотом, спрятанный древними римлянами

увидеть летучих мышей, затаившихся на фасадах домов и люках колодцев

побывать на старом кладбище

узнать тайну Святого Грааля

ответить на все загадки и собрать занимательный пазл

Всё это приведет вас к заветному призу, который будет ожидать ребёнка в конце приключения.

Квест проходит на улицах исторического центра. В нашей программе: кафедральный собор, раскопки старой Валенсии, главная площадь Пласа-де-ла-Рейна, крепостные ворота Торрес-де-Серранос, площадь Мэрии, а также самый узкий в Европе дом.

Организационные детали

Экскурсия-квест рассчитана на детей от 7 до 13 лет.