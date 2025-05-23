Уникальный опыт – экскурсии в Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Валенсии на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
На машине
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подземная река и апельсиновые поля Валенсии
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземной реке в пещерах Святого Иосифа. Вас ждут сталактиты, наскальные рисунки и живописные виды Валенсии
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
19 июн в 09:00
20 июн в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Граффити-тур по району Эль-Кармен и мастер-класс - с профессиональным уличным художником
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Граффити-тур по району Эль-Кармен и мастер-класс - с профессиональным уличным художником
Погрузиться в атмосферу уличного искусства Валенсии и создать свой граффити
Начало: У СССС музея
17 июн в 13:00
18 июн в 10:00
€65 за человека
Валенсия Таро: трансформационная игра
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
16 июн в 00:00
€35 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    23 мая 2025
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Всё было организовано очень отлично! Нас забрали с места нашего пребывания на комфортабельном автомобиле премиум
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    класса, по дороге Елена рассказывает много интересного не только про историю края, но и про современный быт и образ жизни валенсийцев. Не один вопрос не остался без ответа! Пещеры завораживают!!! Рекомендую однозначно! На обратном пути Елена показывает интересные места и рассказывает много интересных фактов. Огромное спасибо! Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым!

  • M
    Marina
    16 февраля 2025
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода Елену, как хорошего специалиста в своей области.
    Хорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсоводаХорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсоводаХорошая экскурсия по пещерам, подводной реке. Красивый национальный парк. Недалеко от Валенсии. Понравилась экскурсия. Рекомендуем экскурсовода
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
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    такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность!

  • А
    Анастасия
    23 марта 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат! Карты Таро и путешествие по Валенсии — неожиданно прекрасное сочетание) Это не про эзотерику
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    или гадание, а про погружение в город и в себя. Не ожидала, что настолько захватит процесс — а теперь хочу такие же экскурсии по другим городам! Отлично прописаны локации, а случайный выбор места становится сюрпризом и сохраняет предвкушение на каждом шаге в боте) К каждой локации есть своя музыка, трек из Арены для боя быков теперь у меня на репите)) Хочется рассказать больше о том, что происходит внутри бота, показать скрины и фото локаций, но это будет спойлерами) Рекомендую всем, кто любит необычные экскурсии) И тем, кто хочет узнать себя лучше через знакомство с Валенсией!

    Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!
  • Е
    Елена
    19 сентября 2022
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Уникальный опыт»

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  1. Подземная река в пещерах Святого Иосифа
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  3. Валенсия Таро: трансформационная игра
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2025
Сейчас в Валенсии в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 240. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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