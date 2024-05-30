читать дальше

провела день со Станиславом". Экскурсия, в привычном понимании, это гид, который водит вас по достопримечательностям и рассказывает различные факты. А в случае со Станиславом весь день мне казалось, что я просто встретилась со старым другом, живущим на Амальфитанском побережье, который пригласил меня покататься по окрестностям, и это замечательно. Кроме каких-то исторических фактов, достопримечательностей и просто вводных данных о регионе, мы обсуждали быт, традиции, специфику общения; заезжали в кафешки, магазинчики, красивые места. По тому, как Станислав рассказывает истории и показывает окрестности, видно, насколько он любит этот регион, жизнь в нем, насколько ему комфортно находиться именно там, где он находится. И это безусловно подкупает, потому что вы проникаетесь этими эмоциями, и буквально в первые же минуты влюбляетесь в каждого, кого встречаете на своем пути, и чувствуете себя частью этого общества и их традиций. Кроме того, Станислав максимально гибок в экскурсионной программе: хотите шоппинг - пожалуйста, не хотите шоппинг, потому что вам хочется просто ездить по красивым местам, останавливаясь в кафешках и наслаждаясь видами - пожалуйста, хотите в пещеры - пожалуйста. Максимально комфортно, приятно и ненавязчиво. Во время следующего визита у меня ни на секунду не возникнет вопроса, кому звонить, чтобы прокатиться по Амальфитанскому побережью!