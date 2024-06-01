Откройте для себя мифы и легенды Валенсии с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Валенсии на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Принцесса Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
132 отзыва
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
235 за всё до 4 чел.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
11 июня в 10:00
12 июня в 12:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    1 июня 2024
    Принцесса Валенсия
    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
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    появилось чувство понимания города, представление о его прошлой и настоящей жизни. Было настолько интересно, что несмотря на восхитительные ракурсы, хотелось только слушать гида, а не фотографироваться. Гид очень тонко чувствует что нужно именно вам, отвечает на все интересующие сопутствующие вопросы, что превращает экскурсию в прогулку старых друзей, которые давно не виделись.

    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
  • К
    Катерина
    14 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Все было легко, увлекательно! Время во время экскурсии пролетело не заметно! Обязательно опять вернемся в Валенсию и с удовольствием спланируем еще экскурсии с Татьяной!
  • М
    Марина
    16 июня 2019
    Пеньискола и мистический замок тамплиеров
    Посещение замка в Пеньисколе вполне можно совместить с пляжным отдыхом, тк пляж и замок находятся рядом, и вкусным обедом на набережной
  • в
    владимир
    28 апреля 2019
    Пеньискола и мистический замок тамплиеров
    Все было хорошо.
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2018
    Пеньискола и мистический замок тамплиеров
    Путешествие в Пеньисколу произвело на нас неизгладимое впечатление. Чудесный маленький старинный городок с извилистыми чистейшими улицами и светлыми домами. Наш
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    гид Дмитрий очень увлекательно рассказал об истории замка тамплиеров, а сам замок просто поразителен! Надо обязательно попасть внутрь, походить по его мрачным залам, и потом подняться наверх замка и замереть от восхищения от великолепных видов в на море и город! Эту экскурсию обязательно надо посетить, особенно с таким интересным и внимательным гидом, как Дмитрий.

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Мифы и легенды»

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  1. Принцесса Валенсия
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  3. Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 235. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Валенсии в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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