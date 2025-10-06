Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
«После дегустации дойдём до отеля Вилла Романа, где вы полюбуетесь воплощением местной культуры в интерьере — античной плиткой и любопытными старинными вещицами»
Завтра в 11:30
11 дек в 10:30
€175 за всё до 8 чел.
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
«Все покупки и дегустации (по желанию) оплачиваются вами самостоятельно»
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
€250 за человека
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
«В стоимость экскурсии включена небольшая дегустация местных продуктов (вино, сыр, оливки, хлеб)»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€275 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 октября 2025Идеальный день! Красиво, вкусно, интересно!
- ЕЕкатерина18 июня 2025Экскурсия очень крутая. Василий отличный гид, при этом с чувством юмора и без нудятины. Мы задержались, но Василий нас подождал.
