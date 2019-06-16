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гид Дмитрий очень увлекательно рассказал об истории замка тамплиеров, а сам замок просто поразителен! Надо обязательно попасть внутрь, походить по его мрачным залам, и потом подняться наверх замка и замереть от восхищения от великолепных видов в на море и город! Эту экскурсию обязательно надо посетить, особенно с таким интересным и внимательным гидом, как Дмитрий.