Индивидуальная
до 10 чел.
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
от €75 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке
Начало: На площади de la Virgen
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
23 сен в 10:30
€30 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району Валенсии
Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии
Начало: На площади Puerta del Mar
23 сен в 19:30
24 сен в 19:30
€225 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из глубины веков до наших дней
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 12:00
23 сен в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
