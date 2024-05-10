1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
от €400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Амальфи: Собор Андрея Первозванного и фабрика бумаги
Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами и красивыми церквушками был излюбленным местом отдыха римских патрициев
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 мая 2024Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
- AAysel6 января 2024Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
- ЕЕлена13 декабря 2023Мы были на экскурсии по городку Амальфи в конце ноября 2023 г с гидом Алиной. Она профессиональный гид и отличный
- ООльга17 октября 2023Отличная экскурсия и очень профессиональный гид. Одна из наиболее понравившихся на амальфитанском побережье
- ЕЕлена13 октября 2023Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
- ЮЮлия13 апреля 2023Очень понравилась экскурсия. Алина рассказала про собор в Амальфи, провела секретной дорогой, рассказала про мальтийский крест, про усовершенствование компаса, про то, что такое Рай для Амальфийцев! Очень интересно, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июле 2024
Сейчас в Амальфи в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 36 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь