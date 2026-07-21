Маленьких сеньорит и кабальеро, а также их родителей приглашаю отправиться в путешествие во времени и посмотреть, какой была Валенсия столетия назад. Вашей семейной команде потребуется находчивость, внимание и воля к победе.
Вам предстоит раскрывать секреты Святого Грааля, искать клады и выполнять другие задания, которые увлекут вас в интереснейшую историю города.
Вам предстоит раскрывать секреты Святого Грааля, искать клады и выполнять другие задания, которые увлекут вас в интереснейшую историю города.
Описание квеста
Интерактивное знакомство с прошлым Валенсии
Благодаря игровой форме погружение в мир исторических фактов происходит увлекательно и на понятном детям языке. Валенсия раскроется в захватывающих легендах и тайнах, историях о сокровищах и казнях, приключениях и мифах.
Вам с детьми предстоит:
- найти старую карту города
- отыскать клад с золотом, спрятанный древними римлянами
- увидеть летучих мышей, затаившихся на фасадах домов и люках колодцев
- побывать на старом кладбище
- узнать тайну Святого Грааля
- ответить на все загадки и собрать занимательный пазл
Всё это приведет вас к заветному призу, который будет ожидать ребёнка в конце приключения.
Квест проходит на улицах исторического центра. В нашей программе: кафедральный собор, раскопки старой Валенсии, главная площадь Пласа-де-ла-Рейна, крепостные ворота Торрес-де-Серранос, площадь Мэрии, а также самый узкий в Европе дом.
Организационные детали
Экскурсия-квест рассчитана на детей от 7 до 13 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2360 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я лицензированный гид по прекрасной Валенсии! Обожаю свою работу и делаю всё, чтобы мои путешественники влюбились в этот замечательный город и получили самые тёплые впечатления
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня были на экскурсии с Татьяной. Это было невероятное приключение, интересное не только моему сыну 14 лет, но и мне с подругой 🥰 Столько всего полезного узнали в такой увлекательной
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А
Большое спасибо за чудесный квест по Валенсии! Программа была настолько увлекательной, что три часа пролетели совершенно незаметно, а дети были полностью погружены в свою "миссию" и прохождение заданий. У Татьяны очень приятный голос, благодаря которому слушать историю города в таком необычном формате было одно удовольствие. Мы прекрасно провели время и получили массу ярких впечатлений.
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Были на экскурсии с Татьяной. В нашей компании было четверо взрослых и двое детей 8 и 10 лет. Интересно и увлекательно был подан исторический материал о Валенсии и ее жителях.
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Татьяна прекрасный гид и человек. Было интересно всем, влюбились Валенсию и обязательно приедем еще, было интересно и познавательно. Очень рекомендую 🤩
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