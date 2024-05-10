Экскурсии выходного дня в Амальфи

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Амальфи на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Амальфитанскому побережью с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
от 400 за всё до 5 чел.
Прогулка по историческому центру Амальфи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Амальфи: Собор Андрея Первозванного и фабрика бумаги
Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами и красивыми церквушками был излюбленным местом отдыха римских патрициев
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
150 за всё до 5 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
  • A
    Aysel
    6 января 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
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    еще более увлекательным, и мы полностью окунулись в атмосферу юга! Удобный трансфер от/до отеля, приятный бонус – вино! Очень довольны! 🌟

    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Прогулка по историческому центру Амальфи
    Мы были на экскурсии по городку Амальфи в конце ноября 2023 г с гидом Алиной. Она профессиональный гид и отличный
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    организатор, мы узнали очень много исторических фактов о городе. А какие великолепные виды мы увидели! Алина более 30 лет живет в Италии, поэтому много интересного рассказала про жизнь современных итальянцев тоже. Посетили храм Андрея Первозванного с очень подробной и в тоже время легкой экскурсией. В следующий раз обязательно обратимся к ней для посещения других городов Амальфийского побережья! Очень рекомендую! Спасибо ВАм!

  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Прогулка по историческому центру Амальфи
    Отличная экскурсия и очень профессиональный гид. Одна из наиболее понравившихся на амальфитанском побережье
  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
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    и через Амальфи поехали в Равелло, потом нас по договоренности отвезли в Солерно. Дорога сама по себе прекрасна, но узкая, и были небольшие пробки, переходы между городками заняли много времени. В результате увидели два чудесных города южной Италии и услышали рассказ о них. Нам больше понравился Равелло, он находится достаточно высоко и вид из виллы Руффало открывается невероятный. Мне показалось, что стоимость экскурсии завышена из-за необходимости привлекать водителя. Сама экскурсия содержательная, информации много; не хватает времени для полного восприятия. В следующий раз решили брать экскурсию с моря) И не торопиться…

    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи
  • Ю
    Юлия
    13 апреля 2023
    Прогулка по историческому центру Амальфи
    Очень понравилась экскурсия. Алина рассказала про собор в Амальфи, провела секретной дорогой, рассказала про мальтийский крест, про усовершенствование компаса, про то, что такое Рай для Амальфийцев! Очень интересно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «На выходные»

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  1. По Амальфитанскому побережью с ветерком
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  3. Тропа богов - миф или реальность?
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июле 2024
Сейчас в Амальфи в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 36 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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