Хочется совместить природные чудеса и знакомство с городом? Тогда эта экскурсия станет идеальным выбором. Вы совершите путешествие по загадочной подземной реке в пещерах Святого Иосифа, увидите гроты, сталактиты и следы древних. А затем отправитесь на автомобильную экскурсию по Валенсии. Вас ждут старинные кварталы, морское побережье и футуристический Город наук и искусств.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €360 за экскурсию

Ваш гид в Валенсии

Описание экскурсии

Путешествие на лодке по подземному миру

Мы отправимся в природный парк Сьерра-де-Эспадан, где находится одно из самых необычных природных мест региона. Здесь берёт начало подземная река, уходящая в глубину горного массива. Вы проплывёте по таинственной реке, проходящей через систему пещер. Увидите причудливые гроты, сталактиты и сталагмиты, созданные природой за тысячи лет.

Следы первобытных людей

Мы поговорим о древней истории этих мест и обсудим, кто населял пещеры задолго до появления современных городов и государств.

Город наук и искусств

После возвращения в Валенсию посетим знаменитый архитектурный комплекс, ставший символом современного города. Вас ждут впечатляющие футуристические сооружения, необычные ракурсы и лучшие фотолокации.

Парк Турия

Проедем через огромный зелёный парк, созданный на месте бывшего русла реки, и поговорим, как одно из крупнейших инженерных решений изменило жизнь Валенсии.

Морская Валенсия

Исследуем район порта, городские пляжи и знаменитый рыбацкий квартал Эль-Кабаньяль, сохранивший особую атмосферу приморской жизни.

Элегантные кварталы города

Познакомимся с районом Эйшампле, где сосредоточены красивые особняки, широкие проспекты и лучшие образцы городской архитектуры конца 19 — начала 20 века.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в пещеры — 14 евро/взрослый, 9 евро/детский.