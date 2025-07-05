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Игры – экскурсии в Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Валенсии на русском языке, цены от €120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Пешая
2 часа
147 отзывов
Квест
до 7 чел.
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
11 июл в 10:30
14 июл в 11:00
€130 за всё до 7 чел.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Пешая
3 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
14 июл в 10:00
15 июл в 12:00
€150 за всё до 6 чел.
Детская квест-экскурсия «Поиск драконов» в Валенсии
Пешая
2 часа
-
20%
Квест
до 10 чел.
Детская квест-экскурсия «Поиск драконов»
Погрузитесь в средневековую Валенсию, где дети станут настоящими искателями приключений, разгадывая тайны и следуя за драконами
Начало: Plaza del Colegio del Patriarca
11 июл в 09:30
12 июл в 09:30
€120€150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лина
    5 июля 2025
    Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
    Татьяна прекрасный гид и человек. Было интересно всем, влюбились Валенсию и обязательно приедем еще, было интересно и познавательно. Очень рекомендую 🤩
    Татьяна прекрасный гид и человек. Было интересно всем, влюбились Валенсию и обязательно приедем еще, было интересно
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2025
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Отлично проведенное время!!! Татьяна прекрасный гид, внимательный, легкий в общении, обладающий глубокими знаниями человек. Отвечала на все наши вопросы, показала нам такие места, которые обычно не попадают в обзорные экскурсии. Время пролетело совершенно незаметно. Спасибо!!
  • П
    Павел
    14 апреля 2025
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Татьяна открыла для нас Валенсию, которую мы полюбили. Сама Татьяна - замечательный гид, жизнерадостная, позитивная и солнечная, как и сама
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    Валенсия. Прогулка-квест была интересна как детям, так и взрослым - разнообразные задания: и на наблюдательность, и на смекалку, и даже на овладение испанским языком. Было очень здорово!

  • М
    Марина
    7 апреля 2025
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Татьяна-очень приятный собеседник и отличный гид, дети хоть и были уставшие, но с удовольствием вовлеклись в экскурсию и выполняли задания.
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    Татьяна нас провела по основным достопримечательностям старого города, ответила на все наши вопросы и дала много классных и практичных советов. Искренне рекомендую

  • Н
    Наталия
    5 января 2025
    Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
    Были на экскурсии с Татьяной. В нашей компании было четверо взрослых и двое детей 8 и 10 лет. Интересно и
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    увлекательно был подан исторический материал о Валенсии и ее жителях. Татьяна давала информацию и взрослым, и детям так, что всем было не только интересно, но и полезно. Дети с удовольствием разгадывали загадки, искали "спрятанные" сокровища, и еще в конце экскурсии нежиданно нашли мешочек с подарками:)

    Были на экскурсии с Татьяной. В нашей компании было четверо взрослых и двое детей 8 иБыли на экскурсии с Татьяной. В нашей компании было четверо взрослых и двое детей 8 и

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Игры»

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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июле 2025
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