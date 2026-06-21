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Из Валенсии в Аликанте на авто

Аликанте - город с богатой историей и расслабленной атмосферой. Вас ждут виды с крепости Санта-Барбара и прогулка по бульвару Эспланада
Аликанте - старинный город, который стоит посетить.

Крепость Санта-Барбара, возвышающаяся на горе Бенакантиль, подарит потрясающие виды на город и залив. Исторический центр удивит готической базиликой Святой Марии и собором Святого Николая. Эклектичная архитектура, включая дом Карбонель, раскрывает особенности стилей модерн и ренессанс. Бульвар Эспланада, выложенный мозаикой, добавит ярких впечатлений. Путешествие на комфортабельном кроссовере сделает поездку ещё приятнее
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Виды с крепости Санта-Барбара
  • 🚶 Прогулка по бульвару Эспланада
  • ⛪ Готическая архитектура
  • 🕌 Эклектичный стиль зданий
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто

Что можно увидеть

  • Крепость Санта-Барбара
  • Бульвар Эспланада
  • Базилика Святой Марии
  • Собор Святого Николая
  • Дом Карбонель

Описание экскурсии

Крепость Санта-Барбара и роскошные панорамы

На машине мы поднимемся к визитной карточке города — крепости Санта-Барбара, расположенной на горе Бенакантиль. С высоты 166 м. вам откроются завораживающие виды на Аликанте, порт и морской залив. Крепость начали возводить ещё карфагеняне, потом перестраивали римляне, арабы и христиане. Вы раскроете, какие важные исторические события с ней связаны и как она получила своё название. А также погуляете по древнейшему кварталу Санта-Крус у её подножия.

Старый город и набережная

Мы пройдём по знаменитому бульвару Эспланада, выложенному мозаикой в виде волн. Увидим дом Карбонель в стиле валенсийского модерна и насладимся оживлённой атмосферой Центрального рынка. В очаровательном историческом центре увидим готическую базилику Святой Марии, собор Святого Николая 17 века и старинное здание мэрии в стиле ренессанс. На их примере я расшифрую архитектурные особенности Аликанте.

Организационные детали

Экскурсия проходит на кроссовере Mitsubishi ASX. Транспорт включён в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3286 туристов
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а
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особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Всё очень понравилось! Дмитрий интересно всё рассказывает, отвечает на все вопросы, хорошо знает историю!
Внимательный!
рекомендуем его! 👍
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Ruslan
Невероятно образованный и очень остроумный гид!
С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица!
У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
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