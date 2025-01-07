1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
«Самой важной частью экскурсии станет посещение этого храма»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€134 за всё до 15 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Приглашаем в путешествие по Альберобелло и Локоротондо. Вас ждут трулли, старинные церкви и местное вино. Забронируйте незабываемую поездку
«Зайдёте в церковь Святого Антонио со сказочной архитектурой и церковь Святых Космы и Дамиана, где хранятся мощи этих медиков и покровителей Альберобелло»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
Посетить два древних итальянских города и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: У вашего отеля
«Оцените кафедральный собор, построенный Фридрихом II»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 января 2025Хочу поблагодарить Тимофея за прекрасную экскурсию / паломничество в Бари. Тимофей очень деликатно и профессионально рассказал историю Бари и историю перенесения мощей Николая Мирликийского.
- ННаталья4 января 2025Прекрасная экскурсия! Тимофей рассказывает очень интересно, не скучно. Большой объем информации,но при этом очень хорошо усваивается.
- ВВиолетта22 декабря 2024Действительно замечательная экскурсия! Огромная благодарность Тимофею! Всех благ! Надеюсь когда ни будь получиться еще приехать в Бари и обязательно осмотреть окрестности!
- ИИрина4 октября 2024Очень красивый город Альберобелло с домиками трулле не похож ни на какие другие. Локорокондо небольшой поделок с красивыми узкими улочками, по которым приятно прогуляться
- ААлёна6 августа 2024Однозначно стоит посетить эти два города, если вы в Апулии. Они очень разные, но оба потрясающие. Экскурсия прошла комфортно, с учётом наших пожеланий
- ИИван19 июля 2024Очень познавательная и душевная экскурсия. Большое спасибо Тимофею за столь содержательное и структурированное изложение материала. Было очень интересно. Ну и помимо самой экскурсии нам удалось прекрасно побеседовать в пути, что тоже очень и очень важно 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Святые места»
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