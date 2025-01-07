А Алексей Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия Хочу поблагодарить Тимофея за прекрасную экскурсию / паломничество в Бари. Тимофей очень деликатно и профессионально рассказал историю Бари и историю перенесения мощей Николая Мирликийского.

Н Наталья Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия Прекрасная экскурсия! Тимофей рассказывает очень интересно, не скучно. Большой объем информации,но при этом очень хорошо усваивается.

В Виолетта Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия Действительно замечательная экскурсия! Огромная благодарность Тимофею! Всех благ! Надеюсь когда ни будь получиться еще приехать в Бари и обязательно осмотреть окрестности!

И Ирина Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо Очень красивый город Альберобелло с домиками трулле не похож ни на какие другие. Локорокондо небольшой поделок с красивыми узкими улочками, по которым приятно прогуляться

А Алёна Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо Однозначно стоит посетить эти два города, если вы в Апулии. Они очень разные, но оба потрясающие. Экскурсия прошла комфортно, с учётом наших пожеланий