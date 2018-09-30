3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка среди скал и ущелий

Вы посетите великолепный природный парк «Разрезанная скала», о котором знают очень немногие путешественники. Мы пройдем по одному из самых зрелищных маршрутов Валенсии, насладимся панорамами и потрясающими видами скал, карьеров и загадочных ущелий. Я проведу вас по самому удобному маршруту к древнему акведуку, а по дороге нам встретятся живописные площадки для отдыха и изумительные виды для фотографий!

Наследие Древнего Рима

Главная часть нашей экскурсии – прогулка по величественному романскому акведуку, который построен римлянами в I – II веках нашей эры и невероятно органично вписывается в природный ландшафт. Это четвёртый по величине акведук в Испании и единственный – в Валенсийском сообществе! Вы пройдетесь по вершине акведука над пропастью, рассмотрите его со стороны, а также узнаете много интересного об устройстве римских акведуков и виадуков.