В Валенсию нельзя не влюбиться! Это Вы поймёте, когда прогуляетесь 👣 по историческому центру города, где сосредоточена основная масса достопримечательностей 🏛️ и которыми так гордятся валенсийцы! Увидите чашу Святого Грааля, которая притягивает туристов со всего мира, величественный Кафедральный собор, один из самых красивых 🤩 в Испании, башни Торрес де Серранос (символ города, на которую тоже можно подняться), готическая Шёлковая биржа, Национальный музей 🖼 Керамики (он же дворец маркиза Дос Агуас) в стиле барокко, Центральный рынок модернистского стиля - неполный список того, что Вы увидите. По пути встретим несколько малоизвестных достопримечательностей, о которых знают даже не все местные жители и которые не фигурируют ни в одном туристическом справочнике! Узнаете о валенсийской кухне 🥧, праздниках, традициях.

Также подскажу Вам, какие музеи, заслуживающие внимания, Вы сможете посетить помимо тех, которые находятся в центре города.