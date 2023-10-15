Аликанте — место, однозначно заслуживающее однодневного путешествия! Это старинный элегантный город с богатой историей. Вы проникнетесь царящей здесь расслабленной атмосферой, полюбуетесь видами с могучей крепости Санта-Барбара и погуляете по шикарному бульвару Эспланада. А также насладитесь эклектичной архитектурой: модернистской, готической и ренессансной.

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Описание

Что вас ожидает

Крепость Санта-Барбара и роскошные панорамы

На машине мы поднимемся к визитной карточке города — крепости Санта-Барбара, расположенной на горе Бенакантиль. С высоты 166 м. вам откроются завораживающие виды на Аликанте, порт и морской залив. Крепость начали возводить ещё карфагеняне, потом перестраивали римляне, арабы и христиане. Вы раскроете, какие важные исторические события с ней связаны и как она получила своё название. А также погуляете по древнейшему кварталу Санта-Крус у её подножия.

Старый город и набережная

Мы пройдём по знаменитому бульвару Эспланада, выложенному мозаикой в виде волн. Увидим дом Карбонель в стиле валенсийского модерна и насладимся оживлённой атмосферой Центрального рынка. В очаровательном историческом центре увидим готическую базилику Святой Марии, собор Святого Николая 17 века и старинное здание мэрии в стиле ренессанс. На их примере я расшифрую архитектурные особенности Аликанте.

Организационные детали

Экскурсия проходит на кроссовере Mitsubishi ASX. Транспорт включён в стоимость.