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Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии

Дмитрий С.
Дмитрий С. – Гид из Валенсии
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €79 за экскурсию

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Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии

Что вы увидите

  • Все самые основные достопримечательности города - Башни Торрес де Серранос
  • Шёлковая биржа
  • Национальный музей Керамики
  • Центральный рынок
  • дворец Борджия
  • базилика
  • Кафедральный собор и многое другое
В Валенсию нельзя не влюбиться! Это Вы поймёте, когда прогуляетесь 👣 по историческому центру города, где сосредоточена основная масса достопримечательностей 🏛️ и которыми так гордятся валенсийцы! Увидите чашу Святого Грааля, которая притягивает туристов со всего мира, величественный Кафедральный собор, один из самых красивых 🤩 в Испании, башни Торрес де Серранос (символ города, на которую тоже можно подняться), готическая Шёлковая биржа, Национальный музей 🖼 Керамики (он же дворец маркиза Дос Агуас) в стиле барокко, Центральный рынок модернистского стиля - неполный список того, что Вы увидите. По пути встретим несколько малоизвестных достопримечательностей, о которых знают даже не все местные жители и которые не фигурируют ни в одном туристическом справочнике! Узнаете о валенсийской кухне 🥧, праздниках, традициях.
Также подскажу Вам, какие музеи, заслуживающие внимания, Вы сможете посетить помимо тех, которые находятся в центре города.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • вход в музеи (при желании)
Начало
🚩 башни Torres de Serranos. Plaça dels Furs, Valencia
Место завершения
🏁 район ж/д вокзала
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий С.
Дмитрий С.
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Дмитрий С. проводит ещё 1 экскурсию

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