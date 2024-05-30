Экскурсии проходящие только летом в Амальфи

Найдено 5 экскурсий в категории «Летние» в Амальфи на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Амальфитанское побережье - мировое достояние
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 300 за всё до 10 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 400 за всё до 5 чел.
Прогулка по историческому центру Амальфи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Амальфи: Собор Андрея Первозванного и фабрика бумаги
Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами и красивыми церквушками был излюбленным местом отдыха римских патрициев
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 5 чел.
История Амальфи на каноэ
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
5 часов
История Амальфи на каноэ: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Амальфи на каноэ. Откройте для себя историю, культуру и гастрономию этого удивительного региона
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
260 за всё до 8 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: лимоны и лимончелло на Амальфитанском побережье
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: в городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили как пролетело время. Узнали про Амальфитанское побережье всё и даже больше!!)) Получили незабываемые впечатления в сопровождении с рассказами Станислава! Всем рекомендую!
    Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
  • J
    Julia
    30 апреля 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории.
    Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные историиНезабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории
  • Д
    Дарья
    27 апреля 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Я была на экскурсии со Станиславом в октябре 2023. Хотя формулировка "была на экскурсии" абсолютно неприменима к Станиславу. Скорее "я
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    провела день со Станиславом". Экскурсия, в привычном понимании, это гид, который водит вас по достопримечательностям и рассказывает различные факты. А в случае со Станиславом весь день мне казалось, что я просто встретилась со старым другом, живущим на Амальфитанском побережье, который пригласил меня покататься по окрестностям, и это замечательно. Кроме каких-то исторических фактов, достопримечательностей и просто вводных данных о регионе, мы обсуждали быт, традиции, специфику общения; заезжали в кафешки, магазинчики, красивые места. По тому, как Станислав рассказывает истории и показывает окрестности, видно, насколько он любит этот регион, жизнь в нем, насколько ему комфортно находиться именно там, где он находится. И это безусловно подкупает, потому что вы проникаетесь этими эмоциями, и буквально в первые же минуты влюбляетесь в каждого, кого встречаете на своем пути, и чувствуете себя частью этого общества и их традиций. Кроме того, Станислав максимально гибок в экскурсионной программе: хотите шоппинг - пожалуйста, не хотите шоппинг, потому что вам хочется просто ездить по красивым местам, останавливаясь в кафешках и наслаждаясь видами - пожалуйста, хотите в пещеры - пожалуйста. Максимально комфортно, приятно и ненавязчиво. Во время следующего визита у меня ни на секунду не возникнет вопроса, кому звонить, чтобы прокатиться по Амальфитанскому побережью!

  • A
    Aysel
    6 января 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
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    еще более увлекательным, и мы полностью окунулись в атмосферу юга! Удобный трансфер от/до отеля, приятный бонус – вино! Очень довольны! 🌟

    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Прогулка по историческому центру Амальфи
    Мы были на экскурсии по городку Амальфи в конце ноября 2023 г с гидом Алиной. Она профессиональный гид и отличный
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    организатор, мы узнали очень много исторических фактов о городе. А какие великолепные виды мы увидели! Алина более 30 лет живет в Италии, поэтому много интересного рассказала про жизнь современных итальянцев тоже. Посетили храм Андрея Первозванного с очень подробной и в тоже время легкой экскурсией. В следующий раз обязательно обратимся к ней для посещения других городов Амальфийского побережья! Очень рекомендую! Спасибо ВАм!

  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Прогулка по историческому центру Амальфи
    Отличная экскурсия и очень профессиональный гид. Одна из наиболее понравившихся на амальфитанском побережье
  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
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    и через Амальфи поехали в Равелло, потом нас по договоренности отвезли в Солерно. Дорога сама по себе прекрасна, но узкая, и были небольшие пробки, переходы между городками заняли много времени. В результате увидели два чудесных города южной Италии и услышали рассказ о них. Нам больше понравился Равелло, он находится достаточно высоко и вид из виллы Руффало открывается невероятный. Мне показалось, что стоимость экскурсии завышена из-за необходимости привлекать водителя. Сама экскурсия содержательная, информации много; не хватает времени для полного восприятия. В следующий раз решили брать экскурсию с моря) И не торопиться…

    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи
  • Ю
    Юлия
    13 апреля 2023
    Прогулка по историческому центру Амальфи
    Очень понравилась экскурсия. Алина рассказала про собор в Амальфи, провела секретной дорогой, рассказала про мальтийский крест, про усовершенствование компаса, про то, что такое Рай для Амальфийцев! Очень интересно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Летние»

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  1. Амальфитанское побережье - мировое достояние
  2. По Амальфитанскому побережью с ветерком
  3. Прогулка по историческому центру Амальфи
  4. История Амальфи на каноэ
  5. Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июне 2024
Сейчас в Амальфи в категории "Летние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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