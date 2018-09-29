3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в валенсийскую провинцию Кастельон, чтобы увидеть две её главные достопримечательности — замки Пеньисколы и Вилафамеса. На экскурсии вы познакомитесь с их насыщенной прошлой жизнью, прогуляетесь по типичным для этого региона улочкам и пообедаете в приятном рыбном ресторанчике.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вилафамес — город среди красных скал

Наше путешествие начнётся в живописном Вилафамесе, включённом в список «Самых красивых деревень Испании». Вы пройдётесь по его историческому центру 13-15 вв., лабиринту узких улочек и мощёных лестниц. Увидите домики, выстроившиеся по склону холма, средневековые стены, величественный замок и знаменитую каменную глыбу Рока Гросса (Большая скала) — геологическое чудо и символ города. И насладитесь видами на горы и долины с полями миндаля.

Красотка на «берегу апельсинового цвета»

Следующая точка нашего маршрута — прекрасный курортный городок Пеньискола. Помимо отличных пляжей он известен тем, что здесь снимали сцены «Игры престолов», а главное — своим таинственным замком тамплиеров.

История мистического замка

На экскурсии вы познакомитесь с историческим памятником — замком, построенным тамплиерами в 1294 году на самой высокой части скалы. Здесь жил антипапа Бенедикт XIII, неординарная личность. Расскажу вам о непростой жизни этого человека, о временах Великого раскола и эпохе преследований.

Панорамные виды и прогулка по центру

С вершины замка вы увидите весь старый город и залив как на ладони, а спустившись в исторический центр, прогуляетесь по колоритным улочкам этого рыбацкого городка с очаровательными бело-синими домами. Услышите о местном образе жизни и культуре, а в завершении прогулки можно будет зайти на обед в один из отличных местных ресторанов, где вам предложат изысканные блюда из свежих морепродуктов.

Почему стоит выбрать эту экскурсию

Вы оцените два контрастных, но невероятно красивых города за один день — без спешки и по комфортному маршруту. Познакомитесь со средневековой архитектурой, насладитесь видами и сделаете массу фотографий.

Организационные детали