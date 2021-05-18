Полезная информация о Валенсии
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Местное время в Валенсии
22:3636
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Валенсия
|По-английски
|Valencia
|Столица региона
|Валенсия является столицей региона
|Население города
|814 208 чел.
|Аэропорт
|Валенсия VLC
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря
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Валенсия
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