С Светлана Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо Мы совершили чудесное путешествие с Тимофеем. Огромное спасибо за интересный и познавательный рассказ. Будем рекомендовать эту экскурсию и конечно Тимофея, как экскурсовода, всем своим друзьям. Еще раз спасибо огромное.

И Ирина Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо Очень красивый город Альберобелло с домиками трулле не похож ни на какие другие. Локорокондо небольшой поделок с красивыми узкими улочками, по которым приятно прогуляться

А Алёна Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо Однозначно стоит посетить эти два города, если вы в Апулии. Они очень разные, но оба потрясающие. Экскурсия прошла комфортно, с учётом наших пожеланий

М Марина Древняя Матера читать дальше информацией,что позволило познакомиться с этим удивительным городом полноценно и разносторонне. Однозначно рекомендую посещение Матеры всем,кто интересуется историей и старинной архитектурой,а потрясающие виды города и окрестностей не оставят равнодушными любителей фотографий. Матера-уникальный город,но познавать его лучше с помощью гида. Это сэкономит силы и время. Надежда хорошо продумала маршрут и поделилась полезной

I Irina Древняя Матера Прекрасная, не утомительная и содержательная экскурсия