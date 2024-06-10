1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€214 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 июня 2024Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!
- ННаталья19 марта 2024Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
- ЕЕлена17 октября 2023Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
- ММилана7 октября 2023Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
- ННатали11 сентября 2023Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!
- KKristina10 декабря 2022Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!
- ЕЕлена19 сентября 2022Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.
- ААнна26 июля 2021Нам экскурсия очень понравилось, Елена прекрасный экскурсавод. Было очень позновательно и увлекательно как для детей, так и для взрослых. Спасибо!
- EEvgeniya22 февраля 2020Очень приятная поездка в интересное место с доброжелательным гидом, дети довольны, Елене спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июле 2024
Сейчас в Валенсии в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 260. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 35 ⭐ отзывов, цены от €210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь