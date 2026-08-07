Приглашаю на лёгкую гастрономическо-природную экскурсию, которая подойдёт всем, кто хочет узнать больше о Валенсии, её природе и кухне. Вы посетите фабрику шоколада 1870 года, где и по сей день его производят без каких-либо добавок. Совершите прогулку на лодке по озеру Альбуфера, полюбуетесь его живописной природой, а в завершение попробуете настоящую паэлью, ради которой сюда приезжают путешественники со всей Европы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шоколадная фабрика

Частная шоколадная фабрика находится в 45 км от Валенсии и существует с 1870 года. Там же есть тематический музей. Вы познакомитесь с историей шоколада и увидите, как он производится. А ещё попробуете только что сделанный и ещё тёплый продукт!

Там же по желанию сможете купить шоколад разных сортов — с перцем и тростниковым сахаром по рецептам племён майя и ацтеков, рисом, бобами рожкового дерева и даже с добавлением муки корнеплода чуфы, завезённого арабами в Валенсию в 8 веке.

Прогулка на лодке

Прогуляетесь на лодке по озеру Альбуфера, самому большому пресноводному водоёму Испании. Это национальный заповедник, в котором обитает около 300 видов птиц, мигрирующих и живущих постоянно. А рыбаки местных деревень здесь вылавливают угря. Для чего? Читайте ниже!

Гастрономическая Мекка Валенсии

После прогулки по озеру мы отправимся на родину валенсийской паэльи. Именно сюда приезжают путешественники со всей Европы, чтобы попробовать это блюдо, приготовленное из местного эксклюзивного сорта риса. А ещё здесь у вас будет возможность открыть для себя малоизвестный гастрономический специалитет региона — тушёного пресноводного угря с картофелем.

Организационные детали

Дополнительные расходы