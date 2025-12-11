Индивидуальная
до 6 чел.
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра в 12:00
13 дек в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия - перекрёстки культур
Пройтись нехожеными тропами и узнать, как в Средние века жили вместе христиане, мусульмане и иудеи
Начало: В районе Центра современного искусства Кармен
Завтра в 10:30
14 дек в 10:30
€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия - первое знакомство
Познакомьтесь с Валенсией через её архитектуру и историю. Узнайте о знаменитых башнях, площадях и модернистских шедеврах в увлекательной экскурсии
Начало: Около башен Серранос
Завтра в 09:30
14 дек в 09:30
€139 за всё до 5 чел.
