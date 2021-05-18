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Местное время в Валенсии
22:3636
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаВаленсия
По-английскиValencia
Столица регионаВаленсия является столицей региона
Население города814 208 чел.
АэропортВаленсия VLC
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота23 м. от уровня моря

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