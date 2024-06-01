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Индивидуальная
3.5 часа
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€235 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
11 июня в 10:00
12 июня в 12:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий1 июня 2024В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
- ААлександр30 мая 2024Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
- ККатерина14 мая 2024Спасибо Татьяне за экскурсию! Все было легко, увлекательно! Время во время экскурсии пролетело не заметно! Обязательно опять вернемся в Валенсию и с удовольствием спланируем еще экскурсии с Татьяной!
- ММарина16 июня 2019Посещение замка в Пеньисколе вполне можно совместить с пляжным отдыхом, тк пляж и замок находятся рядом, и вкусным обедом на набережной
- ввладимир28 апреля 2019Все было хорошо.
- ТТатьяна29 сентября 2018Путешествие в Пеньисколу произвело на нас неизгладимое впечатление. Чудесный маленький старинный городок с извилистыми чистейшими улицами и светлыми домами. Наш
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 235. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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