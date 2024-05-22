Экскурсии по паркам Валенсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки» в Валенсии на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святая пещера и средневековый Сегорбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Вы увидите действующее святилище в глубоком гроте, путь к которому лежит среди гор национального природного парка»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
«Вы посетите великолепный природный парк «Разрезанная скала», о котором знают очень немногие путешественники»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
«Вы увидите крупнейший парк в Испании — Турию, средневековые мосты, его пересекающие, и стадион Месталья, где играет футбольный клуб Валенсии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
«12 мостов парка Турия, расположенного в осушённом русле реки»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 111 за всё до 10 чел.
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке
Начало: у башен Серранос
«Пройдёмся вдоль парка Турия — самого большого в Валенсии, возведённого на месте осушенного русла реки»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 65 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по парку Турия, Королевскому саду и саду Монфорте
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по зелёным оазисам Валенсии: парк Турия, Королевский сад, сад Монфорте
Захватывающая прогулка по самым живописным паркам Валенсии с профессиональной фотосессией. Откройте для себя красоту и историю города через объектив
Начало: У входа в Королевский сад
«Вы увидите пышную растительность парка Турия, включая шипастые бутылочные деревья»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 72 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
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    стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!!

    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -
  • V
    Vladimir
    5 мая 2024
    Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
    Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
    Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
  • С
    Степан
    5 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
  • М
    Милана
    7 октября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
  • Н
    Натали
    11 сентября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Маршрут грамотно подобран, учитывалась жара и наличие детей, все было очень интересно, просто влюбились в город!! Спасибо
  • F
    Fidan
    30 июня 2023
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
  • С
    Сергей
    6 января 2019
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Организовано все прекрасно, экскурсия прошла отлично, узнали много нового без перегруза информацией. Спасибо большое Дмитрию за проведённое время. В следующий раз обратимся обязательно к нему.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2018
    Святая пещера и средневековый Сегорбе
    Спасибо Дмитрий за увлекательную экскурсию, мы посетили церковь в пещере, городок Сегорбе с оливковой фермой, а также увидели оливковое дерево 1500 летней давности и множество других растений региона. Дмитрий рассказал о Валенсии посоветовал нам прекрасный ресторан и вино, спасибо 😄

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Парки»

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  5. Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Парки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 210. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 30 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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