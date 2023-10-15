Из Валенсии в Аликанте на авто

Отправиться в живописный портовый город на побережье Коста-Бланка и увидеть его главные места

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Аликанте — место, однозначно заслуживающее однодневного путешествия! Это старинный элегантный город с богатой историей.

Вы проникнетесь царящей здесь расслабленной атмосферой, полюбуетесь видами с могучей крепости Санта-Барбара и погуляете по шикарному бульвару Эспланада. А также насладитесь эклектичной архитектурой: модернистской, готической и ренессансной.
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Из Валенсии в Аликанте на авто
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Крепость Санта-Барбара и роскошные панорамы

На машине мы поднимемся к визитной карточке города — крепости Санта-Барбара, расположенной на горе Бенакантиль. С высоты 166 м. вам откроются завораживающие виды на Аликанте, порт и морской залив. Крепость начали возводить ещё карфагеняне, потом перестраивали римляне, арабы и христиане. Вы раскроете, какие важные исторические события с ней связаны и как она получила своё название. А также погуляете по древнейшему кварталу Санта-Крус у её подножия.

Старый город и набережная

Мы пройдём по знаменитому бульвару Эспланада, выложенному мозаикой в виде волн. Увидим дом Карбонель в стиле валенсийского модерна и насладимся оживлённой атмосферой Центрального рынка. В очаровательном историческом центре увидим готическую базилику Святой Марии, собор Святого Николая 17 века и старинное здание мэрии в стиле ренессанс. На их примере я расшифрую архитектурные особенности Аликанте.

Организационные детали

Экскурсия проходит на кроссовере Mitsubishi ASX. Транспорт включён в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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