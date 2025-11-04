На улицах старого города Валенсии и в королевских дворцах оживают захватывающие сюжеты.
Вы услышите истории о Бурбонах, увидите шедевры готики и узнаете, почему валенсийский Святой Грааль признан подлинным. Прогулка приведет вас
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увлекательные истории о Бурбонах
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🕌 Архитектурные шедевры готики
- 🏛️ Посещение знаменитых дворцов
- 🗺️ Знакомство с культурой Валенсии
Что можно увидеть
- Площадь мэрии
- Рыночная площадь
- Шёлковая биржа
- Кафедральный собор
- Площадь Альмойна
- Площадь Девы Марии
- Дворец Сервельо
- Дворец маркизов Дос Агуас
Описание экскурсии
Старый город Валенсии
- Площадь мэрии и здание Ратуши — вы узнаете, как развивалась Валенсия со времён Древнего Рима до Золотого века в составе Короны Арагона
- Рыночная площадь — увидите место, где сражались, торговали и судили в Средневековье
- Шёлковая биржа — полюбуетесь шедевром готики, занесённым в список ЮНЕСКО
- Кафедральный собор и его окрестности — мы обогнём храм, где, по преданию, хранится Святой Грааль — признанный Ватиканом (!)
- Нулевой километр и самый узкий дом Европы — вы пройдёте по знаковым точкам, скрытым в городской застройке
- Площадь Альмойна — именно здесь римляне основали первое поселение
- Площадь Девы Марии — мы завершим прогулку в самом сердце старой Валенсии
Королевская часть маршрута
- Дворец Сервельо — вы узнаете, как началась история испанской ветви Бурбонов и какие драмы скрыты за фасадом монархии. Увидите роскошные залы и королевские портреты. Услышите о придворных скандалах, политических интригах, любовных связях и заболеваниях Бурбонов. И разберётесь, кто на самом деле правил страной — учебники истории умалчивают о самых любопытных подробностях.
- Дворец маркизов Дос Агуас — мы осмотрим элегантные интерьеры и тайные комнаты. Здесь разноцветные фрески соседствуют с восхитительными лепными украшениями. В каждом зале — изысканная мебель, зеркала в резных позолоченных рамах и люстры, переливающиеся хрустальными гранями. Я расскажу о дворцовых легендах и о связи испанской короны с Екатериной II. В стенах дворца сегодня также располагается музей керамики — при желании мы заглянем и туда.
Вы узнаете:
- Как возникала и развивалась Валенсия — от римской колонии до современного города
- Как политика и правление Бурбонов повлияли на город в разные эпохи
- Почему именно валенсийский Святой Грааль признан подлинным католической церковью
- Кто жил в самом узком доме Европы и зачем он был построен
- За что Валенсия должна быть благодарна брату Наполеона
- И многое другое
А также я с удовольствие поделюсь с вами лучшими местами, где стоит попробовать национальную кухню и напитки.
Организационные детали
- Пешеходная экскурсия неутомительная
- Материал рассчитан на взрослых и заинтересованных подростков
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во Дворец Сервельо — €3 за чел., Дворец де Дос Агуас и музей керамики — €3 за чел. В обоих дворцах действует система льгот для детей, студентов, пенсионеров и членов многодетных семей — при предъявлении соответствующего документа. В первой половине дня по воскресеньям вход во дворцы свободный
- Мы можем дополнить экскурсию посещение Шёлковой биржи и Кафедрального собора за доплату
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Валенсии
Провела экскурсии для 60 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид валенсийского сообщества. Вся моя жизнь связана с туризмом. С красным дипломом я закончила институт по направлению «Туризм». Более 20 лет проработала в международных туристических принимающих компаниях разных стран.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 ноя 2025
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Яне в Валенсии, все прошло замечательно!
После бронирования экскурсии на сайте Яна сразу же прислала сообщение с подтверждением и приветствием😊
Встреча состоялась в назначенное время, без
Б
Билли
1 ноя 2025
Были в Валенсии во время круиза: ввиду ограниченности времени хотелось посмотреть максимально много за несколько часов, поэтому выбрали такой вариант. Попали мы аккурат на день города, поэтому часть мест были
Н
Нина
31 окт 2025
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, которую для нас организовала Яна. Во первых это был очень высокий сервис! Нас была группа из 13 человек
Гид встретила нас возле порта на отдельном
А
Андрей
28 сен 2025
Очень хороший лицензированный гид по Валенсии, всем советую обращаться к Яне, вы получите увлекательную и познавательную историю и даже больше
О
Олег
12 сен 2025
Классная и интересная экскурсия по исторической части Валенсии, Яна интересный рассказчик. На все достопримечательности попали без очередей
V
Viktoriia
27 авг 2025
Отличный гид, все было очень интересно и познавательно. Рекомендую 👍
А
Алена
10 авг 2025
Мы отдыхали с сыном в Валенсии. Нужна была экскурсия по старому городу, но я понимала, что мой ребенок 4 часа не выходит. Попросила Яну сократить экскурсию до 2,5. Но когда
Мария
8 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за удивительную экскурсию по Валенсии! Нас было немало — пятеро детей и несколько взрослых — и каждому было интересно с первой минуты и до
И
Ирина
7 авг 2025
Великолепный маршрут! Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, с одной стороны, правильно составленная логистика, с другой стороны. Помимо полной экскурсии по центру города, мы успели посетить два дворца, где узнали
