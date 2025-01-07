Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Бари

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Бари на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Пешая
18 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
«Также мы посетим главный кафедральный собор Святого Сабина, где покоятся мощи других христианских святых, и собор Девы Марии IX века»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
134 за всё до 15 чел.
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Приглашаем в путешествие по Альберобелло и Локоротондо. Вас ждут трулли, старинные церкви и местное вино. Забронируйте незабываемую поездку
«Зайдёте в церковь Святого Антонио со сказочной архитектурой и церковь Святых Космы и Дамиана, где хранятся мощи этих медиков и покровителей Альберобелло»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
Посетить два древних итальянских города и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: У вашего отеля
«Оцените кафедральный собор, построенный Фридрихом II»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
340 за всё до 4 чел.

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  1. Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
  2. Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
  3. Альтамура + Матера (из Бари на авто)
Сколько стоит экскурсия по Бари в январе 2025
Сейчас в Бари в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 380. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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