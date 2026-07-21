Маленьких сеньорит и кабальеро, а также их родителей приглашаю отправиться в путешествие во времени и посмотреть, какой была Валенсия столетия назад. Вашей семейной команде потребуется находчивость, внимание и воля к победе. Вам предстоит раскрывать секреты Святого Грааля, искать клады и выполнять другие задания, которые увлекут вас в интереснейшую историю города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €150 за экскурсию

Ваш гид в Валенсии

Описание квеста

Интерактивное знакомство с прошлым Валенсии

Благодаря игровой форме погружение в мир исторических фактов происходит увлекательно и на понятном детям языке. Валенсия раскроется в захватывающих легендах и тайнах, историях о сокровищах и казнях, приключениях и мифах.

Вам с детьми предстоит:

найти старую карту города

отыскать клад с золотом, спрятанный древними римлянами

увидеть летучих мышей, затаившихся на фасадах домов и люках колодцев

побывать на старом кладбище

узнать тайну Святого Грааля

ответить на все загадки и собрать занимательный пазл

Всё это приведет вас к заветному призу, который будет ожидать ребёнка в конце приключения.

Квест проходит на улицах исторического центра. В нашей программе: кафедральный собор, раскопки старой Валенсии, главная площадь Пласа-де-ла-Рейна, крепостные ворота Торрес-де-Серранос, площадь Мэрии, а также самый узкий в Европе дом.

Организационные детали

Экскурсия-квест рассчитана на детей от 7 до 13 лет.