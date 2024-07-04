Экскурсии со скидкой в Валенсии до 40%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Валенсии на русском языке, цены от €21, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
🚶 Пешая
скидка
10%
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от 115104 за всё до 2 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
скидка
10%
3 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 13:30
Завтра в 07:00
140126 за всё до 4 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
🚶 Пешая
скидка
40%
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
10 июля в 00:00
3521 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июля 2024
    Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
    Очень насыщенно и познавательно для одного дня в Валенсии для взрослых путешественников. Спасибо, было интересно. Но для подростков тяжелая достаточно по восприятию, надо это учитывать. И лучшее время для таких прогулок более прохладное время года. Спасибо
  • С
    Светлана
    16 июня 2024
    Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
    Отличная экскурсия, очень легкая, все прошло очень информативно. Жаль погода подвела. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
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    такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность!

  • V
    Vladimir
    5 мая 2024
    Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
    Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
    Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали
  • А
    Анастасия
    23 марта 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат! Карты Таро и путешествие по Валенсии — неожиданно прекрасное сочетание) Это не про эзотерику
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    или гадание, а про погружение в город и в себя. Не ожидала, что настолько захватит процесс — а теперь хочу такие же экскурсии по другим городам! Отлично прописаны локации, а случайный выбор места становится сюрпризом и сохраняет предвкушение на каждом шаге в боте) К каждой локации есть своя музыка, трек из Арены для боя быков теперь у меня на репите)) Хочется рассказать больше о том, что происходит внутри бота, показать скрины и фото локаций, но это будет спойлерами) Рекомендую всем, кто любит необычные экскурсии) И тем, кто хочет узнать себя лучше через знакомство с Валенсией!

    Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!
  • М
    Марина
    1 февраля 2024
    Вся Валенсия за 3,5 часа
    Отличная экскурсия. Дмитрий всесторонне познакомил с городом:рассказал и о его истории,и о современной жизни Валенсии,привёл много интересных фактов,порой драматичных,порой комичных,подкрепляя
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    их фотографиями на планшете. Прошлись по самым значимым и красочным местам. Маршрут хорошо продуман,не утомителен. Благодаря рекомендациям Дмитрия по посещению музеев,ресторанов и магазинов,пребывание в Валенсии стало максимально комфортным и приятным.

  • A
    Aleksey
    31 января 2024
    Вся Валенсия за 3,5 часа
    Не стоит брать экскурсию на 3,5 часа, поскольку это была обычная экскурсия на 2,5 часа, с трудом растянутая до 3-х часов. Материал интересный, гид нормальный, но хотелось чуть больше за третий час.
  • А
    Антон
    28 сентября 2023
    Вся Валенсия за 3,5 часа
    Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов Дмитрия и новых красивых мест, получили много новой информации, всем советую от души
    Это была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказовЭто была великолепная экскурсия по Валенсии, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказов

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Скидки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
  2. Вся Валенсия за 3,5 часа
  3. Валенсия Таро: трансформационная игра
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июле 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 126 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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