Настоящая валенсийская паэлья, озеро Альбуфера и музей шоколада
Попробовать настоящую паэлью на родине блюда, увидеть, как делают шоколад и поплавать по озеру
Приглашаю на лёгкую гастрономическо-природную экскурсию, которая подойдёт всем, кто хочет узнать больше о Валенсии, её природе и кухне. Вы посетите фабрику шоколада 1870 года, где и по сей день его производят без каких-либо добавок.
Совершите прогулку на лодке по озеру Альбуфера, полюбуетесь его живописной природой, а в завершение попробуете настоящую паэлью, ради которой сюда приезжают путешественники со всей Европы.
Описание экскурсии
Шоколадная фабрика
Частная шоколадная фабрика находится в 45 км от Валенсии и существует с 1870 года. Там же есть тематический музей. Вы познакомитесь с историей шоколада и увидите, как он производится. А ещё попробуете только что сделанный и ещё тёплый продукт!
Там же по желанию сможете купить шоколад разных сортов — с перцем и тростниковым сахаром по рецептам племён майя и ацтеков, рисом, бобами рожкового дерева и даже с добавлением муки корнеплода чуфы, завезённого арабами в Валенсию в 8 веке.
Прогулка на лодке
Прогуляетесь на лодке по озеру Альбуфера, самому большому пресноводному водоёму Испании. Это национальный заповедник, в котором обитает около 300 видов птиц, мигрирующих и живущих постоянно. А рыбаки местных деревень здесь вылавливают угря. Для чего? Читайте ниже!
Гастрономическая Мекка Валенсии
После прогулки по озеру мы отправимся на родину валенсийской паэльи. Именно сюда приезжают путешественники со всей Европы, чтобы попробовать это блюдо, приготовленное из местного эксклюзивного сорта риса. А ещё здесь у вас будет возможность открыть для себя малоизвестный гастрономический специалитет региона — тушёного пресноводного угря с картофелем.
Организационные детали
Дополнительные расходы
Прогулка на лодке — €6/взрослый (для детей бесплатно)
Билет в музей шоколада — €4/взрослый (для детей бесплатно)
Обед в ресторане — по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в любом месте Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3286 туристов
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а читать дальшеуменьшить
особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Входит в следующие категории Валенсии
Похожие экскурсии на «Настоящая валенсийская паэлья, озеро Альбуфера и музей шоколада»