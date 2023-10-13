Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья

Увидеть, как делают шоколад, поплавать на лодке и попробовать легендарную паэлью

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Приглашаю на лёгкую гастрономическо-природную экскурсию, которая подойдёт всем, кто хочет узнать больше о Валенсии, её природе и кухне. Вы посетите фабрику шоколада и удивитесь разнообразию вкусов. Совершите водную прогулку по озеру Альбуфера и полюбуетесь природой. И попробуете настоящую паэлью, ради которой сюда приезжают путешественники со всей Европы.
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает

Шоколадная фабрика

Частная шоколадная фабрика находится в 45 км от Валенсии и существует с 1870 года. Там же есть тематический музей. Вы познакомитесь с историей шоколада и увидите, как он производится. А ещё попробуете только что сделанный продукт!

В магазинчике при фабрике по желанию купите шоколад разных сортов — с перцем и тростниковым сахаром по рецептам племён майя и ацтеков, рисом, бобами рожкового дерева и даже знаменитой валенсийской орчатой — с добавлением муки корнеплода чуфы, завезённого арабами в Валенсию в 8 веке.

Прогулка на лодке

По пройдёте по озеру Альбуфера — самому большому пресноводному водоёму Испании. Это национальный заповедник, в котором обитает около 300 видов птиц, мигрирующих и живущих постоянно. А рыбаки местных деревень здесь вылавливают угря. Для чего? Читайте ниже!

Гастрономическая Мекка Валенсии

В одну такую деревеньку мы и поедем после прогулки по озеру. Это гастрономическая Мекка и родина валенсийской паэльи. Сюда едут туристы со всей Европы, чтобы попробовать настоящее блюдо, приготовленное из эксклюзивного сорта риса. И здесь же вы по желанию отведаете вкуснейший тушёный картофель с пресноводным угрём.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Прогулка на лодке — 5 евро/взрослый (для детей бесплатно)
  • Билет в музей шоколада — 4 евро/взрослый (для детей бесплатно)
  • Обед в ресторане — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом месте Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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