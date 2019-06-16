3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красотка на «берегу апельсинового цвета»

Почти на полпути между Барселоной и Валенсией, в провинции Кастельон на Коста-дель-Асаар (Costa del Azahar, Берег апельсинового цвета) находится прекрасный курортный городок Пеньискола. Помимо отличных пляжей, город известен тем, что здесь снимали сцены «Игры престолов», а главное — своим таинственным замком тамплиеров, который станет центральным объектом нашего маршрута.

История мистического замка

На экскурсии вы познакомитесь с историко-художественном памятником — замком Пеньисколы. Построенный тамплиерами в 1294 году на самой высокой части скалы, на остатках старой арабской крепости, он претерпел в 15 веке незначительные изменения по указанию папы Бенедикта XIII. Я расскажу вам о непростой жизни этого человека, о временах Великого раскола и эпохе преследований. А также о легенде, согласно которой в замке с тех пор находится спрятанный Имперский Кодекс, содержащий особые тайны христианства и так до сих пор и не найденный. Кроме того, поговорим и о других мистических историях, ведь здесь во времена Средневековья жили оккультисты и алхимики, посвятившие себя изучение эзотерики и сознания человека.

Панорамные виды и прогулка по центру

Поднявшись на самый верх замка, вы увидите весь старый город как на ладони, а спустившись в исторический центр, прогуляетесь по колоритным улочкам этого рыбацкого городка с типичными для этого района средиземноморья синими и белыми домами. По пути я расскажу вам о местном образе жизни и культуре солнечного региона, а в завершении прогулки можно будет зайти на обед в один из отличных местных ресторанов, где вам предложат изысканные блюда из свежих морепродуктов.