1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
«А также о легенде, согласно которой в замке с тех пор находится спрятанный Имперский Кодекс, содержащий особые тайны христианства и так до сих пор и не найденный»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Римский акведук, арабский замок и каньоны: экскурсия из Валенсии
Погрузитесь в историю и природу Валенсии с экскурсией, включающей поход по римскому акведуку и осмотр арабского замка
Начало: Подъеду за вами в любое место Валенсии
«Во второй части экскурсии мы посетим арабский замок XII века, находящийся на скале, с которой открываются потрясающие виды на каньоны»
Расписание: в любой день недели
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
«Затем мы отправимся в город Сагунто, где находится национальный памятник — замок, построенный ещё римлянами и связанный с именем Ганнибала»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина16 июня 2019Посещение замка в Пеньисколе вполне можно совместить с пляжным отдыхом, тк пляж и замок находятся рядом, и вкусным обедом на набережной
- ввладимир28 апреля 2019Все было хорошо.
- ТТатьяна29 сентября 2018Путешествие в Пеньисколу произвело на нас неизгладимое впечатление. Чудесный маленький старинный городок с извилистыми чистейшими улицами и светлыми домами. Наш
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Дворцы, замки и особняки»
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