1 чел.
По популярности
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от 115€104 за всё до 2 чел.
скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 13:30
Завтра в 07:00
140€126 за всё до 4 чел.
скидка
40%
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
10 июля в 00:00
35€21 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июля 2024Очень насыщенно и познавательно для одного дня в Валенсии для взрослых путешественников. Спасибо, было интересно. Но для подростков тяжелая достаточно по восприятию, надо это учитывать. И лучшее время для таких прогулок более прохладное время года. Спасибо
- ССветлана16 июня 2024Отличная экскурсия, очень легкая, все прошло очень информативно. Жаль погода подвела. Спасибо.
- ДДарья5 июня 2024Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
- VVladimir5 мая 2024Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
- ААнастасия23 марта 2024Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат! Карты Таро и путешествие по Валенсии — неожиданно прекрасное сочетание) Это не про эзотерику
- ММарина1 февраля 2024Отличная экскурсия. Дмитрий всесторонне познакомил с городом:рассказал и о его истории,и о современной жизни Валенсии,привёл много интересных фактов,порой драматичных,порой комичных,подкрепляя
- AAleksey31 января 2024Не стоит брать экскурсию на 3,5 часа, поскольку это была обычная экскурсия на 2,5 часа, с трудом растянутая до 3-х часов. Материал интересный, гид нормальный, но хотелось чуть больше за третий час.
- ААнтон28 сентября 2023Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов Дмитрия и новых красивых мест, получили много новой информации, всем советую от души
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Скидки»
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