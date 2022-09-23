15 главных достопримечательностей Валенсии

Мы познакомится со всеми важными достопримечательностями исторической части Валенсии

Мы познакомится со всеми важными достопримечательностями исторической части Валенсии и перенесемся в средние века, заглянем именно оттуда на этот народ.

Средневековые завораживающие дух легенды и реальные история, которые оставили свой след в современной жизни валенсийцев.
15 главных достопримечательностей Валенсии
15 главных достопримечательностей Валенсии
15 главных достопримечательностей Валенсии
15 главных достопримечательностей Валенсии
15 главных достопримечательностей Валенсии

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный Собор Валенсии
  • Церковь Святого Николая
  • Шелковая Биржа
  • Центральный рынок
  • Мэрия
  • Дворец де Дос Агуас-музей керамики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Конечно, знакомство с культурой города лучше всего через значимые места именно для местных жителей! Для валенсийцев важен культ еды — мы обязательно познакомимся с местными блюдами и я покажу хорошие места,а при желании, конечно, можно будет и попробовать, то, чем богата местная кухня.
  • Кафедральный Собор Валенсии.
  • Кафедральный Собор Валенсии — готическое величественное сооружение, сочетающее в себе разные стили ренессанса, классицизма и барокко. В музее собора хранятся много работ величайших итальянских и испанских художников: Никола Флорентино, Висенте Масипа, Франсиско Гойи, Хосе Риберы, Хуана де Хуанеса и других.
  • Именно здесь хранится Чаша Святого Грааля, из которого по приданию пил Иисус Христос во время Тайной Вечери.

Вы узнаете:

  • Легенды и истории, обвивающие эту чашу;
  • По каким доказательствам именно ее официально признал Ватикан истинной;
  • Какой путь она проделала, чтобы попасть в Валенсию;
  • Кто такие рыцари тамплиеры и что она охраняли среди своих завораживающих тайн и была ли у них эта чаша;
  • Церковь Святого Николая.
  • Посетив Кафедральный собор, следующей остановкой в нашей экскурсии Церковь Святого Николая из Бари и святого Петра Мученика — Уникальной красоты готический храм с внутренним убранством в стиле барокко.

Вы узнаете:

  • Почему церковь святого Николая считается Валенсийской Сикстинской капеллой.
  • Изучив фрески, узнаете жизнеописание и легенды связанные с такими важными святыми в христианской церкви как Святой Николай из Бари (В православии Николай Чудотворец);
  • Почему Святой Николай дал начало персонажу Санта Клаус;
  • О святости этого места на протяжение всей истории Валенсии, уходящей в период основания города древними Римлянами.
  • Всего было отреставрировано 1497 квадрантов метров живописи и это в 3 раза больше, чем было выполнено при реставрации Сикстинской капеллы в Ватикане;
  • В 1881 году церковь была объявлена национальным художественным и историческим памятником.
  • Шелковая Биржа, Центральный рынок, Дворец де Дос Агуас.

А также, Исторический центр Валенсии сохранил огромное количество памятников древней и современной архитектуры, о которых я Вам расскажу в пешей прогулке до посещения храмов-музеев:

Расскажу об истории:

  • Старинной шелковой биржи XV века — «Золотой век средневековой Валенсии», занесенной в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО;
  • Центрального рынка с его необыкновенными витражами;
  • Городских дворцов разных стилей от Готических до Модернизма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
Завершение: Башни Торрес де Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Валенсии

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🔭Обзорные

Похожие туры в Валенсии

Знакомство с дивной Валенсией
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Dmitri
Dmitri
5
197 отзывов
Очень популярно сейчас
Знакомство с дивной Валенсией
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
у башни Torres de Serranos
Сегодня
Завтра
25 сен
11 окт
75 за всё до 5 чел.
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
4 часа
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
За несколько часов я познакомлю вас с основными достопримечательностями Валенсии - как популярными, так и малоизвестными
s , Moll de Ponent, 46024 Valencia
120 за всё до 4 чел.
Принцесса Валенсия
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.9
98 отзывов
Принцесса Валенсия
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия - на обзорной прогулке
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
120 за всё до 8 чел.
Влюбиться в Валенсию за один день
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Alexandra
Alexandra
4.8
12 отзывов
Влюбиться в Валенсию за один день
Обойти все ключевые места города и разобраться в валенсийской кухне на дружеской прогулке
Plaza del Ayuntamiento
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
92 за всё до 7 чел.
Валенсия, открой свои тайны
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.9
33 отзыва
Валенсия, открой свои тайны
Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии
на площади de la Virgen
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
20 за 1 человека
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
1 отзыв
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
башни Torres de Serranos. Plaça dels Furs, Valenci...
от 75 за всё до 5 чел.
Экскурсия по солнечной Валенсии
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Экскурсия по солнечной Валенсии
Индивидуальная обзорная прогулка по одному из самых популярных испанских городов
Башни Торрес де Серрнос
60 за всё до 5 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Dmitri
Dmitri
5
4 отзыва
Римский акведук и прогулка среди скал
Завораживающие виды и сокровища римской культуры в пригороде Валенсии
25 сен
11 окт
13 окт
15 окт
156 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Валенсии
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Валенсии
Башня Серрано
150 за 1 человека
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
2 часа
🛴 На самокатах
Индивидуальная
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
calle de Zapateros, 8 Valencia
65 за 1 человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Валенсии
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4
1 отзыв
Ежедневная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
20 за 1 человека
Персональная прогулка с гидом по Валенсии
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Персональная прогулка с гидом по Валенсии
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
100 за экскурсию
У нас ещё много экскурсий в Валенсии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Валенсии
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ