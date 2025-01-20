6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Приглашаем в путешествие по Альберобелло и Локоротондо. Вас ждут трулли, старинные церкви и местное вино. Забронируйте незабываемую поездку
«Вы пройдётесь по холмистым улицам исторического квартала и полюбуетесь шляпками трулли»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древнему району Сасси в Бари
Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бари
Посетить главные места города, прикоснуться к его истории и понаблюдать за местной жизнью
Начало: У Швабского замка
«Средневековые улицы со зданиями 12-13 веков»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 января 2025Мы совершили чудесное путешествие с Тимофеем. Огромное спасибо за интересный и познавательный рассказ. Будем рекомендовать эту экскурсию и конечно Тимофея, как экскурсовода, всем своим друзьям. Еще раз спасибо огромное.
- ИИрина4 октября 2024Очень красивый город Альберобелло с домиками трулле не похож ни на какие другие. Локорокондо небольшой поделок с красивыми узкими улочками, по которым приятно прогуляться
- ААлёна6 августа 2024Однозначно стоит посетить эти два города, если вы в Апулии. Они очень разные, но оба потрясающие. Экскурсия прошла комфортно, с учётом наших пожеланий
- ММарина27 ноября 2021Матера-уникальный город,но познавать его лучше с помощью гида. Это сэкономит силы и время. Надежда хорошо продумала маршрут и поделилась полезной
- IIrina1 ноября 2021Прекрасная, не утомительная и содержательная экскурсия
- ООльга19 октября 2019Экскурсовод Надежда прекрасно организовала нашу поездку в Матера. Все очень понравилось. Мы брали индивидуальную экскурсию ни минуты не пожалели. Надежда рассказывает интересно, советует места куда можно сходить, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Бари в январе 2025
Сейчас в Бари в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 380. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бари. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод