Квест
до 7 чел.
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
11 июл в 10:30
14 июл в 11:00
€130 за всё до 7 чел.
Квест
до 6 чел.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
14 июл в 10:00
15 июл в 12:00
€150 за всё до 6 чел.
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20%
Квест
до 10 чел.
Детская квест-экскурсия «Поиск драконов»
Погрузитесь в средневековую Валенсию, где дети станут настоящими искателями приключений, разгадывая тайны и следуя за драконами
Начало: Plaza del Colegio del Patriarca
11 июл в 09:30
12 июл в 09:30
€120
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛина5 июля 2025Татьяна прекрасный гид и человек. Было интересно всем, влюбились Валенсию и обязательно приедем еще, было интересно и познавательно. Очень рекомендую 🤩
- ТТатьяна19 мая 2025Отлично проведенное время!!! Татьяна прекрасный гид, внимательный, легкий в общении, обладающий глубокими знаниями человек. Отвечала на все наши вопросы, показала нам такие места, которые обычно не попадают в обзорные экскурсии. Время пролетело совершенно незаметно. Спасибо!!
- ППавел14 апреля 2025Татьяна открыла для нас Валенсию, которую мы полюбили. Сама Татьяна - замечательный гид, жизнерадостная, позитивная и солнечная, как и сама
- ММарина7 апреля 2025Татьяна-очень приятный собеседник и отличный гид, дети хоть и были уставшие, но с удовольствием вовлеклись в экскурсию и выполняли задания.
- ННаталия5 января 2025Были на экскурсии с Татьяной. В нашей компании было четверо взрослых и двое детей 8 и 10 лет. Интересно и
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Игры»
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