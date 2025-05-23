Индивидуальная
до 4 чел.
Подземная река и апельсиновые поля Валенсии
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземной реке в пещерах Святого Иосифа. Вас ждут сталактиты, наскальные рисунки и живописные виды Валенсии
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
19 июн в 09:00
20 июн в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Граффити-тур по району Эль-Кармен и мастер-класс - с профессиональным уличным художником
Погрузиться в атмосферу уличного искусства Валенсии и создать свой граффити
Начало: У СССС музея
17 июн в 13:00
18 июн в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
16 июн в 00:00
€35 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей23 мая 2025Огромное спасибо Елене за экскурсию! Всё было организовано очень отлично! Нас забрали с места нашего пребывания на комфортабельном автомобиле премиум
- MMarina16 февраля 2025Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода Елену, как хорошего специалиста в своей области.
- ДДарья5 июня 2024Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
- ААнастасия23 марта 2024Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат! Карты Таро и путешествие по Валенсии — неожиданно прекрасное сочетание) Это не про эзотерику
- ЕЕлена19 сентября 2022Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Уникальный опыт»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2025
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