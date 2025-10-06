Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Амальфи – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Амальфи на русском языке, цены от €175. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
«После дегустации дойдём до отеля Вилла Романа, где вы полюбуетесь воплощением местной культуры в интерьере — античной плиткой и любопытными старинными вещицами»
Завтра в 11:30
11 дек в 10:30
€175 за всё до 8 чел.
По Амальфитанскому побережью - на скутере
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
«Все покупки и дегустации (по желанию) оплачиваются вами самостоятельно»
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
€250 за человека
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей (на байке)
На мотоцикле
13 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
«В стоимость экскурсии включена небольшая дегустация местных продуктов (вино, сыр, оливки, хлеб)»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€275 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 октября 2025
    Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
    Идеальный день! Красиво, вкусно, интересно!
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
    Экскурсия очень крутая. Василий отличный гид, при этом с чувством юмора и без нудятины. Мы задержались, но Василий нас подождал.
    Было интересно, мы посетили руины древнеримской виллы, прошли по лимонной тропе, насладились красивыми видами, посетили красивый лимонный сад и выпили настоящий лимонад, попробовали лимончело который делают из зелёных лимонов. Все было в лёгкой атмосфере, непринуждённо, интересно. Спасибо, Василий😀

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Дегустационные туры»

Сколько стоит экскурсия по Амальфи в декабре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 275. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от €175. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль