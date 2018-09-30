3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите великолепный природный парк «Разрезанная скала», о котором знают очень немногие путешественники. Мы пройдем по одному из самых зрелищных маршрутов Валенсии, насладимся панорамами и потрясающими видами скал, карьеров и загадочных ущелий. Я проведу вас по самому удобному маршруту к древнему акведуку, а по дороге нам встретятся живописные площадки для отдыха и изумительные виды для фотографий!
Наследие Древнего Рима
Главная часть нашей экскурсии – прогулка по величественному романскому акведуку, который построен римлянами в I – II веках нашей эры и невероятно органично вписывается в природный ландшафт. Это четвёртый по величине акведук в Испании и единственный – в Валенсийском сообществе! Вы пройдетесь по вершине акведука над пропастью, рассмотрите его со стороны, а также узнаете много интересного об устройстве римских акведуков и виадуков.
Организационные детали
Экскурсию лучше проводить в первой половине дня, когда еще не очень жарко. С собой желательно взять удобную обувь и одежду, защиту от солнца. Также рекомендуем взять воду и небольшой перекус в дорогу.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Экскурсия удалась . Остались очень довольны . Впечатлил акведук. Архитектурная постройка среди гор ! Грандиозно ! Пейзаж незабываемый . И это несколько тысяч лет назад ! Советуем посетить данную экскурсию
Elena
12 ноября 2017
Прекрасная экскурсия, четко и хорошо организованная. Дмитрий замечательно провел её и даже перестроил немного, специально для нас, так что мы получили ещё больше впечатлений .Очень красивые виды. Кроме того Дмитрий рассказал нам много интересного и о Валенсии, эту информацию можно получить только от местных жителей, что очень помогло нам в последующие дни, проведенные в Валенсии.
Татьяна
25 апреля 2017
Экскурсия, определенно, подходит для тех, кто хочет взглянуть за пределы города и отойти от изысков архитекторов к истокам строительства. Впечатляет размах, удивляет расчетливость, а горные пейзажи захватывают дух! Спасибо Дмитрию за возможность соприкоснуться с древностью в относительной близости от современности - это непередаваемые ощущения! Очень довольны, что посетили экскурсию, узнали много нового, интересного и насладились прекрасной природой горной местности.
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
В Валенсию невозможно не влюбиться! В этом вы убедитесь на нашей прогулке по историческому центру города, где сосредоточены его самые яркие достопримечательности. Мы увидим чашу Святого Грааля, признанного Ватиканом, поговорим о местной кухне, познакомимся с историческим наследием города и по-настоящему прочувствуем атмосферу Валенсии.
Проникнуться духом романов Сервантеса и фантастическими пейзажами Кастильи-Ла-Манчи
Это путешествие приведёт вас в знаменитое сообщество Кастилья-Ла-Манча, где откроется разительное отличие от Валенсийского сообщества! Вы соприкоснетесь с историей средневековой Испании в городке Куэнка, увидите легендарные «Висячие дома» 14 века, а после встретитесь с безумными творениями природы — скалами невероятных форм в заповеднике Зачарованный город.
Посетить пиратский музей, попробовать настоящую паэлью и прокатиться на лодке по живописному озеру
Мы отправимся в курортный город Кульера, который по праву читается жемчужиной валенсийского побережья. Вас ждут лучшие пляжи, потрясающий вид на морской залив и единственный в Испании пиратский музей. А в колоритной деревушке Эль Пальмар вы попробуете настоящую валенсийскую паэлью на дровах, рецепт которой придумали именно здесь!
Средневековые легенды и история кастельонского городка
Вы отправитесь в город на Коста-дель-Асаар, известный своими пляжами, впечатляющими крепостными сооружениями и мистическими историями, связанными с главной достопримечательностью Пеньисколы — замком тамплиеров. На прогулке вы познакомитесь с насыщенной прошлой жизнью этого средиземноморского города и легендами о местных оккультистах и алхимиках, прогуляетесь по типичным для этого региона улочкам и пообедаете в приятном рыбном ресторанчике.
Действующая церковь в гроте, колоритный город и музей оливкового масла
Я познакомлю вас с удивительными достопримечательностями Валенсии в стороне от стандартных туристических маршрутов. Вы увидите действующее святилище в глубоком гроте, путь к которому лежит среди гор национального природного парка. А затем посетим колоритный город Сегорбе и его музей оливкового масла, единственный в Валенсийском сообществе.
Проплыть по самой длинной подземной реке в Европе и познакомиться с дивной природой Валенсии
Предлагаю вам отправиться к пещерам Святого Иосифа, которые расположились в природном заповеднике живописной провинции Кастельон. Вам предстоит проплыть по самой длинной подземной реке в Европе, рассматривая загадочные сталактиты и наскальные рисунки древних поселенцев. Это путешествие откроет для вас новые природные красоты прекрасной Валенсии: цветущие апельсиновые поля, горные вершины и фантастические пещерные пейзажи.
Посетить винодельческую провинцию Валенсии, продегустировать местные вина и колбасы
Всех ценителей испанского вина я приглашаю в гастрономическое путешествие по винодельческой провинции Рекена. Этот уголок Валенсии славится качеством вина и кавы, а также вкуснейшими колбасными изделиями. Хотите прогуляться по улочкам средневекового города, спуститься в пещеры, которые раньше служили винными погребами, попробовать колбасу с шампанским или апельсинами, продегустировать лучшие вина Валенсии? Тогда отправляемся в путь!