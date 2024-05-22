1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Вы увидите действующее святилище в глубоком гроте, путь к которому лежит среди гор национального природного парка»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
«Вы посетите великолепный природный парк «Разрезанная скала», о котором знают очень немногие путешественники»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
«Вы увидите крупнейший парк в Испании — Турию, средневековые мосты, его пересекающие, и стадион Месталья, где играет футбольный клуб Валенсии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
«12 мостов парка Турия, расположенного в осушённом русле реки»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €111 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке
Начало: у башен Серранос
«Пройдёмся вдоль парка Турия — самого большого в Валенсии, возведённого на месте осушенного русла реки»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по зелёным оазисам Валенсии: парк Турия, Королевский сад, сад Монфорте
Захватывающая прогулка по самым живописным паркам Валенсии с профессиональной фотосессией. Откройте для себя красоту и историю города через объектив
Начало: У входа в Королевский сад
«Вы увидите пышную растительность парка Турия, включая шипастые бутылочные деревья»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €72 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 мая 2024Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
- VVladimir5 мая 2024Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
- ВВалерия29 апреля 2024Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
- ССтепан5 апреля 2024Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ММилана7 октября 2023Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
- ННатали11 сентября 2023Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!
- ЕЕлена25 августа 2023Маршрут грамотно подобран, учитывалась жара и наличие детей, все было очень интересно, просто влюбились в город!! Спасибо
- FFidan30 июня 2023Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
- ССергей6 января 2019Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.
- ЕЕлена20 сентября 2018Спасибо Дмитрий за увлекательную экскурсию, мы посетили церковь в пещере, городок Сегорбе с оливковой фермой, а также увидели оливковое дерево 1500 летней давности и множество других растений региона. Дмитрий рассказал о Валенсии посоветовал нам прекрасный ресторан и вино, спасибо 😄
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
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