3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Пеньискола и мистический замок тамплиеров

Средневековые легенды и история кастельонского городка

Dmitri
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Dmitri – ваш гид
Вы отправитесь в город на Коста-дель-Асаар, известный своими пляжами, впечатляющими крепостными сооружениями и мистическими историями, связанными с главной достопримечательностью Пеньисколы — замком тамплиеров.

На прогулке вы познакомитесь с насыщенной прошлой жизнью этого средиземноморского города и легендами о местных оккультистах и алхимиках, прогуляетесь по типичным для этого региона улочкам и пообедаете в приятном рыбном ресторанчике.
235 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров

Что вас ожидает

Красотка на «берегу апельсинового цвета»
Почти на полпути между Барселоной и Валенсией, в провинции Кастельон на Коста-дель-Асаар (Costa del Azahar, Берег апельсинового цвета) находится прекрасный курортный городок Пеньискола. Помимо отличных пляжей, город известен тем, что здесь снимали сцены «Игры престолов», а главное — своим таинственным замком тамплиеров, который станет центральным объектом нашего маршрута.

История мистического замка
На экскурсии вы познакомитесь с историко-художественном памятником — замком Пеньисколы. Построенный тамплиерами в 1294 году на самой высокой части скалы, на остатках старой арабской крепости, он претерпел в 15 веке незначительные изменения по указанию папы Бенедикта XIII. Я расскажу вам о непростой жизни этого человека, о временах Великого раскола и эпохе преследований. А также о легенде, согласно которой в замке с тех пор находится спрятанный Имперский Кодекс, содержащий особые тайны христианства и так до сих пор и не найденный. Кроме того, поговорим и о других мистических историях, ведь здесь во времена Средневековья жили оккультисты и алхимики, посвятившие себя изучение эзотерики и сознания человека.

Панорамные виды и прогулка по центру
Поднявшись на самый верх замка, вы увидите весь старый город как на ладони, а спустившись в исторический центр, прогуляетесь по колоритным улочкам этого рыбацкого городка с типичными для этого района средиземноморья синими и белыми домами. По пути я расскажу вам о местном образе жизни и культуре солнечного региона, а в завершении прогулки можно будет зайти на обед в один из отличных местных ресторанов, где вам предложат изысканные блюда из свежих морепродуктов.

Организационные детали

  • Входной билет в замок (не входит в стоимость экскурсии): общий — 5 €, пенсионеры и дети от 9 до 16 лет — 3.50 €, дети до 8 лет бесплатно.
  • Время работы летом с 09.30 до 21.30
  • Время работы зимой с 10.30 до 17.30
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
Пеньискола и мистический замок тамплиеров

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitri
Dmitri
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 июня 2019
Посещение замка в Пеньисколе вполне можно совместить с пляжным отдыхом, тк пляж и замок находятся рядом, и вкусным обедом на набережной
28 апреля 2019
Все было хорошо.
29 сентября 2018
Путешествие в Пеньисколу произвело на нас неизгладимое впечатление. Чудесный маленький старинный городок с извилистыми чистейшими улицами и светлыми домами. Наш гид Дмитрий очень увлекательно рассказал об истории замка тамплиеров, а сам замок просто поразителен! Надо обязательно попасть внутрь , походить по его мрачным залам, и потом подняться наверх замка и замереть от восхищения от великолепных видов в на море и город! Эту экскурсию обязательно надо посетить, особенно с таким интересным и внимательным гидом, как Дмитрий.

Dmitri проводит ещё 5 экскурсий

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