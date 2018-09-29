3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наше путешествие начнётся в живописном Вилафамесе, включённом в список «Самых красивых деревень Испании». Вы пройдётесь по его историческому центру 13-15 вв., лабиринту узких улочек и мощёных лестниц. Увидите домики, выстроившиеся по склону холма, средневековые стены, величественный замок и знаменитую каменную глыбу Рока Гросса (Большая скала) — геологическое чудо и символ города. И насладитесь видами на горы и долины с полями миндаля.
Красотка на «берегу апельсинового цвета»
Следующая точка нашего маршрута — прекрасный курортный городок Пеньискола. Помимо отличных пляжей он известен тем, что здесь снимали сцены «Игры престолов», а главное — своим таинственным замком тамплиеров.
История мистического замка
На экскурсии вы познакомитесь с историческим памятником — замком, построенным тамплиерами в 1294 году на самой высокой части скалы. Здесь жил антипапа Бенедикт XIII, неординарная личность. Расскажу вам о непростой жизни этого человека, о временах Великого раскола и эпохе преследований.
Панорамные виды и прогулка по центру
С вершины замка вы увидите весь старый город и залив как на ладони, а спустившись в исторический центр, прогуляетесь по колоритным улочкам этого рыбацкого городка с очаровательными бело-синими домами. Услышите о местном образе жизни и культуре, а в завершении прогулки можно будет зайти на обед в один из отличных местных ресторанов, где вам предложат изысканные блюда из свежих морепродуктов.
Почему стоит выбрать эту экскурсию
Вы оцените два контрастных, но невероятно красивых города за один день — без спешки и по комфортному маршруту. Познакомитесь со средневековой архитектурой, насладитесь видами и сделаете массу фотографий.
Организационные детали
Входной билет в замок (не входит в стоимость экскурсии): общий — €5, пенсионеры и дети от 9 до 16 лет — €3,50, дети до 8 лет — бесплатно
Время работы: летом с 9:30 до 21:30, зимой с 10:30 до 17:30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3291 туриста
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а читать дальшеуменьшить
особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Путешествие в Пеньисколу произвело на нас неизгладимое впечатление. Чудесный маленький старинный городок с извилистыми чистейшими улицами и светлыми домами. Наш гид Дмитрий очень увлекательно рассказал об истории замка тамплиеров, а читать дальшеуменьшить
сам замок просто поразителен! Надо обязательно попасть внутрь, походить по его мрачным залам, и потом подняться наверх замка и замереть от восхищения от великолепных видов в на море и город! Эту экскурсию обязательно надо посетить, особенно с таким интересным и внимательным гидом, как Дмитрий.
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Марина
Посещение замка в Пеньисколе вполне можно совместить с пляжным отдыхом, тк пляж и замок находятся рядом, и вкусным обедом на набережной
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в
владимир
Все было хорошо.
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