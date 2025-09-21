Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Валенсии на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас Начало: В Городе искусств и наук от €75 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 108 отзывов Групповая до 15 чел. Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке Начало: На площади de la Virgen Расписание: ежедневно в 10:30 €30 за человека Пешая 3 часа 11 отзывов Индивидуальная до 9 чел. Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району Валенсии Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии Начало: На площади Puerta del Mar €225 за всё до 9 чел. На машине 4 часа 39 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Из глубины веков до наших дней Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства €222 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Валенсии

