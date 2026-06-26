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Подземная река и Валенсия - за 1 день

От пещер Святого Иосифа до Города наук и искусств
Хочется совместить природные чудеса и знакомство с городом? Тогда эта экскурсия станет идеальным выбором.

Вы совершите путешествие по загадочной подземной реке в пещерах Святого Иосифа, увидите гроты, сталактиты и следы древних. А затем отправитесь на автомобильную экскурсию по Валенсии. Вас ждут старинные кварталы, морское побережье и футуристический Город наук и искусств.
Подземная река и Валенсия - за 1 день
Подземная река и Валенсия - за 1 день
Подземная река и Валенсия - за 1 день

Описание экскурсии

Путешествие на лодке по подземному миру

Мы отправимся в природный парк Сьерра-де-Эспадан, где находится одно из самых необычных природных мест региона. Здесь берёт начало подземная река, уходящая в глубину горного массива. Вы проплывёте по таинственной реке, проходящей через систему пещер. Увидите причудливые гроты, сталактиты и сталагмиты, созданные природой за тысячи лет.

Следы первобытных людей

Мы поговорим о древней истории этих мест и обсудим, кто населял пещеры задолго до появления современных городов и государств.

Город наук и искусств

После возвращения в Валенсию посетим знаменитый архитектурный комплекс, ставший символом современного города. Вас ждут впечатляющие футуристические сооружения, необычные ракурсы и лучшие фотолокации.

Парк Турия

Проедем через огромный зелёный парк, созданный на месте бывшего русла реки, и поговорим, как одно из крупнейших инженерных решений изменило жизнь Валенсии.

Морская Валенсия

Исследуем район порта, городские пляжи и знаменитый рыбацкий квартал Эль-Кабаньяль, сохранивший особую атмосферу приморской жизни.

Элегантные кварталы города

Познакомимся с районом Эйшампле, где сосредоточены красивые особняки, широкие проспекты и лучшие образцы городской архитектуры конца 19 — начала 20 века.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в пещеры — 14 евро/взрослый, 9 евро/детский.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 730 туристов
Hola! Разрешите представиться: меня зовут Елена, мне 35 лет, и я — профессиональный лицензированный гид Валенсийского региона. «Профессиональный и лицензированный» означает, что я успешно сдала экзамены в Министерстве Туризма и
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получила лицензию гида. В России училась на переводчика и закончила Университет Дружбы народов. В Валенсию я приехала после окончания университета, чтобы продолжить изучение испанского языка, а потом влюбилась в местную культуру, город и одного валенсийца — и осталась здесь навсегда! Я долго изучала историю Валенсии и Испании, особенности архитектуры, здешние обычаи и традиции. Все автомобильные экскурсии я провожу на комфортном 7-местном автомобиле. Моя задача — сделать вашу поездку идеальной и полной только волшебных впечатлений, поэтому я с радостью отвечу на любые вопросы по экскурсиям и организации вашего отдыха в Валенсии!

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