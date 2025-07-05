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увлекательно был подан исторический материал о Валенсии и ее жителях. Татьяна давала информацию и взрослым, и детям так, что всем было не только интересно, но и полезно. Дети с удовольствием разгадывали загадки, искали "спрятанные" сокровища, и еще в конце экскурсии нежиданно нашли мешочек с подарками:)