Приглашаю на лёгкую гастрономическо-природную экскурсию, которая подойдёт всем, кто хочет узнать больше о Валенсии, её природе и кухне. Вы посетите фабрику шоколада и удивитесь разнообразию вкусов. Совершите водную прогулку по озеру Альбуфера и полюбуетесь природой. И попробуете настоящую паэлью, ради которой сюда приезжают путешественники со всей Европы.

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Описание

Что вас ожидает

Шоколадная фабрика

Частная шоколадная фабрика находится в 45 км от Валенсии и существует с 1870 года. Там же есть тематический музей. Вы познакомитесь с историей шоколада и увидите, как он производится. А ещё попробуете только что сделанный продукт!

В магазинчике при фабрике по желанию купите шоколад разных сортов — с перцем и тростниковым сахаром по рецептам племён майя и ацтеков, рисом, бобами рожкового дерева и даже знаменитой валенсийской орчатой — с добавлением муки корнеплода чуфы, завезённого арабами в Валенсию в 8 веке.

Прогулка на лодке

По пройдёте по озеру Альбуфера — самому большому пресноводному водоёму Испании. Это национальный заповедник, в котором обитает около 300 видов птиц, мигрирующих и живущих постоянно. А рыбаки местных деревень здесь вылавливают угря. Для чего? Читайте ниже!

Гастрономическая Мекка Валенсии

В одну такую деревеньку мы и поедем после прогулки по озеру. Это гастрономическая Мекка и родина валенсийской паэльи. Сюда едут туристы со всей Европы, чтобы попробовать настоящее блюдо, приготовленное из эксклюзивного сорта риса. И здесь же вы по желанию отведаете вкуснейший тушёный картофель с пресноводным угрём.

Организационные детали

Дополнительные расходы