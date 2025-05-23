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или гадание, а про погружение в город и в себя. Не ожидала, что настолько захватит процесс — а теперь хочу такие же экскурсии по другим городам! Отлично прописаны локации, а случайный выбор места становится сюрпризом и сохраняет предвкушение на каждом шаге в боте) К каждой локации есть своя музыка, трек из Арены для боя быков теперь у меня на репите)) Хочется рассказать больше о том, что происходит внутри бота, показать скрины и фото локаций, но это будет спойлерами) Рекомендую всем, кто любит необычные экскурсии) И тем, кто хочет узнать себя лучше через знакомство с Валенсией!