Экскурсии от вашего отеля в Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Валенсии на русском языке, цены от €210. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вся Валенсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
214 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Вся Валенсия на автомобиле
    Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно
  • М
    Милана
    7 октября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
  • Н
    Натали
    11 сентября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!
  • K
    Kristina
    10 декабря 2022
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!
    Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другойНам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другойНам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой
  • Е
    Елена
    19 сентября 2022
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.
  • А
    Анна
    26 июля 2021
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Нам экскурсия очень понравилось, Елена прекрасный экскурсавод. Было очень позновательно и увлекательно как для детей, так и для взрослых. Спасибо!
  • E
    Evgeniya
    22 февраля 2020
    Подземная река в пещерах Святого Иосифа
    Очень приятная поездка в интересное место с доброжелательным гидом, дети довольны, Елене спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июле 2024
Сейчас в Валенсии в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 260. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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