Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Конечно, знакомство с культурой города лучше всего через значимые места именно для местных жителей! Для валенсийцев важен культ еды — мы обязательно познакомимся с местными блюдами и я покажу хорошие места,а при желании, конечно, можно будет и попробовать, то, чем богата местная кухня.
Кафедральный Собор Валенсии.
Кафедральный Собор Валенсии — готическое величественное сооружение, сочетающее в себе разные стили ренессанса, классицизма и барокко. В музее собора хранятся много работ величайших итальянских и испанских художников: Никола Флорентино, Висенте Масипа, Франсиско Гойи, Хосе Риберы, Хуана де Хуанеса и других.
Именно здесь хранится Чаша Святого Грааля, из которого по приданию пил Иисус Христос во время Тайной Вечери.
Вы узнаете:
Легенды и истории, обвивающие эту чашу;
По каким доказательствам именно ее официально признал Ватикан истинной;
Какой путь она проделала, чтобы попасть в Валенсию;
Кто такие рыцари тамплиеры и что она охраняли среди своих завораживающих тайн и была ли у них эта чаша;
Церковь Святого Николая.
Посетив Кафедральный собор, следующей остановкой в нашей экскурсии Церковь Святого Николая из Бари и святого Петра Мученика — Уникальной красоты готический храм с внутренним убранством в стиле барокко.
Вы узнаете:
Почему церковь святого Николая считается Валенсийской Сикстинской капеллой.
Изучив фрески, узнаете жизнеописание и легенды связанные с такими важными святыми в христианской церкви как Святой Николай из Бари (В православии Николай Чудотворец);
Почему Святой Николай дал начало персонажу Санта Клаус;
О святости этого места на протяжение всей истории Валенсии, уходящей в период основания города древними Римлянами.
Всего было отреставрировано 1497 квадрантов метров живописи и это в 3 раза больше, чем было выполнено при реставрации Сикстинской капеллы в Ватикане;
В 1881 году церковь была объявлена национальным художественным и историческим памятником.
Шелковая Биржа, Центральный рынок, Дворец де Дос Агуас.
А также, Исторический центр Валенсии сохранил огромное количество памятников древней и современной архитектуры, о которых я Вам расскажу в пешей прогулке до посещения храмов-музеев:
Расскажу об истории:
Старинной шелковой биржи XV века — «Золотой век средневековой Валенсии», занесенной в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО;
Центрального рынка с его необыкновенными витражами;
Городских дворцов разных стилей от Готических до Модернизма.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
Завершение: Башни Торрес де Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Валенсии