Эта экскурсия ⛳ позволит вам познакомиться со всем городом.
Я встречу вас в удобном вам месте в Валенсии.
В первой части экскурсии 🧭 мы познакомимся с современной частью Валенсии. Вы увидите порт, пляжи Валенсии, престижный буржуазный квартал Эйшампле, Северный вокзал и Площадь для корриды, а также мы посетим знаменитый научно-развлекательный комплекс Город 🏙️ Наук и Искусств.
В Городе Наук и Искусств мы обязательно сделаем остановку, где я расскажу вам про историю 📖 создания и предназначение всех зданий этого футуристического компекса!
Затем мы отправимся в исторический центр города, где во время прогулки по улочкам Старого города я познакомлю вас с историей и всеми основными достопримечательностями 🏛️ Валенсии!
Вы увидите:
Средневековые башни Серрано
Центральный Рынок Валенсии
Базилику Святой Девы, Покровительницы Беззащитных
Кафедральный Собор Валенсии
Дворец валенсийских аристократов Маркизов Де Дос Агуас
Самый узкий дом в Европе
.. И многое- многое-другое в компании лицензированного гида Валенсии!
Экскурсия проходит в неспешном ритме и во время экскурсии мы сделаем перерыв в старейшей орчатерии в Валенсии, где вы сможете попробовать знаменитую валенсийскую орчату (а в прохладное время года - вкуснейший горячий шоколад с пончиками)