Эта экскурсия ⛳ позволит вам познакомиться со всем городом.

Я встречу вас в удобном вам месте в Валенсии.

В первой части экскурсии 🧭 мы познакомимся с современной частью Валенсии. Вы увидите порт, пляжи Валенсии, престижный буржуазный квартал Эйшампле, Северный вокзал и Площадь для корриды, а также мы посетим знаменитый научно-развлекательный комплекс Город 🏙️ Наук и Искусств.

В Городе Наук и Искусств мы обязательно сделаем остановку, где я расскажу вам про историю 📖 создания и предназначение всех зданий этого футуристического компекса!

Затем мы отправимся в исторический центр города, где во время прогулки по улочкам Старого города я познакомлю вас с историей и всеми основными достопримечательностями 🏛️ Валенсии!

Вы увидите:

Средневековые башни Серрано

Центральный Рынок Валенсии

Базилику Святой Девы, Покровительницы Беззащитных

Кафедральный Собор Валенсии

Дворец валенсийских аристократов Маркизов Де Дос Агуас

Самый узкий дом в Европе

.. И многое- многое-другое в компании лицензированного гида Валенсии!

Экскурсия проходит в неспешном ритме и во время экскурсии мы сделаем перерыв в старейшей орчатерии в Валенсии, где вы сможете попробовать знаменитую валенсийскую орчату (а в прохладное время года - вкуснейший горячий шоколад с пончиками)