Т Татьяна Вся Валенсия на автомобиле Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!

Н Наталья Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)

Е Елена Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.

М Милана Вся Валенсия на автомобиле Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.

Н Натали Вся Валенсия на автомобиле Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!

K Kristina Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены Нам очень понравилась экскурсия по виноградникам! Елена замечательно все рассказала. Мы увидели Испанию совсем с другой стороны. Понравился рассказ Феликса и экскурсия по винодельне. Пейзажи невероятные! Рекомендую экскурсию для знакомства с Испанией!

Е Елена Подземная река в пещерах Святого Иосифа Спасибо Елене за интересную экскурсию, за готовность корректировать программу в зависимости от пожеланий и обстоятельств. Все - и дети и взрослые остались под приятным впечатлением от увиденного и услышанного.

А Анна Подземная река в пещерах Святого Иосифа Нам экскурсия очень понравилось, Елена прекрасный экскурсавод. Было очень позновательно и увлекательно как для детей, так и для взрослых. Спасибо!