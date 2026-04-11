3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предлагает путешествие в национальный парк «Разрезанная скала», который скрыт от глаз большинства туристов.Здесь открываются захватывающие виды на скалы и ущелья, а также возможность пройтись по древнему римскому акведуку, который

является четвёртым по величине в Испании. Это идеальная возможность узнать больше о культуре и инженерных достижениях древних римлян, наслаждаясь природными красотами. Прогулка по акведуку, расположенному над пропастью, подарит незабываемые эмоции и позволит сделать уникальные фотографии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка среди скал и ущелий

Вы посетите великолепный природный парк «Разрезанная скала», о котором знают очень немногие путешественники. Мы пройдем по одному из самых зрелищных маршрутов Валенсии, насладимся панорамами и потрясающими видами скал, карьеров и загадочных ущелий. Я проведу вас по самому удобному маршруту к древнему акведуку, а по дороге нам встретятся живописные площадки для отдыха и изумительные виды для фотографий!

Наследие Древнего Рима

Главная часть нашей экскурсии – прогулка по величественному романскому акведуку, который построен римлянами в I – II веках нашей эры и невероятно органично вписывается в природный ландшафт. Это четвёртый по величине акведук в Испании и единственный – в Валенсийском сообществе! Вы пройдетесь по вершине акведука над пропастью, рассмотрите его со стороны, а также узнаете много интересного об устройстве римских акведуков и виадуков.

Организационные детали

Экскурсию лучше проводить в первой половине дня, когда еще не очень жарко. С собой желательно взять удобную обувь и одежду, защиту от солнца. Также рекомендуем взять воду и небольшой перекус в дорогу.