3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите великолепный природный парк «Разрезанная скала», о котором знают очень немногие путешественники. Мы пройдем по одному из самых зрелищных маршрутов Валенсии, насладимся панорамами и потрясающими видами скал, карьеров и загадочных ущелий. Я проведу вас по самому удобному маршруту к древнему акведуку, а по дороге нам встретятся живописные площадки для отдыха и изумительные виды для фотографий!
Наследие Древнего Рима
Главная часть нашей экскурсии – прогулка по величественному романскому акведуку, который построен римлянами в I – II веках нашей эры и невероятно органично вписывается в природный ландшафт. Это четвёртый по величине акведук в Испании и единственный – в Валенсийском сообществе! Вы пройдетесь по вершине акведука над пропастью, рассмотрите его со стороны, а также узнаете много интересного об устройстве римских акведуков и виадуков.
Организационные детали
Экскурсию лучше проводить в первой половине дня, когда еще не очень жарко. С собой желательно взять удобную обувь и одежду, защиту от солнца. Также рекомендуем взять воду и небольшой перекус в дорогу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3296 туристов
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а читать дальшеуменьшить
особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
За нашу поезду по Испании весной 2026 мы побывали в шести городах: Барселона, Валенсия, Аликанте, Толедо, Мадрид, Сарагоса. И экскурсию по Валенсии мы выбрали не стандартно городскую, Дмитрий отвез нас читать дальшеуменьшить
к потрясающим локациям недалеко от города. Римский акведук 1 века н. э. - тут попадание в самое сердце - во-первых, он хорошо сохранился, во вторых, по нему можно гулять и, в-третьих, место невероятно красивое. Второй нашей остановкой стал арабский замок 11 века н. э. в местечке Чуллия. И снова потрясающие виды на природный ландшафт, городок и сам замок. А еще Дмитрий приятный и легкий собеседник, мы узнали много и про современную жизнь в Валенсии и про историю комьюнидада. Рекомендую.
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Ольга
Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый читать дальшеуменьшить
воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!!
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Татьяна
Экскурсия, определенно, подходит для тех, кто хочет взглянуть за пределы города и отойти от изысков архитекторов к истокам строительства. Впечатляет размах, удивляет расчетливость, а горные пейзажи захватывают дух! Спасибо Дмитрию за возможность соприкоснуться с древностью в относительной близости от современности - это непередаваемые ощущения! Очень довольны, что посетили экскурсию, узнали много нового, интересного и насладились прекрасной природой горной местности.
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E
Elena
Прекрасная экскурсия, четко и хорошо организованная. Дмитрий замечательно провел её и даже перестроил немного, специально для нас, так что мы получили ещё больше впечатлений. Очень красивые виды. Кроме того Дмитрий рассказал нам много интересного и о Валенсии, эту информацию можно получить только от местных жителей, что очень помогло нам в последующие дни, проведенные в Валенсии.
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Лилия
Дмитрий провел нам замечательную экскурсию по уникальному маршруту, который позволяет оценить как красоту природы, так и увидеть уникальные строения древнеримской империи. Поездка и экскурсия были познавательными. Дмитрий также смог создать непринужденную и доброжелательную атмосферу. Время пролетело незаметно.
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В
Валерия
Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
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