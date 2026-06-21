Аликанте - старинный город, который стоит посетить. Крепость Санта-Барбара, возвышающаяся на горе Бенакантиль, подарит потрясающие виды на город и залив. Исторический центр удивит готической базиликой Святой Марии и собором Святого Николая. Эклектичная архитектура, включая дом Карбонель, раскрывает особенности стилей модерн и ренессанс. Бульвар Эспланада, выложенный мозаикой, добавит ярких впечатлений. Путешествие на комфортабельном кроссовере сделает поездку ещё приятнее

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Крепость Санта-Барбара и роскошные панорамы

На машине мы поднимемся к визитной карточке города — крепости Санта-Барбара, расположенной на горе Бенакантиль. С высоты 166 м. вам откроются завораживающие виды на Аликанте, порт и морской залив. Крепость начали возводить ещё карфагеняне, потом перестраивали римляне, арабы и христиане. Вы раскроете, какие важные исторические события с ней связаны и как она получила своё название. А также погуляете по древнейшему кварталу Санта-Крус у её подножия.

Старый город и набережная

Мы пройдём по знаменитому бульвару Эспланада, выложенному мозаикой в виде волн. Увидим дом Карбонель в стиле валенсийского модерна и насладимся оживлённой атмосферой Центрального рынка. В очаровательном историческом центре увидим готическую базилику Святой Марии, собор Святого Николая 17 века и старинное здание мэрии в стиле ренессанс. На их примере я расшифрую архитектурные особенности Аликанте.

Организационные детали

Экскурсия проходит на кроссовере Mitsubishi ASX. Транспорт включён в стоимость.