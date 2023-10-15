Отправиться в живописный портовый город на побережье Коста-Бланка и увидеть его главные места
Вы проникнетесь царящей здесь расслабленной атмосферой, полюбуетесь видами с могучей крепости Санта-Барбара и погуляете по шикарному бульвару Эспланада. А также насладитесь эклектичной архитектурой: модернистской, готической и ренессансной.
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Описание
Что вас ожидает
Крепость Санта-Барбара и роскошные панорамы
На машине мы поднимемся к визитной карточке города — крепости Санта-Барбара, расположенной на горе Бенакантиль. С высоты 166 м. вам откроются завораживающие виды на Аликанте, порт и морской залив. Крепость начали возводить ещё карфагеняне, потом перестраивали римляне, арабы и христиане. Вы раскроете, какие важные исторические события с ней связаны и как она получила своё название. А также погуляете по древнейшему кварталу Санта-Крус у её подножия.
Старый город и набережная
Мы пройдём по знаменитому бульвару Эспланада, выложенному мозаикой в виде волн. Увидим дом Карбонель в стиле валенсийского модерна и насладимся оживлённой атмосферой Центрального рынка. В очаровательном историческом центре увидим готическую базилику Святой Марии, собор Святого Николая 17 века и старинное здание мэрии в стиле ренессанс. На их примере я расшифрую архитектурные особенности Аликанте.
Организационные детали
Экскурсия проходит на кроссовере Mitsubishi ASX. Транспорт включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.