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Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"

Елена
Елена – Гид из Валенсии
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"
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Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"

Что вы увидите

  • Средневековые башни Серрано
  • Центральный Рынок Валенсии
  • Базилику Святой Девы, Покровительницы Беззащитных
  • Кафедральный Собор Валенсии
  • Дворец валенсийских аристократов Маркизов Де Дос Агуас
  • Самый узкий дом в Европе
  • Город Наук и Искусств
  • Квартал Эйшампле с выдающимися зданиями постройки конца XIX века
  • Площадь для боя быков
  • Северный вокзал Валенсии
  • Рынок Колумба
  • Квартал Эль Кабаньяль
Эта экскурсия ⛳ позволит вам познакомиться со всем городом.
Я встречу вас в удобном вам месте в Валенсии.
В первой части экскурсии 🧭 мы познакомимся с современной частью Валенсии. Вы увидите порт, пляжи Валенсии, престижный буржуазный квартал Эйшампле, Северный вокзал и Площадь для корриды, а также мы посетим знаменитый научно-развлекательный комплекс Город 🏙️ Наук и Искусств.
В Городе Наук и Искусств мы обязательно сделаем остановку, где я расскажу вам про историю 📖 создания и предназначение всех зданий этого футуристического компекса!
Затем мы отправимся в исторический центр города, где во время прогулки по улочкам Старого города я познакомлю вас с историей и всеми основными достопримечательностями 🏛️ Валенсии!

Вы увидите:

    Средневековые башни Серрано
    Центральный Рынок Валенсии
    Базилику Святой Девы, Покровительницы Беззащитных
    Кафедральный Собор Валенсии
    Дворец валенсийских аристократов Маркизов Де Дос Агуас
    Самый узкий дом в Европе
    .. И многое- многое-другое в компании лицензированного гида Валенсии!
    Экскурсия проходит в неспешном ритме и во время экскурсии мы сделаем перерыв в старейшей орчатерии в Валенсии, где вы сможете попробовать знаменитую валенсийскую орчату (а в прохладное время года - вкуснейший горячий шоколад с пончиками)
    Что входит
    • Транспорт и услуги лицензированного гида Валенсии
    • Эту экскурсию я провожу на новом и очень комфортабельном автомобиле с панорамной крышей Citroen C4 Grand Picasso.
    Что не входит
    • Входные билеты в музеи
    • напитки
    Начало и место завершения
    🚩 В удобном для вас месте в городе Валенсии
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Вся Валенсия"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена
    Елена
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    Елена проводит ещё 1 экскурсию

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