Увидеть, как делают шоколад, поплавать на лодке и попробовать легендарную паэлью
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Описание
Что вас ожидает
Шоколадная фабрика
Частная шоколадная фабрика находится в 45 км от Валенсии и существует с 1870 года. Там же есть тематический музей. Вы познакомитесь с историей шоколада и увидите, как он производится. А ещё попробуете только что сделанный продукт!
В магазинчике при фабрике по желанию купите шоколад разных сортов — с перцем и тростниковым сахаром по рецептам племён майя и ацтеков, рисом, бобами рожкового дерева и даже знаменитой валенсийской орчатой — с добавлением муки корнеплода чуфы, завезённого арабами в Валенсию в 8 веке.
Прогулка на лодке
По пройдёте по озеру Альбуфера — самому большому пресноводному водоёму Испании. Это национальный заповедник, в котором обитает около 300 видов птиц, мигрирующих и живущих постоянно. А рыбаки местных деревень здесь вылавливают угря. Для чего? Читайте ниже!
Гастрономическая Мекка Валенсии
В одну такую деревеньку мы и поедем после прогулки по озеру. Это гастрономическая Мекка и родина валенсийской паэльи. Сюда едут туристы со всей Европы, чтобы попробовать настоящее блюдо, приготовленное из эксклюзивного сорта риса. И здесь же вы по желанию отведаете вкуснейший тушёный картофель с пресноводным угрём.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Прогулка на лодке — 5 евро/взрослый (для детей бесплатно)
- Билет в музей шоколада — 4 евро/взрослый (для детей бесплатно)
- Обед в ресторане — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом месте Валенсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.